É sobre revitalização do Centro que estamos falando?

O centro de toda cidade, principalmente das capitais, é um território múltiplo, porque, ao mesmo tempo em que a cidade se formou a partir dali, guardando nessa região os vestígios antigos de sua formação, prédios históricos, teatros, museus, construções significativas de um período, de uma época, é também um bairro. Onde moram e vivem seus moradores.





A busca de uma ‘revitalização’ está relacionada a esse resgate histórico, à preservação de uma cidade que não existe mais nos outros locais, como se quiséssemos ser transportados para um tempo histórico, de memórias e de afetos.





A cidade moderna se transformou em uma mercadoria, em um produto muito disputado. Ocorre que, diferente dos produtos normais, a terra não é reprodutível; logo, os seus territórios se esgotam, daí ser preciso avançar para mais um território.





Nesse movimento percebemos essa dinâmica da cidade e dos agentes que lucram com essa mercantilização, transformando novos locais em lugares de prestígio ou selecionando locais que se tornarão o bairro do momento. Onde tudo acontece, onde a ‘vida’ da cidade acontece.





Mas e o centro? O centro é uma fotografia viva de uma cidade que não se transformou, que ainda está ali, preservada, apesar de seus prédios abandonados, de imóveis em ruínas, de um descuido de seus bens, que se vê claramente pela ausência de preservação.





Mas é ali que podemos dizer e apontar a escola em que estudamos, o parque que frequentávamos, o cinema de rua a que íamos quando jovens, lembrar dos filmes a que assistimos e das extensas filas nas calçadas, as lojas em que nossos pais compravam, a comida daquele restaurante que ainda está lá.