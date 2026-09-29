Antigo IAPI é cedido para projeto que prevê 100 moradias no Centro de Vitória

O governo federal vai formalizar nesta quarta-feira (30) a concessão do antigo prédio do Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários (IAPI), no Centro de Vitória, para a implantação de um projeto de moradia popular. Abandonado há quase duas décadas, o edifício deverá ser reformado para abrigar 100 unidades habitacionais.





O Termo de Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) será assinado pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU) no Espírito Santo. O imóvel será destinado à Associação Habitacional da União por Moradia Popular do Espírito Santo (UNMP/ES), responsável pelo projeto.





Localizado na Rua João Caetano, nº 33, na Praça Costa Pereira, ao lado do Teatro Carlos Gomes, o prédio passará por um processo de retrofit — reforma que permite adaptar e modernizar uma construção existente — e dará lugar ao Residencial Hilda Sperandio.





A formalização da concessão representa mais um passo para tirar do papel um projeto que passou por diferentes tentativas ao longo dos últimos anos. O edifício está desocupado desde aproximadamente 2007 e já havia sido destinado anteriormente à habitação popular.





Em 2018, o imóvel chegou a ser cedido à Associação Habitacional Comunitária do Estado do Espírito Santo (AHabita-ES), com previsão de atender 106 famílias. O projeto, porém, não avançou após a suspensão de novas contratações com recursos do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS), e o prédio retornou posteriormente à União.





Uma nova tentativa de aproveitamento do edifício para habitação social ganhou força nos últimos anos. Em 2025, a UNMP/ES teve proposta enquadrada e aprovada para conduzir o empreendimento.