De volta às raízes

GWM lança o SUV Haval H9 turbodiesel, que também será produzido no Brasil

Com o slogan “um grande carro para grandes aventuras”, o H9 vem envolvido a uma promessa audaciosa: ter o pacote mais completo de itens de segurança e de conforto da categoria de SUVs de sete lugares, aliado a garantia de dez anos

Publicado em 31 de outubro de 2025 às 17:55

O Haval H9 estreou no Salão de Pequim de 2014, entrando em linha de produção em novembro daquele ano, e chegou ao Brasil em 2025. Crédito: Divulgação

A GWM anunciou a chegada ao Brasil do Haval H9, SUV turbodiesel de sete lugares projetado para todos os terrenos. O modelo estreou no Salão de Pequim de 2014, entrando em linha de produção em novembro daquele ano, produzido pela fabricante chinesa Great Wall Motor por meio de sua sub marca Haval.

Na segunda geração, o H9 desembarca no Brasil importado da China, mas será um dos modelos montados na recém-inaugurada fábrica da GWM em Iracemápolis (SP), ao lado do híbrido Haval H6 e da picape a diesel Power P30, apresentada em conjunto com o SUV em São Francisco de Paula, na serra gaúcha.

Com o slogan “um grande carro para grandes aventuras”, o H9 vem envolvido a uma promessa audaciosa: ter o pacote mais completo de itens de segurança e de conforto da categoria de SUVs de sete lugares, aliado à garantia de dez anos. Paralelo a isso, com os dois modelos a combustão, a GWM demonstra que a indústria automotiva chinesa não vive apenas de veículos eletrificados.

O H9 será um dos modelos montados na recém-inaugurada fábrica da GWM em Iracemápolis (SP). Crédito: Divulgação

As vendas do H9 se iniciaram no dia 12 de setembro, pelo site oficial da marca e pela rede de concessionárias, com preço promocional de R$ 309 mil para a versão única Exclusive TD480. A partir de 20 de setembro, o preço passou para R$ 319 mil.

A própria marca oriental elenca os principais rivais do H9: o Toyota SW4 Diamond 2.8 (R$ 469.890), o Jeep Commander Overland 2.2 (R$ 308.490) e o Mitsubishi Pajero Sport Legend 2.4 (R$ 426.990), todos equipados com motor turbodiesel e tração integral, como o SUV da GWM. O H9 será vendido inicialmente em três cores: Grafite Zenith (fosca), Preto Khalifa e Branco Noronha.

“A chegada do Haval H9 representa um avanço importante para a GWM, demonstrado a confiança da empresa no potencial do mercado brasileiro. Essa operação ocupa um papel central no plano global da marca e reforça nosso compromisso de longo prazo com o Brasil”, destacou Diego Fernandes, diretor de Operações da GWM Brasil.

O H9 tem como principais "rivais"o Toyota SW4 Diamond 2.8, o Jeep Commander Overland 2.2 e o Mitsubishi Pajero Sport Legend 2.4. Crédito: Divulgação

Com 4,95 metros de comprimento, 1,97 metro de largura 1,93 metro de altura e 2,85 metros de distância entre eixos, o H9 oferece espaço interno e conforto real para sete adultos. O porta-malas acomoda 88 litros (com todos os assentos disponíveis), 791 litros (com a terceira fila rebatida) ou 1.580 litros (com as duas fileiras de trás rebatidas), além de um compartimento de carga destacado da carroceria na traseira para mais dez litros.

De acordo com a GWM, o modelo trazido para o mercado brasileiro foi desenvolvido ao longo de seis milhões de quilômetros de testes em mais de 70 tipos de terrenos ao redor do mundo, sendo colocado à prova em cenários extremos de frio, calor, altitude elevada e alta corrosão.

Quando o H9 for produzido em Iracemápolis, manterá todas as características do modelo feito na China, pois a fábrica brasileira da GWM não terá uma operação em CKD nem em SKD mas um processo mais complexo, com montagem peça por peça (“part by part”).

“Assim, teremos um controle muito maior da produção do carro, pois faremos todo o processo de soldagem, pintura e montagem final ao lado de componentes de fornecedores nacionais. Em um segundo momento, entrará o processo de estamparia, um dos mais importantes na produção de um veículo, em Iracemápolis por meio de parceiros brasileiros”, revelou Ricardo Bastos, diretor de Assuntos Institucionais da GWM e atual presidente da Associação Brasileira do Veículo Elétrico (ABVE).

