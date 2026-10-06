Caoa Chery Tiggo 9 de 7 lugares estreia a partir de R$ 249,9 mil

Com a missão de ser o topo de gama da marca no país, a Caoa Chery anunciou o lançamento do Tiggo 9, SUV de grande porte de sete lugares. O modelo chega às concessionárias da montadora no país nas versões 2.0 TGDI AWD e PHEV. Os preços partem de R$ 249.990 na opção a combustão e chegam a R$ 299.990 na configuração híbrida plug-in.





O utilitário esportivo é o primeiro veículo no mercado nacional construído sobre a plataforma modular T2X, desenvolvida para veículos de grande porte. O modelo mede 4.810 mm de comprimento, 1.925 mm de largura, 1.741 mm de altura e conta com entre-eixos de 2.800 mm. O porta-malas tem capacidade de até 2.065 litros com as fileiras traseiras rebatidas.