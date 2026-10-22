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Decisivo

Carlos Miguel decide duas disputas por pênaltis e iguala marca de Weverton pelo Palmeiras

O goleiro foi o grande personagem da classificação do Palmeiras para a final da Libertadores

Publicado em 22 de Outubro de 2026 às 15:54

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

22 out 2026 às 15:54
Carlos Miguel do Palmeiras em ação durante a Partida entre Palmeiras e Fluminense, válida pela semifinal da Copa Libertadores 2026
Carlos Miguel do Palmeiras em ação durante a Partida entre Palmeiras e Fluminense, válida pela semifinal da Copa Libertadores 2026 Ofotográfico/Folhapress

Carlos Miguel foi o grande personagem da classificação do Palmeiras para a final da Libertadores. O goleiro palmeirense defendeu a cobrança de Nonato, do Fluminense, na disputa por pênaltis, e foi um dos responsáveis diretos pela classificação do clube paulista.


Porém, apesar de ter completado apenas um ano na equipe alviverde há pouco mais de dois meses, o jogador já conta com protagonismo na marca da cal e ajudou diretamente na campanha do time de Abel Ferreira nesta edição da Libertadores. Nas quartas de final, diante da LDU, em Quito, ele defendeu duas cobranças e brilhou, garantindo o clube na semifinal.


Assim, mesmo com pouco tempo de casa, ele vem ajudando o Palmeiras em um ponto em que a era Abel vem deixando a desejar: a disputa de pênaltis. O goleiro soma 100% de aproveitamento no quesito, tendo com duas classificações em duas disputas e três cobranças defendidas.

Carlos Miguel defende pênalti de Nonato, do Fluminense, e classifica o Palmeiras para a final da Libertadores
Carlos Miguel defende pênalti de Nonato, do Fluminense, e classifica o Palmeiras para a final da Libertadores Agif/Folhapress

Com a sequência, Carlos Miguel já igualou seu antecessor Weverton, goleiro com longa carreira no gol palmeirense. Em sua passagem pelo time alviverde, Weverton, que hoje defende o Grêmio, disputou dez decisões por pênaltis, saindo vitorioso de apenas duas, com sete cobranças defendidas.


Carlos Miguel desembarcou no Palmeiras em agosto de 2025. Inicialmente, começou sua trajetória na equipe como reserva, mas, após a lesão de seu antecessor, assumiu a titularidade e não perdeu mais a posição. Desde então, soma 69 jogos com a camisa alviverde, tendo conquistado o Campeonato Paulista de 2026.


Na decisão do estadual, o goleiro já brilhou na marca da cal. Apesar de a final não ter ido para os pênaltis, ele defendeu uma penalidade no primeiro jogo do confronto contra o Novorizontino, cobrada pelo atacante Robson.

Decisões por pênaltis de Weverton pelo Palmeiras

  • Palmeiras x Internacional - Copa do Brasil 2019
  • Palmeiras x Corinthians - Paulistão 2020 - vitória
  • Palmeiras x Al Ahly - Mundial 2021
  • Palmeiras x CRB - Copa do Brasil 2021
  • Palmeiras x Flamengo - Supercopa 2021
  • Palmeiras x Defensa y Justicia - Recopa 2021
  • Palmeiras x Atlético-MG - Libertadores 2022 - vitória
  • Palmeiras x São Paulo - Copa do Brasil 2022
  • Palmeiras x Boca Juniors - Libertadores 2023
  • Palmeiras x São Paulo - Supercopa 2024

Decisões por pênaltis de Carlos Miguel pelo Palmeiras

  • Palmeiras x LDU - Libertadores 2026 - vitória
  • Palmeiras x Fluminense - Libertadores 2026 - vitória

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