GWM Haval H6 ameaça posição do Hyundai Creta como carro de passeio mais vendido no ES

Já estamos no décimo mês de 2026 e algumas tendências no emplacamento de veículos novos no Espírito Santo começam a tomar forma. Uma delas é o crescimento dos eletrificados, principalmente os 100% elétricos, tendo a BYD na liderança, com os Dolphin Mini (163 unidades) e Dolphin (63 unidades), segundo dados divulgados pelo Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives) de setembro.
E também do segmento de picapes, com a Ford Ranger (131 unidades) e a Toyota Hilux (130 unidades) brigando pela primeira posição das médias, já que a liderança geral de comerciais leves e automóveis permanece com a Fiat Strada e dificilmente será ultrapassado este ano, já que ela conta com 554 unidades vendidas em setembro e 4.141 unidades emplacadas no ano.
Mas no meio disso, temos uma primeira posição que pode mudar este ano, que é a de automóveis de passeio mais vendidos. Liderada pelo Hyundai Creta há três anos no Espírito Santo, mesmo tempo em que o modelo ficou no topo do pódio do varejo nacional, a posição de carro de passeio com maior número de emplacamentos no Espírito Santo pode ir para outro modelo, maior e mais caro, o GWM Haval H6.
O SUV médio fechou setembro como o mais vendido no Estado, com 217 unidades contra 104 do Creta, repetindo o resultado de agosto, quando vendeu 201 unidades contra 136 do SUV compacto da Hyundai. Para os próximos três meses antes do fechamento do ano, há uma diferença de 210 carros para o Creta, que hoje acumula 1.366 unidades emplacadas, mas que podem ser superadas se o Haval H6, que hoje tem 1.156 unidades comercializadas no ano, se mantiver nesse ritmo de vendas.
O GWM Haval H6 é um SUV médio híbrido, com opções plug-in ou pleno (não precisa carregar na tomada). A versão de entrada do modelo é a HEV One, com preços partindo de R$ 199.990. Ele é equipado com um motor a combustão 1.5 turboflex e outro elétrico com uma bateria de 1,53 kWh. A potência combinada é de 248 cv e o torque é de 54,5 kgfm.
Já o Hyundai Creta é um SUV compacto, que recentemente passou por uma renovação de design e com motorização apenas a combustão. Os preços partem de R$ 119.990 para a versão Action, que vem equipada com o motor Kappa 1.0 TGDI flex de 115 cv de potência e 17,5 kgfm de torque quando abastecido com etanol. A versão topo de linha, a Ultimate vem equipada com o propulsor Gamma 1.6 Turbo GDI Flex de 176 cv de potência e torque de 27 kgfm.
O mercado de motos novas no Espírito Santo é marcado pela ampla e incontestável hegemonia da Honda, que ocupa todas as cinco primeiras posições do ranking de emplacamentos no Estado. Em setembro de 2026, a Honda CG 160 liderou de forma isolada com 1.012 unidades registradas, alcançando 9.311 emplacamentos no acumulado do ano.
Logo em seguida, destacam-se a Honda Biz com 635 unidades no mês (5.965 no ano), a trail Honda NXR 160 com 429 unidades (3.967 no ano), a Honda Pop 110i com 388 unidades (2.934 no ano) e a scooter Honda PCX 160 com 240 unidades (2.131 no ano).
A Yamaha se estabelece como a principal força concorrente no mercado capixaba, marcando presença no ranking com modelos das categorias street e trail. O grande destaque da fabricante em setembro foi a Yamaha YBR 150, que somou 207 emplacamentos (1.663 no ano), acompanhada pela Yamaha XTZ 250 com 102 unidades (1.098 no ano) e pela Yamaha Fazer 250 com 80 unidades (1.070 no ano).
Moto Vena e Foton Contauto participam de exposição no Ceasa
Moto Vena e Foton Contauto estarão no Centro de Abastecimento do Espírito Santo (Ceasa), em Cariacica, durante o mês de outubro, com espaços destinados à apresentação de seus produtos e soluções ao público. A Moto Vena contará com um estande nos dias 20, 22, 27 e 29 de outubro. A Foton Contauto estará no local entre os dias 20 a 23. Já a distribuidora CNTT, de 21 a 23 de outubro.
A diretoria da Vitoriawagen e seus gestores participaram do Vendas e Pós-Venda Experience 2026, evento de imersão da Volkswagen do Brasil, que aconteceu em Atibaia, São Paulo. Durante a imersão, concessionários de todo o Brasil aprofundam o conhecimento sobre as estratégias da marca, trocam experiências e conhecem novas soluções voltadas à melhoria da performance e dos resultados da rede.
“É um evento que nos permite ampliar nossa visão de negócio, alinhar estratégias e conhecer novas ferramentas que podem potencializar a performance da rede e acelerar nossos resultados”, afirma o diretor da Vitoriawagen, Celso Duarte.