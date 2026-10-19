GWM Haval H6 ameaça posição do Hyundai Creta como carro de passeio mais vendido no ES

Já estamos no décimo mês de 2026 e algumas tendências no emplacamento de veículos novos no Espírito Santo começam a tomar forma. Uma delas é o crescimento dos eletrificados, principalmente os 100% elétricos, tendo a BYD na liderança, com os Dolphin Mini (163 unidades) e Dolphin (63 unidades), segundo dados divulgados pelo Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do Espírito Santo (Sincodives) de setembro.





E também do segmento de picapes, com a Ford Ranger (131 unidades) e a Toyota Hilux (130 unidades) brigando pela primeira posição das médias, já que a liderança geral de comerciais leves e automóveis permanece com a Fiat Strada e dificilmente será ultrapassado este ano, já que ela conta com 554 unidades vendidas em setembro e 4.141 unidades emplacadas no ano.





Mas no meio disso, temos uma primeira posição que pode mudar este ano, que é a de automóveis de passeio mais vendidos. Liderada pelo Hyundai Creta há três anos no Espírito Santo, mesmo tempo em que o modelo ficou no topo do pódio do varejo nacional, a posição de carro de passeio com maior número de emplacamentos no Espírito Santo pode ir para outro modelo, maior e mais caro, o GWM Haval H6.

O SUV médio fechou setembro como o mais vendido no Estado, com 217 unidades contra 104 do Creta, repetindo o resultado de agosto, quando vendeu 201 unidades contra 136 do SUV compacto da Hyundai. Para os próximos três meses antes do fechamento do ano, há uma diferença de 210 carros para o Creta, que hoje acumula 1.366 unidades emplacadas, mas que podem ser superadas se o Haval H6, que hoje tem 1.156 unidades comercializadas no ano, se mantiver nesse ritmo de vendas.