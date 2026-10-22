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Culturas

1ª Mostra Capixaba das Culturas Tradicionais reúne povos indígenas, quilombolas, pomeranos e ciganos em Vitória

Programação começa em 29 de outubro e segue até dezembro, com rodas de conversa, apresentações artísticas e atividades
Felipe Pinheiro

Felipe Pinheiro

Publicado em 22 de Outubro de 2026 às 17:01

Nova mostra em Vitória vai receber diferentes culturas no Centro da capital Reprodução Instagram @triplex_vermelho

Quem quer conhecer diferentes culturas, tradições e modos de vida terá uma oportunidade em Vitória. A 1ª Mostra Capixaba das Culturas Tradicionais começa no dia 29 de outubro, com cinco encontros gratuitos até dezembro, no Centro Cultural Triplex Vermelho, na Praça Costa Pereira, no Centro da Capital.


Realizada pelo Instituto Agir para o Desenvolvimento da Cidadania – Triplex Vermelho, a iniciativa tem como objetivo celebrar a diversidade de saberes, memórias e expressões culturais que compõem a identidade capixaba.


A programação começa na próxima quinta-feira (29), com um encontro dedicado aos povos ciganos. Na sequência, serão abordadas as culturas dos povos indígenas, no dia 31 de outubro; das comunidades de terreiro, em 7 de novembro; do povo quilombola, em 20 de novembro; e do povo pomerano, em 5 de dezembro.


Além dos encontros, a mostra terá uma visita guiada sobre povos de matriz africana, marcada para 11 de novembro.


A programação inclui rodas de conversa, apresentações artísticas, exposições, música e outras manifestações culturais. As atividades também ocuparão espaços públicos das praças Vermelha e Costa Pereira, com propostas de interação entre os participantes e as diferentes expressões culturais.

SERVIÇO

Evento: 1ª Mostra Capixaba das Culturas Tradicionais

Local: Centro Cultural Triplex Vermelho (Praça Costa Pereira), no Centro de Vitória

Entrada: gratuita

Mostras:

Povos Ciganos – 29 de outubro, a partir das 18h

Povos Indígenas – 31 de outubro, das 9h às 13h

Comunidades de Terreiro – 07 e 11 (visita guiada) de novembro, a partir das 9h

Povo Quilombola – 20 de novembro, das 9h às 16h

Povo Pomerano – 05 de dezembro (horário a definir)

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