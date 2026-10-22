Qual herança deixaremos para nossos filhos?

O Dia das Crianças, celebrado recentemente neste mês de outubro, foi criado em 1924, com objetivo de focar a saúde, a educação e o bem-estar dos pequenos. Por um tempo a data ficou esquecida e, em 1960, empresas se juntaram para torná-la um dos momentos de maior movimentação comercial no Brasil.

Nesse dia, além de presentes, muitas famílias comemoram com passeios, viagens, almoços e outras atividades. Se voltarmos ao passado, a maioria de nós, adultos, tem memórias afetivas do aconchego do lar, do abraço de quem amamos e de momentos especiais neste dia ou em algum outro dia comum. Essas lembranças fazem parte da pessoa que nos tornamos, estruturando afetos e comportamentos na nossa vida hoje.

A escritora brasileira Lya Luft, em seu livro “Perdas e ganhos”, diz que “a infância é o chão sobre o qual caminharemos pela vida inteira”. Essa frase traz uma necessária reflexão para pais e cuidadores: as experiências dos primeiros anos de vida deixam marcas profundas que podem influenciar o comportamento, a forma de se relacionar com o mundo e a saúde emocional do indivíduo durante toda a vida.

A família é o primeiro espaço de desenvolvimento da criança. Quando ela cresce em um ambiente previsível, acolhedor e responsivo, tende a desenvolver confiança em si e nas pessoas, resiliência e equilíbrio emocional. É na família que ela experimenta segurança, pertencimento, limites e afeto.