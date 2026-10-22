Idoso de 80 anos com alzheimer desaparece em Barra de São Francisco

Um idoso de 80 anos, identificado como Darcy de Oliveira Alves, está desaparecido desde a tarde de sexta-feira (16), no distrito de Itaperuna, na zona rural de Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a família, ele tem Alzheimer e foi visto pela última vez enquanto procurava o gado em uma área de pasto.





A nora do idoso, Laldiane Lenke de Freitas, contou que Darcy estava procurando os animais quando começou uma tempestade. Um dos filhos dele foi até o local para buscá-lo, mas não conseguiu encontrá-lo. Desde então, a família não teve mais notícias de seu paradeiro.





Segundo o Corpo de Bombeiros, as buscas começaram no domingo (18), com a participação de cerca de 40 voluntários. Os trabalhos continuaram ao longo da semana e passaram a contar com o apoio de equipes do Centro Especializado de Resposta a Desastres (Cerd).





A corporação informou ainda que as buscas foram ampliadas para cursos d'água da região, na tentativa de localizar o idoso.





A Polícia Civil informou que o desaparecimento é investigado pela Delegacia de Barra de São Francisco. Porém, até o momento, Darcy não foi encontrado.