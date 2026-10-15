As decisões de Kassio Nunes Marques à frente do TSE - e por que elas viraram motivo de críticas ao ministro

"Por que se o Alexandre de Moraes, que é muito associado a um lado da polarização, podia [em 2022], por que agora o Kassio Nunes não pode? E a gente tem uma dificuldade, inclusive, argumentativa de explicar para a população que não é sobre uma escolha de quem pode ou quem não pode, mas sobre uma conduta que não poderia, independentemente de quem seja a pessoa por trás", ressalta.