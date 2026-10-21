Conta suspensa, renda interrompida: quem responde pelos erros das plataformas

Nos últimos meses, milhares de brasileiros acordaram sem acesso às próprias contas no Instagram, no Facebook e no WhatsApp. Muitos receberam apenas um aviso genérico de violação dos "Padrões da Comunidade"; outros, acusações gravíssimas, sem qualquer indício que as sustentasse. Para quem vive de perfis online (criadores, lojistas, prestadores de serviço), a desativação não é um incômodo: é a interrupção da renda.





O fenômeno tem causa conhecida. Em junho de 2025, o Supremo Tribunal Federal declarou parcialmente inconstitucional o artigo 19 do Marco Civil da Internet, que só responsabilizava as plataformas depois de descumprida uma ordem judicial.





Desde então, em regra, a notificação basta para que respondam por conteúdos ilícitos de terceiros e, nos casos mais graves, passaram a ter um dever de cuidado que pode gerar responsabilidade mesmo sem aviso prévio. Em junho deste ano, o julgamento dos embargos encerrou a discussão e fixou prazo para que as empresas se adaptassem.