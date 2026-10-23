Jetour S08 híbrido de 7 lugares chega às lojas do ES em versão única

Depois de entrar no segmento de off-road de luxo com o T2 e também no de SUVs de passeio, agora a Jetour busca outra fatia do mercado, que é a, cada vez mais crescente, de carros de sete lugares. O modelo S08 foi apresentado pela montadora na última semana e agora ele chega às lojas da marca no Espírito Santo, em versão única com motorização plug-in e preços partindo de R$ 259.900.





Integrando a linha S da marca chinesa, focada em uso urbano e familiar, o S08 busca conquistar seu público no preço e também na eficiência energética, já que a expectativa, segundo a montadora, é de que o carro tenha uma autonomia de até 1,2 mil quilômetros.





“O Jetour S08 chega para conquistar um público que busca sofisticação, tecnologia e espaço, sem abrir mão de desempenho e eficiência. É um SUV de sete lugares, com 339 cv de potência e um pacote de equipamentos que surpreende pelo conforto e pela inovação. Com preço competitivo e condições especiais de compra, acreditamos que o modelo terá uma excelente aceitação no mercado capixaba”, destaca o diretor comercial da Orvel Jetour, Luciano Garcia.





A carroceria do S08 adota uma linguagem visual sóbria, caracterizada por linhas horizontais e verticais, grade dianteira com barras cromadas e iluminação Full LED na dianteira e na traseira, esta última com arranjo vertical em formato de cascata.





Em dimensões, o SUV mede 4.810 mm de comprimento, 1.930 mm de largura, 1.705 mm de altura e 2.820 mm de distância entre-eixos, além de apresentar 180 mm de altura livre do solo, com ângulos de entrada e saída de 20° e 22°, respectivamente.





O conjunto exterior inclui teto solar panorâmico, rack de teto e rodas de liga leve diamantadas de 20 polegadas calçadas com pneus 235/50 R20 HT run-flat, acompanhadas de spray selante e assistência 24 horas.