Suspeito morre em confronto com a PM e outro foge em Nova Venécia

Um suspeito morreu em um confronto com policiais militares durante a madrugada desta quarta-feira (21), no bairro Padre Giane, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo. Um segundo suspeito fugiu e não havia sido localizado até a última atualização da ocorrência.





Segundo a Polícia Militar, os agentes foram ao local após receberem informações de que dois suspeitos estariam atirando em via pública. Durante a ação, houve confronto. As identidades e as idades dos envolvidos não foram informadas. Com o suspeito morto, os policiais apreenderam um revólver, munições, R$ 1,9 mil em dinheiro e drogas.





Em nota, a Polícia Civil informou que a ocorrência de morte por intervenção legal de agente do Estado foi encaminhada à Delegacia Regional de Nova Venécia, onde o caso segue sob investigação.





A arma e as munições serão encaminhadas ao Departamento de Balística Forense da Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES). As drogas serão enviadas ao Laboratório de Química Forense para análise e incineração.