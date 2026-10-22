Startup capixaba desenvolve tecnologia para ônibus e caminhões autônomos

Uma tecnologia desenvolvida no Espírito Santo permite a operação de caminhões e ônibus sem motoristas em complexos industriais no Brasil. A solução foi criada pela Lume Robotics, startup originada na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) com apoio do Programa Centelha, que aplica sistemas de inteligência artificial para a condução autônoma em áreas privadas.





A empresa possui seis clientes ativos e dez veículos em operação, atendendo corporações como ArcelorMittal, Suzano, Portocel, Ypê e Mercedes-Benz. As aplicações incluem quatro caminhões para transporte interno de materiais na Suzano e um ônibus para transporte de passageiros no complexo da ArcelorMittal Tubarão, no Espírito Santo.





O sistema de IA processa informações do ambiente para identificar obstáculos estáticos e dinâmicos, tomando decisões de navegação durante o trajeto. De acordo com a desenvolvedora, a adoção da tecnologia gera uma redução de aproximadamente 25% nos custos operacionais, variação atribuída ao menor consumo de combustível e à diminuição da demanda por manutenção corretiva.