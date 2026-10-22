Dupla é presa por furtar semijoias avaliadas em R$ 10 mil esquecidas em praça do ES

Dois homens foram presos suspeitos de envolvimento no furto e na negociação de semijoias avaliadas em cerca de R$ 10 mil, no Centro de Ibatiba, na Região do Caparaó do Espírito Santo. O caso foi registrado na quarta-feira (21), depois que uma mulher esqueceu a bolsa com as peças em um mostruário na praça da cidade.





Segundo a Polícia Militar, um dos suspeitos se apropriou da bolsa. Imagens acessadas pelos policiais mostraram o homem negociando o objeto com outro suspeito. O primeiro envolvido foi localizado e detido pouco depois.





O segundo suspeito foi encontrado em um ônibus com destino a Lajinha, em Minas Gerais. Após a abordagem, os militares fizeram novas buscas e localizaram a bolsa escondida atrás de uma lata de lixo em um estabelecimento comercial.





Os dois foram encaminhados à Delegacia de Ibatiba. Segundo a Polícia Civil, um deles foi autuado por furto e o outro por receptação. Ambos foram encaminhados ao sistema prisional nesta quinta-feira (22).