A literatura em um mundo sem piedade, sem centro e sem coração

Há coisas no ar mais que pássaros, drones e aviões de carreira. O mundo encolheu. O espaço se modificou. Em um planeta sem fronteiras, a pessoa que orgulhosamente diz ter uma noção da própria consciência não consegue evitar a vala geral e acaba se tornando uma pobre máscara daquilo que fala. Em contrapartida, com a alta tecnologia de hoje, a cultura mundial está mais disponível que nunca, no sentido de experimentação e miscigenação.





Se o tempo e o espaço se misturam e se mesclam, a arte oscila do passado ao futuro, da piada à paródia, da cultura intelectual à cultura vulgar e de imitação. A literatura, por sua vez, saltita alegremente entre todos e tudo. Tornou-se arroz de festa, a julgar pela imensa quantidade de gente que resolveu que escrever poemas, prosa etc. pode dar um bom caldo de prestígio ou “estar na moda”.





Seria culpa da famigerada cultura woke, como querem alguns? Confesso que não sei. O certo é que o marketing tomou conta da praça. É dele a responsabilidade pelas tendências mercadológicas que cercam biografias, romances históricos, livros de autoajuda, escritos identitários e demais.





No Brasil, vive-se um mimetismo dessa situação, que é internacional e aqui se dá em escala menor, dadas nossas condições econômicas precárias em termos de leitura e de compra de livros.





O bom é que a escritura de agora é livre para efetuar a perversão da mistura de códigos, da codificação intertextualizada, do uso em segundo grau para os gêneros literários canônicos. Era preciso liquidar o ranço dos velhos resíduos populistas, deixar de ser agonista ou apenas protagonista amador da produção literária.





Posso estar enganada, porém creio que, mais que nunca, a condição de escrever literatura se profissionalizou. Como se faz necessário para sobreviver em um mundo sem piedade, sem centro e sem coração.



