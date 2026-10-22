Varejo será cada vez mais tecnológico, mas não será menos humano

A tecnologia está transformando em velocidade impressionante a forma como as pessoas descobrem produtos, pesquisam preços, comparam alternativas, tomam decisões e compram. Do lado das empresas, o varejo responde com inteligência artificial, automação, análise de dados, personalização e novos canais de relacionamento.
Esse movimento é irreversível e necessário. Mas, justamente quando avançamos tanto no digital, surge um paradoxo que merece a atenção de quem trabalha com comércio: quanto mais conectadas as pessoas estão às telas, maior parece ser a valorização das conexões humanas verdadeiras. E isso abre uma enorme oportunidade para o varejo físico.
Durante muito tempo, discutimos se a loja perderia espaço para o comércio eletrônico. Hoje, talvez a questão mais importante seja outra: que papel a loja precisa assumir em uma jornada na qual comprar já pode ser feito de praticamente qualquer lugar?
Se a função do espaço físico for apenas concluir uma transação, dificilmente haverá vantagem competitiva. A loja precisa oferecer aquilo que a tela não consegue reproduzir integralmente: descoberta, experimentação, conversa, acolhimento, confiança e pertencimento. Precisa dar ao consumidor uma razão para estar ali.
A tecnologia tem papel fundamental nessa transformação. Ela nos permite conhecer melhor o cliente, compreender hábitos, antecipar necessidades, reduzir burocracias, eliminar etapas desnecessárias e tornar a operação muito mais eficiente. Mas existe uma diferença importante entre oferecer uma jornada sem atritos e proporcionar uma experiência memorável.
Eficiência é fazer com que tudo funcione. Experiência é fazer com que aquilo tenha significado para quem compra. Por isso, algumas das ferramentas mais importantes do varejo continuam sendo surpreendentemente simples: olhar nos olhos, ouvir com atenção, fazer as perguntas certas e demonstrar interesse genuíno.
Em um mundo de respostas instantâneas, a atenção plena se tornou um ativo raro. Um vendedor que escuta antes de oferecer um produto percebe o contexto daquela compra e consegue estabelecer uma relação de confiança pode gerar um impacto que nenhum algoritmo, sozinho, consegue reproduzir.
Não se trata, portanto, de escolher entre tecnologia e relacionamento. O caminho mais promissor está justamente na combinação dos dois. A tecnologia deve estar no bastidor, fornecendo dados, inteligência, agilidade e eficiência. No palco, deve estar o humano.
Quanto melhor forem utilizadas as ferramentas digitais, mais tempo e condições as equipes terão para exercer aquilo que possuem de mais valioso: capacidade de criar vínculos. E vínculos têm impacto direto no negócio. Clientes que confiam permanecem mais tempo, retornam, recomendam e tendem a ampliar sua relação com a marca.
O varejo do futuro será cada vez mais tecnológico. Mas isso não significa que será menos humano. Pelo contrário: à medida que a tecnologia se tornar acessível e presente em praticamente todas as empresas, a qualidade das relações poderá ser um dos grandes diferenciais competitivos. O digital aproxima, facilita e acelera. A experiência presencial tem a capacidade de transformar essa aproximação em vínculo.