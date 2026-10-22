Mostra gratuita de animação reúne curtas brasileiros e internacionais em Vitória

Os fãs de animação terão uma programação gratuita em Vitória para celebrar o Dia Internacional da Animação. Na próxima quarta-feira (28), às 19h, o Cine Jardins, em Jardim da Penha, recebe uma mostra com duas horas de curtas-metragens produzidos no Brasil e em outros países.





A seleção nacional reúne oito filmes: “O Coração da Boiúna”, “Te Vejo Lá”, “Entre Folhas e Ventos”, “Mãe da Manhã”, “Peixe Seco e Defumado”, “Como Nasce um Rio”, “Pária” e “TV Entreaberta”. Já a mostra internacional conta com quatro produções: “Eating Time”, “Carmela”, “Pintango” e “Loop”.





As obras abordam temas diversos, que vão da preservação da Amazônia e das tradições populares à resistência feminina. Também estão presentes questões como solidão, envelhecimento, superação de traumas, afeto, pertencimento, autoconhecimento e liberdade.





Para contar essas histórias, os realizadores exploram diferentes técnicas de animação, como 2D tradicional e digital, stop-motion, animação em película, pintura em papel quadro a quadro, 3D digital, cut-out, maquete-rotoscopia e motion graphics, além do uso de fantoches e marionetes.





O Dia Internacional da Animação foi criado para celebrar e valorizar o cinema de animação, além de ampliar o acesso do público a esse formato audiovisual. A primeira edição brasileira ocorreu em 2004, no Sesc Vila Mariana, em São Paulo, com a exibição de “Planeta Terra”, filme coletivo de 1986 codirigido por cerca de 30 animadores.





A iniciativa também busca promover a integração cultural em diferentes regiões do país, mobilizando comunidades e incentivando a inclusão e o acesso da população à cultura.