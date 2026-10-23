Jetour S08 híbrido de 7 lugares chega às lojas do ES em versão única

Depois de entrar no segmento de off-road de luxo com o T2 e também no de SUVs de passeio, agora a Jetour busca outra fatia do mercado, que é a, cada vez mais crescente, de carros de sete lugares. O modelo S08 foi apresentado pela montadora na última semana e agora ele chega às lojas da marca no Espírito Santo, em versão única com motorização plug-in e preços partindo de R$ 259.900.
Integrando a linha S da marca chinesa, focada em uso urbano e familiar, o S08 busca conquistar seu público no preço e também na eficiência energética, já que a expectativa, segundo a montadora, é de que o carro tenha uma autonomia de até 1,2 mil quilômetros.
“O Jetour S08 chega para conquistar um público que busca sofisticação, tecnologia e espaço, sem abrir mão de desempenho e eficiência. É um SUV de sete lugares, com 339 cv de potência e um pacote de equipamentos que surpreende pelo conforto e pela inovação. Com preço competitivo e condições especiais de compra, acreditamos que o modelo terá uma excelente aceitação no mercado capixaba”, destaca o diretor comercial da Orvel Jetour, Luciano Garcia.
A carroceria do S08 adota uma linguagem visual sóbria, caracterizada por linhas horizontais e verticais, grade dianteira com barras cromadas e iluminação Full LED na dianteira e na traseira, esta última com arranjo vertical em formato de cascata.
Em dimensões, o SUV mede 4.810 mm de comprimento, 1.930 mm de largura, 1.705 mm de altura e 2.820 mm de distância entre-eixos, além de apresentar 180 mm de altura livre do solo, com ângulos de entrada e saída de 20° e 22°, respectivamente.
O conjunto exterior inclui teto solar panorâmico, rack de teto e rodas de liga leve diamantadas de 20 polegadas calçadas com pneus 235/50 R20 HT run-flat, acompanhadas de spray selante e assistência 24 horas.
O powertrain é composto por um motor 1.5 TGDI a gasolina de quatro cilindros de ciclo Miller, que gera 135 cv e 20,4 kgfm de torque, trabalhando em conjunto com um motor elétrico dianteiro de 204 cv e 31,6 kgfm. A potência total instalada atinge 339 cv e o torque combinado chega a 52 kgfm. O gerenciamento é feito pela transmissão super-híbrida 1-DHT, enviando a força para as rodas dianteiras.
Com esse conjunto, o veículo acelera de 0 a 100 km/h em 8,4 segundos. A suspensão utiliza arquitetura McPherson na dianteira e Multilink na traseira, enquanto os freios são a disco nas quatro rodas, sendo ventilados no eixo dianteiro. O motorista pode alternar entre os modos de condução Eco, Normal e Sport.
A energia elétrica é fornecida por uma bateria de fosfato de ferro-lítio (LFP) produzida pela CATL, com capacidade de 18,4 kWh. O componente garante autonomia de 62 km em modo 100% elétrico, segundo o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), e possui classificação de proteção IP68 contra água e poeira. Com o tanque de combustível de 70 litros e a bateria com carga total, o alcance combinado chega a até 1.200 km.
Em estações de carga rápida (DC) de até 40 kW, a bateria vai de 20% a 80% em 18 minutos; em corrente alternada (AC) de 6,6 kW, a recarga de 30% a 80% leva 1h42, e em tomadas convencionais de 3,4 kW o tempo é de 3h12. O SUV dispõe ainda do recurso V2L com saída de 3,3 kW para alimentação de aparelhos externos.
No habitáculo, a versatilidade é garantida por 32 configurações de assentos e 41 porta-objetos. Os bancos da segunda e terceira fileiras possuem acionamento elétrico, e o sistema Easy Entry rebata eletricamente o assento traseiro direito para facilitar o acesso aos últimos lugares. Existem quatro modos pré-programados de disposição interna: Parking Sofa, Travel Pallet, Home Bed e Driver Bed.
