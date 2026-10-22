"Notícia é o que mexe com a vida das pessoas", afirma Edimilson Ávila em conversa com residentes da Rede Gazeta

O que faz uma informação se transformar em notícia? Como conquistar a atenção do público em um cenário de concorrência com o celular e de circulação constante de conteúdos nas redes sociais? Essas questões orientaram um bate-papo entre o jornalista Edimilson Ávila e os alunos do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Com mais de 30 anos de experiência na TV Globo, o comentarista do RJ1 compartilhou com a turma aprendizados sobre apuração, credibilidade e a capacidade de compreender a realidade das pessoas.





Para Ávila, identificar o que é notícia exige avaliar o impacto de um acontecimento na vida da população. “Um comentarista está sempre preocupado com o que pode mexer com a vida das pessoas. Um fato vai ter mais ou menos importância dependendo de quantas pessoas ele vai atingir e do impacto que tem no dia a dia delas", afirmo.





"Uma grande via do Rio de Janeiro – por onde passam milhares de pessoas todos os dias – pode ser interrompida por uma obra. Mesmo que não tenha um tiroteio ou nada trágico, isso já provoca um contratempo enorme. As pessoas podem se atrasar para a escola, ficar presas no trânsito ou perder um dia de trabalho. Quanto mais pessoas forem afetadas, maior tende a ser a relevância da notícia e o interesse por ela”, acrescentou.

