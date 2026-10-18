Por que TSE mudou 2.000 seções eleitorais agora: veja regiões mais afetadas e como consultar a sua

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou na sexta-feira (16/10) a alteração do local de votação de mais de 4,3 mil seções eleitorais para o segundo turno das eleições de 2026. O número de alterações, no entanto, é dinâmico e pode variar dia a dia até domingo segundo o próprio tribunal, que recomenda a checagem de local de votação pelo eleitor antes da votação em 25 de outubro.