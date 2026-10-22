Mostra gratuita de animação reúne curtas brasileiros e internacionais em Vitória

Os fãs de animação terão uma programação gratuita em Vitória para celebrar o Dia Internacional da Animação. Na próxima quarta-feira (28), às 19h, o Cine Jardins, em Jardim da Penha, recebe uma mostra com duas horas de curtas-metragens produzidos no Brasil e em outros países.
A seleção nacional reúne oito filmes: “O Coração da Boiúna”, “Te Vejo Lá”, “Entre Folhas e Ventos”, “Mãe da Manhã”, “Peixe Seco e Defumado”, “Como Nasce um Rio”, “Pária” e “TV Entreaberta”. Já a mostra internacional conta com quatro produções: “Eating Time”, “Carmela”, “Pintango” e “Loop”.
As obras abordam temas diversos, que vão da preservação da Amazônia e das tradições populares à resistência feminina. Também estão presentes questões como solidão, envelhecimento, superação de traumas, afeto, pertencimento, autoconhecimento e liberdade.
Para contar essas histórias, os realizadores exploram diferentes técnicas de animação, como 2D tradicional e digital, stop-motion, animação em película, pintura em papel quadro a quadro, 3D digital, cut-out, maquete-rotoscopia e motion graphics, além do uso de fantoches e marionetes.
O Dia Internacional da Animação foi criado para celebrar e valorizar o cinema de animação, além de ampliar o acesso do público a esse formato audiovisual. A primeira edição brasileira ocorreu em 2004, no Sesc Vila Mariana, em São Paulo, com a exibição de “Planeta Terra”, filme coletivo de 1986 codirigido por cerca de 30 animadores.
A iniciativa também busca promover a integração cultural em diferentes regiões do país, mobilizando comunidades e incentivando a inclusão e o acesso da população à cultura.
A programação em Vitória será aberta pelo curta de animação “Nosso Tempero”, criado por crianças da Escola Municipal João Luiz Victor, no Rio Grande do Norte, em parceria com a equipe do Instituto Marlin Azul.
Produzido durante oficinas do Projeto Animação/Ponto de Cultura Animazul, em 2025, o filme retrata a comunidade onde os estudantes vivem, com destaque para a fruta caju, presente na cultura e nas memórias da região. A obra combina cenas com moradores e técnicas de animação.
Dia Internacional da Animação
Data: 28 de outubro (quarta-feira)
Horário: 19h
Local: Cine Jardins – Rua Carlos Eduardo Monteiro de Lemos, 262 - Jardim da Penha
Entrada Gratuita