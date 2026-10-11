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Política

Corregedor do TSE derruba decisão de Nunes Marques e mantém canal 'Exército do Lula'

Decisão reverte ordem de Kassio Nunes Marques sobre o grupo

Publicado em 11 de Outubro de 2026 às 18:29

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

11 out 2026 às 18:29

O corregedor-geral eleitoral, ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, reverteu a decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kássio Nunes Marques, e manteve no ar o canal "Exército do Lula" no WhatsApp.

Na manhã deste domingo, 11, Nunes Marques atendeu a um pedido da campanha do senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) e determinou a derrubada do canal, administrado pelo deputado André Janones (Rede-MG).

Nunes Marques havia afirmado que o canal transmitia "a milhões de pessoas, sob comando único" conteúdos que o TSE já reconheceu como "inverídicos." "A liberdade de expressão não é salvo-conduto para o ilícito eleitoral", dizia de decisão.

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