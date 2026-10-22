Aluguel descontado em folha é garantia ou forma de pagamento?

A Câmara dos Deputados aprovou recentemente o Projeto de Lei 462/2011, que permite a consignação em folha para o pagamento de aluguel e encargos de imóveis residenciais. Em termos práticos, a prestação mensal poderá ser deduzida diretamente do salário do inquilino, respeitado o limite de 30% da remuneração disponível.





À primeira vista, a notícia soa excelente: o mecanismo tende a mitigar o risco de inadimplência, destravar contratos paralisados e abrir portas para quem encontra entraves para alugar. Contudo, uma leitura técnica do texto legislativo acende alertas que o setor não pode ignorar.





O aluguel consignado é bem-vindo, mas é de se perceber um equívoco na construção legislativa. Para ilustrar: imagine um trapezista em pleno voo e, logo abaixo, a rede de proteção que o ampara em caso de queda. Na locação tradicional, o locatário é o trapezista; a garantia é a rede. Fiança, caução e seguro-fiança existem para proteger o locador diante de eventual insolvência do locatário.





O PL 462/2011 inseriu o desconto salarial diretamente no artigo 37 da Lei do Inquilinato, um dispositivo que disciplina as garantias locatícias. Acontece que, ao descontar o salário para honrar a prestação em dia, por definição do Código Civil, temos uma forma de pagamento, e não uma garantia contra o inadimplemento futuro. Estamos chamando o próprio trapezista de rede.





Essa distorção abre caminho para três reflexões críticas que precisam ser enfrentadas antes da sanção final: