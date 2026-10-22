Golpe do aparelho de massagem faz vítimas no ES; veja alerta

Um golpe aplicado por falsos vendedores de aparelhos de massagem fez pelo menos duas vítimas em Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos oferecem produtos com supostos benefícios à saúde, principalmente a idosos, e utilizam máquinas de cartão para realizar cobranças acima dos valores combinados. Em um dos casos, um homem de 79 anos teve um prejuízo de R$ 5.660.
O crime aconteceu no dia 13 de outubro, no bairro João Valim. Segundo a polícia, três suspeitos foram até a residência do idoso e ofereceram aparelhos de massagem. Durante o pagamento, foram debitados R$ 5.660 do cartão bancário da vítima, mas os produtos não foram entregues.
Ainda de acordo com a polícia, antes de deixar o local, os suspeitos tentaram realizar outras duas cobranças, de R$ 4.320 e R$ 1.500, mas as transações não foram autorizadas.
Segundo o titular da Delegacia de Polícia de Afonso Cláudio, delegado Guilherme Eberhard, os suspeitos costumam abordar as vítimas em suas residências, oferecendo aparelhos de massagem ou outros produtos com supostos benefícios à saúde.
Em alguns casos, os criminosos se apresentam como agentes ou profissionais de saúde para conquistar a confiança das vítimas. Durante o pagamento, inserem na máquina de cartão um valor muito superior ao combinado.
Após a cobrança, deixam a residência sob o pretexto de buscar o produto no carro ou em outro local, mas não retornam para entregá-lo,
O delegado alerta que idosos estão entre os principais alvos desse tipo de fraude e orienta familiares a conversarem sobre os riscos de comprar produtos oferecidos por vendedores desconhecidos.
“É importante que a população desconfie de vendedores desconhecidos que pressionem para concluir uma compra. Nunca entregue o cartão bancário a terceiros e confira sempre o valor exibido na máquina antes de digitar a senha. Também é fundamental não fornecer documentos ou dados pessoais sem antes verificar a procedência da empresa e da oferta”, orienta o delegado.
Três suspeitos de envolvimento no golpe, um homem de 31 anos e duas mulheres, de 36 e 39 anos, foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Afonso Cláudio nesta quarta-feira (22), após a Polícia Militar localizar o veículo utilizado pelo grupo.
Segundo a Polícia Civil, durante os procedimentos na delegacia, uma das mulheres admitiu participação na fraude e devolveu, por meio de Pix, os R$ 5.660 retirados do cartão do idoso. O dinheiro foi transferido para a conta bancária do neto da vítima.
A investigação também identificou uma segunda pessoa que teria sido vítima do grupo. Nesse caso, R$ 1.500 foram recuperados e devolvidos. Com isso, os valores restituídos às duas vítimas somam R$ 7.160.
Após serem ouvidos na delegacia, os três suspeitos foram liberados, pois, segundo a Polícia Civil, não havia situação de flagrante que justificasse a prisão naquele momento. O caso segue sujeiro a investigação para esclarecer as circunstâncias das fraudes e a possível responsabilidade dos envolvidos.