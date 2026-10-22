AGazeta

AGazeta

ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Aluguel consignado

Aluguel descontado em folha é garantia ou forma de pagamento?

Em termos práticos, a prestação mensal poderá ser deduzida diretamente do salário do inquilino, respeitado o limite de 30% da remuneração

Publicado em 22 de Outubro de 2026 às 15:17

Públicado em 

22 out 2026 às 15:17
Raquel Queiroz

Colunista

Raquel Queiroz Raquel Queiroz
O PL 462/2011 inseriu o desconto salarial diretamente no artigo 37 da Lei do Inquilinato Shutterstock

A Câmara dos Deputados aprovou recentemente o Projeto de Lei 462/2011, que permite a consignação em folha para o pagamento de aluguel e encargos de imóveis residenciais. Em termos práticos, a prestação mensal poderá ser deduzida diretamente do salário do inquilino, respeitado o limite de 30% da remuneração disponível. 


À primeira vista, a notícia soa excelente: o mecanismo tende a mitigar o risco de inadimplência, destravar contratos paralisados e abrir portas para quem encontra entraves para alugar. Contudo, uma leitura técnica do texto legislativo acende alertas que o setor não pode ignorar.


O aluguel consignado é bem-vindo, mas é de se perceber um equívoco na construção legislativa. Para ilustrar: imagine um trapezista em pleno voo e, logo abaixo, a rede de proteção que o ampara em caso de queda. Na locação tradicional, o locatário é o trapezista; a garantia é a rede. Fiança, caução e seguro-fiança existem para proteger o locador diante de eventual insolvência do locatário. 


O PL 462/2011 inseriu o desconto salarial diretamente no artigo 37 da Lei do Inquilinato, um dispositivo que disciplina as garantias locatícias. Acontece que, ao descontar o salário para honrar a prestação em dia, por definição do Código Civil, temos uma forma de pagamento, e não uma garantia contra o inadimplemento futuro. Estamos chamando o próprio trapezista de rede.


Essa distorção abre caminho para três reflexões críticas que precisam ser enfrentadas antes da sanção final:

1. A revogação velada da proibição da dupla garantia

Historicamente, o artigo 43 da Lei nº 8.245/1991 tipifica como contravenção penal a exigência de mais de uma modalidade de garantia em um mesmo contrato de locação. Esse freio legal sempre protegeu o inquilino contra exigências abusivas e desproporcionais. Ao classificar a consignação em folha como garantia e abrir brecha para a coexistência de outros instrumentos de salvaguarda, o projeto fragiliza esse equilíbrio socioeconômico.

2. A pressão econômica sobre o elo mais vulnerável da cadeia

É fundamental nos perguntarmos: quem ganha ao permitir que o locatário sofra o desconto em folha e, cumulativamente, seja compelido a contratar fiança ou seguro complementar? O risco evidente é que o mercado e as garantidoras passem a cumular a exigência do consignado como encrudescimento da condição de acesso, e continuem impondo agora mais de uma garantia como reforço contra a inadimplência.


Vivemos a era da flexibilização. O desconto em folha já é praticado sem ser uma garantia locatícia e a sua regulamentação é bem-vinda para trazer para desonerar o locatário em contratos de risco mais baixo e ciclos de vigência mais curtos, ajustando o formato às ferramentas de desjudicialização como o Projeto de Lei que regulamenta o Despejo Extrajudicial, em tramitação avançada no Congresso Nacional.


E se o mote é democratizar e desburocratizar, a novidade legislativa não pode provocar o contrário, sob pena de retrocesso – até porque, é o locatário quem mantém a roda do setor locativo girando, e ele estiver sob o risco de ser excessivamente onerado, ela pode travar.

3. O respeito à técnica legislativa e ao papel do mercado

Desburocratizar a locação e conferir maior liquidez ao locador são objetivos legítimos que defendo abertamente. O que não se pode aceitar é desvirtuar pilares consolidados da legislação imobiliária a pretexto de inovação. 


Deixe o mercado financeiro desenhar arranjos eficientes de fluxo de caixa e deixe os juristas resguardarem a integridade conceitual da lei. É perfeitamente viável autorizar a retenção em folha como modalidade de adimplemento contratual sem subverter a taxatividade das garantias.


O PL 462/2011 segue em tramitação pelas comissões do Senado. O momento de questionar, qualificar a redação e corrigir incongruências é agora. Depois de promulgado o texto, restará apenas o cumprimento de normas mal calibradas. 


Cabe a quem vivencia a operação imobiliária no dia a dia sair da postura passiva de mero espectador e participar ativamente do desenho do mercado em que queremos viver e trabalhar.

Veja Também 

Imagem de destaque

Aluguel descontado em folha é garantia ou forma de pagamento?

A Lei de Locações (Lei 8.245/91) é clara: o valor do aluguel é livre.

Por que o índice de aluguel não é uma mera formalidade

Imagem de destaque

Manutenção de imóvel: o que é desgaste natural e quem paga a conta?

Raquel Queiroz

Raquel Queiroz Raquel Queiroz

Especialista em locações imobiliárias e autora do livro “Guia Prático das Locações Imobiliárias” e criadora do treinamento “Locações Blindadas".

Tópicos Relacionados

Aluguel Morar de Aluguel Locação Consignado aluguel consignado
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Carlos Miguel do Palmeiras em ação durante a Partida entre Palmeiras e Fluminense, válida pela semifinal da Copa Libertadores 2026
Carlos Miguel decide duas disputas por pênaltis e iguala marca de Weverton pelo Palmeiras
Imagem de destaque
Varejo será cada vez mais tecnológico, mas não será menos humano
Imagem de destaque
Flávio Bolsonaro aceita quebra de sigilo proposta por Lula, e candidatos assinam acordo no TSE

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.