Vitória terá open de vôlei de praia em Jardim Camburi

O vôlei de praia vai tomar conta de Jardim Camburi no próximo dia 31, em Vitória. Promovido pela Track&Field Vitória, o Caiana Volley Day vai reunir atletas para uma experiência que combina esporte, movimento e comunidade. As partidas serão realizadas da manhã até a tarde, na arena do Centro de Treinamento Cana Caiana.





O open será disputado em duplas femininas e mistas. A proposta é incentivar a prática esportiva e proporcionar aos participantes a experiência de entrar em quadra, testar suas habilidades e compartilhar momentos de descontração por meio do esporte.





A imersão em vôlei passa a integrar o calendário de eventos da Track&Field Experience pela primeira vez em Vitória. A novidade reforça o propósito da agenda esportiva da marca, que busca promover encontros em diferentes modalidades e incentivar a conexão entre pessoas por meio da atividade física em Vitória.





“É uma nova modalidade chegando para fazer parte do nosso circuito de eventos esportivos. Queremos proporcionar às pessoas momentos de interação, lazer e vida saudável numa grande comunidade unida pelo movimento e a prática esportiva”, afirmou Renata França, Head da Track&Field Vitória.





Além dos jogos, os participantes poderão aproveitar um café da manhã de boas-vindas e ativações de parceiros, que complementam a programação esportiva. Inscritos também têm direito ao Kit Atleta, com camiseta Thermodry®, gym bag e brindes de patrocinadores.





A retirada do kit será no dia anterior ao evento, na loja da Track&Field do Shopping Vitória, localizada no primeiro piso. As inscrições estão abertas e podem ser feitas no aplicativo TFSports.