O porta-malas acomoda 88 litros (com todos os assentos disponíveis), 791 litros (com a terceira fila rebatida) ou 1.580 litros (com as duas fileiras de trás rebatidas). Crédito: Divulgação

O H9 é equipado com motor 2.4 turbodiesel de 184 cavalos de potência e 48,9 kgfm de torque, acoplado à transmissão automática de 9 marchas desenvolvida pela própria GWM. Conta com tração 4x4, bloqueio de diferenciais (dianteiro e traseiro), caixa de redução e sete modos do Sistema Todo-Terreno (ATCS), que adapta o funcionamento do motor, da transmissão, dos freios e dos controles estabilidade e de tração, destacando os modos “Areia”, “Neve”, “Lama” e “Expert”.

O SUV tem ainda recursos exclusivos para o off-road como a função “Tank Turn”, que reduz o raio de giro em até 1,5 metro, e a visão panorâmica 540 graus com chamado “chassi transparente”. A construção da base do veículo utiliza placas metálicas para proteção dos componentes principais durante a travessia de terrenos severos de fora-de-estrada e alagados.

O carro tem condução semiautônoma de nível 2, com monitoramento de ponto cego, alerta de abertura de portas, controle de cruzeiro adaptativo, controle de cruzeiro inteligente com stop&go, frenagem automática de emergência autônoma com detecção de pedestres e ciclistas e alerta de frenagem de tráfego traseiro cruzado.

Experiência a bordo Deixando tudo lá fora

O H9 é equipado com motor 2.4 turbodiesel de 184 cavalos de potência e 48,9 kgfm de torque, acoplado à transmissão automática de 9 marchas desenvolvida GWM. Crédito: Divulgação

A cabine do Haval H9 alia sofisticação e tecnologia a um só tempo. Os bancos “Business Class” dianteiros têm oito modos e três níveis de intensidade de massagem, aquecimento, ventilação, ajustes elétricos e memória de posição, com o aquecimento sendo estendido ao volante.

A segunda fileira de bancos dispõe de ventilação e tomadas exclusivas de 12V, uma USB tipo A e outra tipo C, enquanto a terceira fileira foi projetada para oferecer conforto real a adultos, com saídas de ar no teto e porta-objetos laterais. O H9 conta ainda com teto solar panorâmico com acionamento elétrico.

Apesar de “o bicho estar pegando” fora do carro, a cabine tem um eficiente nível de conforto, incluindo o acústico. Para isso, o H9 recebeu tratamento especial, com o para-brisa com dupla camada de vidro de 4,76 milímetros, janelas dianteiras com dupla camada de vidro de 3,96 milímetros e compartimento do motor com estrutura específica para proporcionar uma quase vedação completa de som.

O painel digital do H9 tem integração sem fio para Apple CarPlay e Android Auto e comandos de voz em português desenvolvidos no Brasil. Crédito: Divulgação

O painel digital de 10,25 polegadas e a central multimídia de 14,6 polegadas full-HD têm alta conectividade, com integração sem fio para Apple CarPlay e Android Auto e comandos de voz em português desenvolvidos no Brasil.

O carregador sem fio de 50 watts e as entradas USB-A e USB-C oferecem grande praticidade. Já o sistema de som premium de 640 RMS com dez alto-falantes envolve todos a bordo em uma agradável experiência imersiva, bastando a escolha da melhor trilha sonora para a ocasião.

O sistema de conectividade oferece câmera de ré com imagens expostas na tela da multimídia, facilitando a vida do motorista nas manobras do carro de médias a grandes proporções. Para aumentar a dose, uma câmera ajuda mais ao mostrar uma imagem virtual aérea da operação.

Impressões ao dirigir

O H9 é equipado com motor 2.4 turbodiesel de 184 cavalos de potência e 48,9 kgfm de torque. Crédito: Divulgação

São Francisco de Paula/RS – O test-drive do Haval H9 teve como cenário e percurso as estradas de chão batido – algumas precárias – que fazem os caminhos ao redor da Barragem da Divisa, pertence ao conjunto de pequenas e médias represas da cidade de São Francisco de Paula, nos Campos de Cima da Serra do Rio Grande do Sul. Nada mais apropriado para um legítimo SUV off-road.

Detalhe: todo esse conjunto de barragens foi erguido pela Companhia Estadual de Energia Elétrica (CEEE) na metade do século passado, com os operários se deslocando na época em mulas de carga ou em autênticas relíquias 4x4 salvas da Segunda Guerra Mundial.

