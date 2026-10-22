1ª Mostra Capixaba das Culturas Tradicionais reúne povos indígenas, quilombolas, pomeranos e ciganos em Vitória

Quem quer conhecer diferentes culturas, tradições e modos de vida terá uma oportunidade em Vitória. A 1ª Mostra Capixaba das Culturas Tradicionais começa no dia 29 de outubro, com cinco encontros gratuitos até dezembro, no Centro Cultural Triplex Vermelho, na Praça Costa Pereira, no Centro da Capital.





Realizada pelo Instituto Agir para o Desenvolvimento da Cidadania – Triplex Vermelho, a iniciativa tem como objetivo celebrar a diversidade de saberes, memórias e expressões culturais que compõem a identidade capixaba.





A programação começa na próxima quinta-feira (29), com um encontro dedicado aos povos ciganos. Na sequência, serão abordadas as culturas dos povos indígenas, no dia 31 de outubro; das comunidades de terreiro, em 7 de novembro; do povo quilombola, em 20 de novembro; e do povo pomerano, em 5 de dezembro.





Além dos encontros, a mostra terá uma visita guiada sobre povos de matriz africana, marcada para 11 de novembro.





A programação inclui rodas de conversa, apresentações artísticas, exposições, música e outras manifestações culturais. As atividades também ocuparão espaços públicos das praças Vermelha e Costa Pereira, com propostas de interação entre os participantes e as diferentes expressões culturais.