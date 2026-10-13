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Retomada

Presidente do TSE autoriza que canal Exército do Lula volte a funcionar após 48h

Canal tem cerca de 4,3 milhões de seguidores

Publicado em 13 de Outubro de 2026 às 17:28

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

13 out 2026 às 17:28
Kassio Nunes Marques, novo presidente do TSE
Kassio Nunes Marques, presidente do TSE, liberou retomada do canal "Exército do Lula" Gustavo Moreno/STF

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kássio Nunes Marques, autorizou nesta terça-feira, 13, a retomada do funcionamento do canal "Exército do Lula" após 48h. O prazo começa a contar a partir da decisão que determinou o cumprimento de condicionantes para a liberação do canal, na manhã desta terça.

O "Exército do Lula" tem cerca de 4,3 milhões de seguidores e foi criado pelo deputado André Janones (Rede-MG) para mobilizar apoiadores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O canal continua no ar.

O canal tem sido alvo de um vaivém na Corte. No último domingo, 11, Nunes Marques havia determinado a suspensão do pedido do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL). Para o ministro, o canal transmitia "a milhões de pessoas, sob comando único" conteúdos que o TSE já reconheceu como "inverídicos". No mesmo dia, em outro processo, o corregedor-geral eleitoral, Ricardo Villas Bôas Cueva, restabeleceu o funcionamento do grupo e submeteu o caso para apreciação imediata do plenário da Corte.

Já na manhã desta terça, Nunes Marques ajustou sua decisão de domingo e condicionou a retomada do funcionamento do canal ao seu registro na Justiça Eleitoral em até 48h.

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