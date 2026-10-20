Sugira a sua festa de tradição popular capixaba favorita; participe da primeira etapa da votação

Uma nova votação de HZ e Em Movimento promete sacudir, mais uma vez, o Espírito Santo! Desta vez, queremos descobrir qual é a melhor festa de tradição popular do Estado. E claro que são vocês, caros leitores (e telespectadores) que vão eleger.
Mas antes da votação acontecer, precisamos definir quais serão os eventos que vão concorrer na disputa pelo título. Dê sua colaboração abaixo:
A votação será realizada em duas etapas. Na primeira, você poderá indicar sua festa de tradição popular capixaba favorita do Espírito Santo, sejam eles ligados à música, ao cinema, à dança ou às tradições de uma comunidade. A proposta é valorizar iniciativas que representem a diversidade cultural capixaba, tenham história e tradição e despertem aquele orgulho de ser da nossa terra!
A partir das sugestões recebidas, a equipe de Entretenimento da Rede Gazeta vai avaliar os eventos indicados com base em critérios como a frequência das indicações, a tradição e a importância de cada iniciativa para a identidade cultural de sua comunidade, entre outros aspectos.
O espaço para envio de eventos ficará aberto durante uma semana. Na segunda etapa, os 10 nomes escolhidos entre os enviados serão revelados, e uma votação popular vai acontecer para definir qual é a melhor festa de tradição popular capixaba.