Os bancos dianteiros contam com regulagem elétrica, memória, aquecimento, ventilação e massagem em dez pontos, enquanto o passageiro da segunda fileira dispõe da função “Boss” para recuar o banco dianteiro, além de mesa dobrável individual. O porta-malas oferece capacidade volumétrica de 94 litros com sete lugares em uso, 658 litros com cinco assentos e até 1.708 litros com as duas fileiras traseiras rebatidas.
O centro do painel abriga uma central multimídia de 15,6 polegadas capaz de girar em até 20° para o motorista ou passageiro, complementada por um quadro de instrumentos digital de 10,25 polegadas.
O sistema oferece conectividade via Apple CarPlay e Android Auto sem fio, comando de voz para quatro zonas, carregador por indução de 50 W refrigerado e áudio com 12 alto-falantes.
No console central, encontra-se um compartimento de 6,4 litros com funções de refrigeração (até -6,6°C), aquecimento (até 50°C), manutenção de temperatura por 24 horas e esterilização por luz UV. O ar-condicionado digital possui duas zonas e conta com saídas dedicadas e controle de intensidade para a segunda e terceira fileiras, além de filtro CN95, ionizador e detector de CO.
A lista de equipamentos de segurança integra o pacote ADAS Nível 2 completo, que inclui controle de cruzeiro adaptativo (ACC), assistente de congestionamento (TJA), assistente de cruzeiro integrado (ICA), frenagem autônoma de emergência (AEB), alertas de colisão frontal e traseira, assistente e alerta de permanência em faixa, monitoramento de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro e aviso de abertura de portas. O modelo traz também sistema de câmeras 540° com visualização sob o chassi.
O Jetour S08 chega ao mercado nas cores Branco Snow, Preto Noturno, Prata Noir, Cinza Azure e Azul Estrelar, sempre com acabamento interno preto e revestimento de teto e colunas em cinza.
O veículo conta com garantia de fábrica de sete anos ou 150 mil quilômetros para a estrutura geral e de oito anos ou 160 mil quilômetros para a bateria e o sistema elétrico. O modelo já está disponível para visitação e test-drive na rede Orvel Jetour no Espírito Santo.
Jetour S08 Premium 1.5 Turbo PHEV (7 lugares)
Motorização a Combustão: 1.5 TGDI 4 cilindros a gasolina, ciclo Miller (135 cv / 20,4 kgfm)
Motorização Elétrica: Motor elétrico dianteiro (204 cv / 31,6 kgfm)
Rendimento Combinado: 339 cv de potência e 52 kgfm de torque
Transmissão e Tração: Transmissão super-híbrida 1-DHT; tração dianteira
Desempenho: Aceleração de 0 a 100 km/h em 8,4 segundos
Bateria e Recarga: LFP CATL de 18,4 kWh; recarga DC até 40 kW (20% a 80% em 18 min) e AC até 6,6 kW (30% a 80% em 1h42)
Autonomia e Consumo: 62 km em modo 100% elétrico (PBEV); alcance combinado de até 1.200 km (tanque de 70 L)
Dimensões: 4.810 mm de comprimento, 1.930 mm de largura, 1.705 mm de altura e 2.820 mm de entre-eixos; 180 mm de altura livre do solo
Capacidade do Porta-Malas: 94 L (7 lugares), 658 L (5 lugares) e 1.708 L (2 lugares)
Rodas e Pneus: Liga leve diamantadas de 20 polegadas com pneus 235/50 R20 HT run-flat
Sistemas de Segurança: ADAS Nível 2 (ACC, AEB, LKA, BSD, RCTA), câmeras 540° e 6 airbags
Garantia: 7 anos ou 150.000 km para o veículo; 8 anos ou 160.000 km para bateria e motor elétrico
Preço: R$ 259.900
*Com informações da Jetour.