E o H9 tirou todos esses obstáculos “de letra”. Não teve estrada pavimentada no teste, porém, nem era o caso, pois se um veículo se comporta tão bem em condições amplamente adversas, asfalto se constitui como uma inocente brincadeira de criança para ele.

Um dispositivo com modos de condução off-road substitui a manopla de câmbio tradicional com “P”, “R”, “N” e “D” no H9. Crédito: Divulgação

Para comandar um carro fartamente tecnológico, o motorista tem tudo ao alcance das mãos e dos olhos. Em volta ao belo dispositivo que substitui a manopla de câmbio tradicional com “P”, “R”, “N” e “D” estão as funções dos modos de condução off-road.

No teste dinâmico, o H9 teimou em permanecer seguro e apontando sempre para a frente em qualquer terreno com “cara feia”. Não foi possível sentir toda a potência do bom turbodiesel com anunciados 184 cavalos, no entanto, uma das características do propulsor aparece a todo o momento em terrenos difíceis: a resposta rápida.

Metade do torque (de até 48,9 kgfm) já vem em 1.500 rotações por minuto, passando segurança para quem está atrás do volante e força de sobra para o carro encarar as rápidas mudanças de cenário e de obstáculos. Isso se transformou em uma diversão a mais em um percurso tipo rali, em que o competidor conhece o ponto de partida “A” e o de chegada “B” mas não sabe exatamente o que tem no caminho.

Ficha técnica GWM Haval H9 Exclusive

Motor : turbodiesel, dianteiro longitudinal, 4 cilindros em linha, 2.4 16V, injeção direta

: turbodiesel, dianteiro longitudinal, 4 cilindros em linha, 2.4 16V, injeção direta Potência : 186 cv a 3.600 rpm

: 186 cv a 3.600 rpm Torque : 48,9 kgfm a 1.500 rpm

: 48,9 kgfm a 1.500 rpm Câmbio : automático, 9 marchas

: automático, 9 marchas Aceleração : de zero a 100 km/h em 13 segundos

: de zero a 100 km/h em 13 segundos Velocidade máxima : 170 km/h

: 170 km/h Consumo : 9,1 km/l cidade, 10,4 km/l estrada (Inmetro)

: 9,1 km/l cidade, 10,4 km/l estrada (Inmetro) Tração : 4x2H, 4x4H, 4x4L com reduzida e bloqueio dos diferenciais

: 4x2H, 4x4H, 4x4L com reduzida e bloqueio dos diferenciais Direção : assistência elétrica

: assistência elétrica Freios : discos ventilados na frente e sólidos atrás

: discos ventilados na frente e sólidos atrás Suspensão : dianteira, independente do tipo “A” duplo (“double-wishbone”), molas helicoidais, barra estabilizadora, braços duplos sobrepostos, traseira, eixo rígido com sistema de 5 braços (“five-link”), molas helicoidais, barra estabilizadora

: dianteira, independente do tipo “A” duplo (“double-wishbone”), molas helicoidais, barra estabilizadora, braços duplos sobrepostos, traseira, eixo rígido com sistema de 5 braços (“five-link”), molas helicoidais, barra estabilizadora Carroceria : SUV para até 7 pessoas

: SUV para até 7 pessoas Dimensões : 4,95 metros de comprimento, 1,98 metro de largura, 1,93 metro de altura, 2,85 metros de entre-eixos

: 4,95 metros de comprimento, 1,98 metro de largura, 1,93 metro de altura, 2,85 metros de entre-eixos Rodas e pneus : 19 polegadas, 265/55 R19

: 19 polegadas, 265/55 R19 Tanque de combustível : 78 litros

: 78 litros Peso : 2.525 kg

: 2.525 kg Porta-malas : 88 litros (7 lugares), 791 litros (terceira fileira rebatida), 1.580 litros (segunda e terceira fileiras rebatidas)

: 88 litros (7 lugares), 791 litros (terceira fileira rebatida), 1.580 litros (segunda e terceira fileiras rebatidas) Porta-objetos traseiro (com chave) : 10 kg

: 10 kg Capacidade de imersão : 80 cm

: 80 cm Ângulo de ataque : 31 graus

: 31 graus Ângulo de saída : 25 graus

: 25 graus Ângulo de rampa : 57%, 29,7 graus

: 57%, 29,7 graus Vão livre em relação ao solo : 22,4 cm

: 22,4 cm Preço: R$ 309 mil (promocional), R$ 319 mil (final)

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta