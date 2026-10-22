Carlos Miguel decide duas disputas por pênaltis e iguala marca de Weverton pelo Palmeiras

Carlos Miguel foi o grande personagem da classificação do Palmeiras para a final da Libertadores. O goleiro palmeirense defendeu a cobrança de Nonato, do Fluminense, na disputa por pênaltis, e foi um dos responsáveis diretos pela classificação do clube paulista.





Porém, apesar de ter completado apenas um ano na equipe alviverde há pouco mais de dois meses, o jogador já conta com protagonismo na marca da cal e ajudou diretamente na campanha do time de Abel Ferreira nesta edição da Libertadores. Nas quartas de final, diante da LDU, em Quito, ele defendeu duas cobranças e brilhou, garantindo o clube na semifinal.





Assim, mesmo com pouco tempo de casa, ele vem ajudando o Palmeiras em um ponto em que a era Abel vem deixando a desejar: a disputa de pênaltis. O goleiro soma 100% de aproveitamento no quesito, tendo com duas classificações em duas disputas e três cobranças defendidas.