Sugira a sua festa de tradição popular capixaba favorita; participe da primeira etapa da votação

A votação será realizada em duas etapas. Na primeira, você poderá indicar sua festa de tradição popular capixaba favorita do Espírito Santo, sejam eles ligados à música, ao cinema, à dança ou às tradições de uma comunidade. A proposta é valorizar iniciativas que representem a diversidade cultural capixaba, tenham história e tradição e despertem aquele orgulho de ser da nossa terra!





A partir das sugestões recebidas, a equipe de Entretenimento da Rede Gazeta vai avaliar os eventos indicados com base em critérios como a frequência das indicações, a tradição e a importância de cada iniciativa para a identidade cultural de sua comunidade, entre outros aspectos.





O espaço para envio de eventos ficará aberto durante uma semana. Na segunda etapa, os 10 nomes escolhidos entre os enviados serão revelados, e uma votação popular vai acontecer para definir qual é a melhor festa de tradição popular capixaba.