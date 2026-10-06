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Topo da gama

Caoa Chery Tiggo 9 de 7 lugares estreia a partir de R$ 249,9 mil

SUV será o topo de linha da montadora e marca a estreia da plataforma T2X no país com motores de até 428 cv e tração integral em duas versões

Publicado em 06 de Outubro de 2026 às 16:34

Da Redação*

Da Redação*

Publicado em 

06 out 2026 às 16:34
Caoa Chery Tiggo 9 2027
Caoa Chery Tiggo 9 tem motorização a gasolina e híbrida plug-in Caoa Chery/Divulgação

Com a missão de ser o topo de gama da marca no país, a Caoa Chery anunciou o lançamento do Tiggo 9, SUV de grande porte de sete lugares. O modelo chega às concessionárias da montadora no país nas versões 2.0 TGDI AWD e PHEV. Os preços partem de R$ 249.990 na opção a combustão e chegam a R$ 299.990 na configuração híbrida plug-in. 


O utilitário esportivo é o primeiro veículo no mercado nacional construído sobre a plataforma modular T2X, desenvolvida para veículos de grande porte. O modelo mede 4.810 mm de comprimento, 1.925 mm de largura, 1.741 mm de altura e conta com entre-eixos de 2.800 mm. O porta-malas tem capacidade de até 2.065 litros com as fileiras traseiras rebatidas. 

Para homologação no país, a engenharia local realizou testes de rodagem com nove protótipos ao longo de mais de 200 mil quilômetros, além de 900 horas de ensaios contínuos de durabilidade dos motores em bancada.


A carroceria traz linhas de perfil longo para acomodar a terceira fileira de assentos e atender aos padrões de segurança passiva, segundo a montadora. A paleta de cores externas varia conforme a versão: Preto Eclipse e Branco Pérola são comuns a ambas, enquanto a 2.0 TGDI recebe com exclusividade o Cinza Fosco e a PHEV traz a opção Verde Forest.

Motorização
Caoa Chery Tiggo 9 2027
Potência do motor chega a 428 cv dependendo da configurção Caoa Chery/Divulgação

A configuração 2.0 TGDI AWD utiliza um motor quatro cilindros turbo a gasolina de injeção direta que entrega 224 cv de potência e 36,7 kgfm de torque, associado a uma transmissão automática de oito marchas. O sistema de tração integral dispõe de sete modos de condução (Eco, Normal, Sport, Areia, Neve, Off-Road e Lama). 


Já a versão PHEV adota a tecnologia CCSH, combinando um motor 1.5 Turbo a três motores elétricos, gerando 428 cv de potência combinada e 59,2 kgfm de torque com câmbio DHT. Equipada com bateria de 34,46 kWh, a variante plug-in registra autonomia de 108 km em modo 100% elétrico no padrão PBEV do Inmetro.

Tecnologia e segurança

O habitáculo abriga uma central multimídia com tela de 15,6 polegadas e resolução 2.5K, acompanhada por projetor de informações no para-brisa (W-HUD) e sistema de som Sony com 14 alto-falantes — incluindo falantes no apoio de cabeça do motorista. 


Os bancos dianteiros possuem ajustes elétricos, memória, ventilação, aquecimento e sistema de massagem. Na segunda fileira, os passageiros contam com cortinas de proteção solar nas janelas, e o porta-malas atinge até 2.065 litros com os bancos traseiros rebatidos.


O pacote de segurança inclui 10 airbags de série, além do conjunto de assistentes avançados à condução ADAS (com frenagem autônoma de emergência, controle de cruzeiro adaptativo, assistente de permanência em faixa, monitoramento de ponto cego e faróis adaptativos) e assistente de estacionamento autônomo Active Park Assist. 


A garantia de fábrica é de sete anos sem limite de quilometragem para o veículo, com adição de oito anos para o conjunto de baterias de alta voltagem na versão PHEV.


*Com informações da Caoa Chery.

Ficha Técnica


CAOA Chery Tiggo 9 2.0 TGDI AWD

  • Motor: 2.0L TGDI, 4 cilindros em linha, injeção direta, turbo a gasolina

  • Potência: 224 cv

  • Torque: 36,7 kgfm

  • Transmissão: Automática de 8 marchas (8AT)

  • Tração: Integral AWD com 7 modos de condução (Eco, Normal, Sport, Areia, Neve, Off-Road e Lama)

  • Dimensões: 4.810 mm (comprimento) x 1.925 mm (largura) x 1.741 mm (altura) x 2.800 mm (entre-eixos)

  • Capacidade de passageiros: 7 lugares

  • Porta-malas: Atualmente até 2.065 litros com fileiras traseiras rebatidas

  • Tecnologia e Interior: Multimídia de 15,6" 2.5K, W-HUD, som Sony com 14 alto-falantes, carregador por indução de 50W com arrefecimento, bancos com massagem e suporte de pernas para o passageiro

  • Segurança: 10 airbags, pacote ADAS completo, Active Park Assist e câmeras 540° HD

  • Garantia: 7 anos sem limite de quilometragem

  • Preço: R$ 249.990

Caoa Chery Tiggo 9 PHEV

  • Motorização: Conjunto híbrido CCSH (1.5L Turbo + 3 motores elétricos)

  • Potência Combinada: 428 cv

  • Torque Combinado: 59,2 kgfm

  • Transmissão: Híbrida dedicada (DHT)

  • Tração: Integral AWD com 6 modos de condução (Eco, Normal, Sport, Areia, Neve e Off-Road)

  • Bateria: 34,46 kWh

  • Autonomia Elétrica (PBEV/Inmetro): 108 km

  • Dimensões e Capacidade: 4.810 mm de comprimento, 2.800 mm de entre-eixos, 7 lugares e porta-malas de até 2.065 litros

  • Segurança e Equipamentos: 10 airbags, assistentes ADAS, Active Park Assist, cortinas retráteis na 2ª fileira e central multimídia de 15,6"

  • Garantia: 7 anos para o veículo e 8 anos para as baterias de alta voltagem

  • Preço: R$ 299.990

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