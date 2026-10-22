Startup capixaba desenvolve tecnologia para ônibus e caminhões autônomos

Uma tecnologia desenvolvida no Espírito Santo permite a operação de caminhões e ônibus sem motoristas em complexos industriais no Brasil. A solução foi criada pela Lume Robotics, startup originada na Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) com apoio do Programa Centelha, que aplica sistemas de inteligência artificial para a condução autônoma em áreas privadas.
A empresa possui seis clientes ativos e dez veículos em operação, atendendo corporações como ArcelorMittal, Suzano, Portocel, Ypê e Mercedes-Benz. As aplicações incluem quatro caminhões para transporte interno de materiais na Suzano e um ônibus para transporte de passageiros no complexo da ArcelorMittal Tubarão, no Espírito Santo.
O sistema de IA processa informações do ambiente para identificar obstáculos estáticos e dinâmicos, tomando decisões de navegação durante o trajeto. De acordo com a desenvolvedora, a adoção da tecnologia gera uma redução de aproximadamente 25% nos custos operacionais, variação atribuída ao menor consumo de combustível e à diminuição da demanda por manutenção corretiva.
A startup surgiu em 2019 a partir de um grupo de pesquisa acadêmica focado em veículos autônomos. A transição da tecnologia para o mercado foi viabilizada pelo apoio do Programa Centelha, iniciativa de fomento promovida pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Finep, CNPq, Confap e Fundação CERTI, em sua segunda edição.
“Era uma tecnologia que desenvolvíamos no contexto da universidade e, percebendo que ela estava em um nível de maturidade, decidimos criar a empresa para evoluir isso para um produto. No Centelha executamos um dos primeiros projetos e o programa ajudou a viabilizar esse desenvolvimento”, afirma o CEO e fundador da Lume Robotics, Rânik Guidolini.
A atuação da startup está concentrada em ambientes privados, como fábricas, portos e áreas de mineração. A tecnologia também passou por testes no setor aeronáutico, com embarque em uma aeronave da Embraer para demonstração de movimentação autônoma em solo aeroportuário.
Desde a fundação, a empresa registra crescimento médio anual de cerca de 150%. A operação recebeu investimentos privados que somam quase R$ 5 milhões via fundos de investimento, recursos direcionados à consolidação nacional e estruturação de expansão internacional.
A startup negocia contratos com empresas no Uruguai, Chile e México, com projeção de conquista de clientes no exterior até 2027 e meta de duplicar o volume atual de veículos e clientes ativos.
Suhai expande seguro completo para motos no ES de olho em alta emanda
A Suhai Seguradora anunciou a oferta de sua Cobertura Completa para motocicletas no Espírito Santo. A modalidade, que adiciona proteção contra colisões, capotagens e fenômenos naturais ao tradicional seguro de roubo e furto, integra a meta da companhia de atingir 2 milhões de clientes e R$ 3 bilhões em faturamento até 2027.
O movimento capixaba acompanha os testes realizados na região Sul, onde a empresa registrou alta de 20% nas vendas de seguros de motos entre junho e agosto em relação à média dos cinco primeiros meses do ano.
A expansão para o mercado do ES mira uma frota em que apenas 10% das motocicletas possuem apólice ativa, contra 2% registrados há 13 anos. Ao ingressar no segmento de perdas parciais e reparos na rede credenciada local, a seguradora amplia o ticket médio no estado e estrutura sua operação.
A chinesa Dongfeng Motor Corporation, que foi apresentada durante a edição de 2026 do Festival Interlagos Autos, oficializou sua entrada no mercado brasileiro sob a marca DFM. A operação estreia no país com uma rede inicial de 60 concessionárias espalhadas por 48 cidades em 22 estados, operadas por 32 grupos de revendedores selecionados.
No Espírito Santo, a DFM contará com dois pontos de venda e será representada pelo Grupo Mult. A estratégia de ancorar a operação em grupos de concessionários tradicionais visa acelerar a penetração de mercado e estruturar a rede de pós-venda antes do início das entregas.
A ofensiva comercial começa com o compacto urbano DFM BOX e o SUV DFM Vigo, dois modelos elétricos posicionados para atender 80% do volume de demanda por veículos de emissão zero no país.
Para reduzir a resistência de entrada frente a marcas já estabelecidas, a montadora chinesa fixou a garantia dos veículos em sete anos e a das baterias em dez anos, iniciando em breve o período de pré-venda em canal digital. A chegada da DFM intensifica a disputa no segmento de eletrificados no Brasil, hoje dominado por BYD e GWM.
Fenauto reúne setor de usados em SP de olho no crédito e tecnologia
A Fenauto realiza a 15ª edição de seu congresso anual de 11 a 13 de novembro, no Expo Center Norte, em São Paulo. O evento ocupa 20 mil m² e projeta atrair mais de 15 mil visitantes do segmento de veículos seminovos e usados. A feira reunirá mais de 100 marcas e expositores com foco na apresentação de softwares de gestão, serviços e soluções tecnológicas voltados à otimização operacional do varejo automotivo.
A programação reúne mais de 60 expositores diretos e as principais credoras do setor, além de plataformas de compra e venda de veículos. A aproximação direta entre lojistas, instituições de crédito e empresas de tecnologia visa destravar operações de financiamento e acelerar o giro de estoque nas revendas em um cenário de forte concorrência no mercado nacional.
O Índice de Veículos Usados (IVU), elaborado pelo Data OLX Autos em parceria com a Fenauto, aponta a consolidação de lideranças tradicionais no mercado de seminovos e usados em setembro de 2026. Entre os modelos de 0 a 3 anos de uso, o Chevrolet Onix manteve a ponta na categoria de hatches, seguido pelo Volkswagen Polo e pelo elétrico BYD Dolphin, que já figura na terceira posição do segmento mais recente.
No grupo de veículos de 9 a 12 anos, o Onix tomou a liderança que pertencia ao Hyundai HB20. No segmento de sedãs, o Toyota Corolla confirmou hegemonia ao liderar todas as faixas de idade de até 12 anos de uso, enquanto o Honda Civic manteve a ponta na categoria acima de 13 anos.
Entre os modelos de 0 a 3 anos, o Volkswagen Virtus assumiu a segunda colocação, empurrando o Hyundai HB20S para o terceiro lugar. A movimentação reflete a forte liquidez da marca japonesa no mercado secundário de sedãs médios e a busca por modelos com menor custo de manutenção. Entre os SUVs, o Volkswagen T-Cross lidera na faixa de até 3 anos, secundado pelo Volkswagen Nivus.
No segmento de 4 a 8 anos, o Jeep Compass sustenta a primeira colocação, com o Nissan Kicks subindo para o terceiro lugar. A principal alteração de posição ocorreu no grupo de 9 a 12 anos, em que o Renault Duster assumiu a liderança de procura e vendas, seguido pelo Jeep Renegade. O relatório cruza indicadores de demanda digital da OLX com os dados efetivos de vendas da rede Fenauto.