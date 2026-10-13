Presidente do TSE autoriza que canal Exército do Lula volte a funcionar após 48h

O canal tem sido alvo de um vaivém na Corte. No último domingo, 11, Nunes Marques havia determinado a suspensão do pedido do candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL). Para o ministro, o canal transmitia "a milhões de pessoas, sob comando único" conteúdos que o TSE já reconheceu como "inverídicos". No mesmo dia, em outro processo, o corregedor-geral eleitoral, Ricardo Villas Bôas Cueva, restabeleceu o funcionamento do grupo e submeteu o caso para apreciação imediata do plenário da Corte.