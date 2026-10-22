Varejo será cada vez mais tecnológico, mas não será menos humano

A tecnologia está transformando em velocidade impressionante a forma como as pessoas descobrem produtos, pesquisam preços, comparam alternativas, tomam decisões e compram. Do lado das empresas, o varejo responde com inteligência artificial, automação, análise de dados, personalização e novos canais de relacionamento.





Esse movimento é irreversível e necessário. Mas, justamente quando avançamos tanto no digital, surge um paradoxo que merece a atenção de quem trabalha com comércio: quanto mais conectadas as pessoas estão às telas, maior parece ser a valorização das conexões humanas verdadeiras. E isso abre uma enorme oportunidade para o varejo físico.





Durante muito tempo, discutimos se a loja perderia espaço para o comércio eletrônico. Hoje, talvez a questão mais importante seja outra: que papel a loja precisa assumir em uma jornada na qual comprar já pode ser feito de praticamente qualquer lugar?





Se a função do espaço físico for apenas concluir uma transação, dificilmente haverá vantagem competitiva. A loja precisa oferecer aquilo que a tela não consegue reproduzir integralmente: descoberta, experimentação, conversa, acolhimento, confiança e pertencimento. Precisa dar ao consumidor uma razão para estar ali.