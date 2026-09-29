Antigo IAPI é cedido para projeto que prevê 100 moradias no Centro de Vitória

O governo federal vai formalizar nesta quarta-feira (30) a concessão do antigo prédio do Instituto de Aposentadorias e Pensões dos Industriários (IAPI), no Centro de Vitória, para a implantação de um projeto de moradia popular. Abandonado há quase duas décadas, o edifício deverá ser reformado para abrigar 100 unidades habitacionais.
O Termo de Concessão de Direito Real de Uso (CDRU) será assinado pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU) no Espírito Santo. O imóvel será destinado à Associação Habitacional da União por Moradia Popular do Espírito Santo (UNMP/ES), responsável pelo projeto.
Localizado na Rua João Caetano, nº 33, na Praça Costa Pereira, ao lado do Teatro Carlos Gomes, o prédio passará por um processo de retrofit — reforma que permite adaptar e modernizar uma construção existente — e dará lugar ao Residencial Hilda Sperandio.
A formalização da concessão representa mais um passo para tirar do papel um projeto que passou por diferentes tentativas ao longo dos últimos anos. O edifício está desocupado desde aproximadamente 2007 e já havia sido destinado anteriormente à habitação popular.
Em 2018, o imóvel chegou a ser cedido à Associação Habitacional Comunitária do Estado do Espírito Santo (AHabita-ES), com previsão de atender 106 famílias. O projeto, porém, não avançou após a suspensão de novas contratações com recursos do Fundo de Desenvolvimento Social (FDS), e o prédio retornou posteriormente à União.
Uma nova tentativa de aproveitamento do edifício para habitação social ganhou força nos últimos anos. Em 2025, a UNMP/ES teve proposta enquadrada e aprovada para conduzir o empreendimento.
O governo federal informou que o Residencial Hilda Sperandio terá 100 unidades habitacionais.
O empreendimento integra uma parceria entre o Imóvel da Gente, conduzido pela SPU, e o Minha Casa, Minha Vida, coordenado pelo Ministério das Cidades. Na modalidade Minha Casa, Minha Vida Entidades, imóveis públicos podem ser destinados a organizações ligadas a movimentos de moradia para implantação de habitação de interesse social.
A proposta é aproveitar prédios e terrenos públicos localizados em regiões que já contam com infraestrutura urbana, como é o caso do antigo IAPI, situado em uma área central da Capital.
O projeto é voltado principalmente para famílias de baixa renda. Entre os critérios apresentados anteriormente para a seleção dos futuros moradores estava a exigência de que os beneficiários não possuíssem imóvel próprio, além da previsão de prioridade para famílias chefiadas por mulheres.
No país, serão assinadas 28 concessões para projetos que preveem a construção ou adaptação de imóveis para 3.250 unidades habitacionais. Seis movimentos nacionais ligados à luta por moradia estão envolvidos nos projetos.
No Espírito Santo, antes da nova concessão, o programa Imóvel da Gente havia destinado 67 imóveis em 17 municípios, beneficiando mais de 10,3 mil famílias. As destinações envolvem regularização fundiária e políticas públicas em áreas como educação, saúde, assistência social, cultura, esporte, infraestrutura e segurança pública.