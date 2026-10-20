Plataformas digitais decidem sozinhas, e a Justiça corre atrás

A Meta atribuiu os episódios a falhas técnicas. Mas mensagens internas da empresa, reveladas pela imprensa, indicam que funcionários tinham conhecimento de problemas que afetaram a campanha de Lula. A empresa nega favorecimento político e sustenta que os episódios decorreram de dificuldades técnicas.





É preciso ser justo: uma falha técnica não é, por si só, prova de ação deliberada. Mas a ausência de intenção comprovada não encerra a discussão. Quando a explicação vem da própria plataforma, sem transparência suficiente sobre seus sistemas e seus critérios, como verificar de forma independente o que aconteceu?





O próprio TSE, ao dar novo prazo à Meta, exigiu informações sobre os sistemas de recomendação, o alcance dos anúncios das duas candidaturas, possíveis redes de perfis inautênticos e conteúdos produzidos ou alterados por inteligência artificial. A questão deixou de ser apenas o que a empresa diz que ocorreu. É também como comprovar que as regras estão sendo cumpridas.





Uma falha técnica e uma ação deliberada escondida podem produzir, para o eleitor, o mesmo efeito: a informação chega a um grupo político e não chega a outro. Em uma eleição decidida por margens estreitas, em que boa parte do debate público passa por feeds, buscas e assistentes de inteligência artificial, isso não é detalhe de engenharia. É um risco para a igualdade de condições entre candidaturas e para o próprio processo democrático.





O episódio não é isolado. Poucos dias antes, o TSE enfrentou uma sucessão de decisões conflitantes sobre o canal “Exército do Lula”, no WhatsApp, suspenso e restabelecido mais de uma vez. Em 16 de outubro, a Corte aprovou, por unanimidade, novas regras para definir quando canais digitais de apoiadores devem ser considerados vinculados a uma campanha e, portanto, precisam ser registrados na Justiça Eleitoral.





A resposta institucional veio, mas depois de um impasse que expôs a dificuldade de aplicar as regras eleitorais a estruturas digitais cuja relação com as candidaturas nem sempre é transparente.



