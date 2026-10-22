Golpe do aparelho de massagem faz vítimas no ES; veja alerta

Um golpe aplicado por falsos vendedores de aparelhos de massagem fez pelo menos duas vítimas em Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos oferecem produtos com supostos benefícios à saúde, principalmente a idosos, e utilizam máquinas de cartão para realizar cobranças acima dos valores combinados. Em um dos casos, um homem de 79 anos teve um prejuízo de R$ 5.660.





O crime aconteceu no dia 13 de outubro, no bairro João Valim. Segundo a polícia, três suspeitos foram até a residência do idoso e ofereceram aparelhos de massagem. Durante o pagamento, foram debitados R$ 5.660 do cartão bancário da vítima, mas os produtos não foram entregues.





Ainda de acordo com a polícia, antes de deixar o local, os suspeitos tentaram realizar outras duas cobranças, de R$ 4.320 e R$ 1.500, mas as transações não foram autorizadas.