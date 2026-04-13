Jeep Commander agora tem motor Hurricane flex e duas versões com tecnologia híbrida leve

Jeep Commander 2027 traz motorização inédita e versões para diferentes tipos de público. Crédito: Jeep/Divulgação

Produzido no Polo Automotivo Stellantis de Goiana, em Pernambuco, o Jeep Commander, na prática, abriu uma nova categoria no Brasil: a de SUVs de grande porte com capacidade para transportar até sete pessoas. Na linha 2027, o modelo, que já vendeu mais de 80 mil unidades no país, abre um novo caminho em sua ainda curta trajetória – de menos de cinco anos – com motorização inédita e versões para os mais diferentes tipos de público.

O Commander 2027 mantém preços em todas as variantes e traz redução na Blackhawk, que, a partir deste ano, passa a oferecer a opção Flex do motor Hurricane. Na Longitude T270, o preço sugerido é de R$ 228.790. Nas novas variantes com tecnologia MHEV, a Limited sai por R$ 255.690 e a Overland, por R$ 283.790.

Já a Overland 2.2 turbodiesel custa R$ 319.990, enquanto a nova Blackhawk Hurricane Flex tem preço de R$ 329.990 – o mesmo da opção a gasolina –, com redução de R$ 6,5 mil. A principal novidade da linha Commander é o espelhamento da proposta apresentada recentemente no Renegade, com a adoção da nova motorização híbrida leve de 48V (MHEV) nas versões Limited e Overland.

O sistema pode proporcionar redução de até 9,4% no consumo, chegando a registrar 11 km/l com gasolina em ambiente urbano, segundo o Inmetro. A melhora nas emissões de CO₂ pode alcançar até 5% no uso combinado entre cidade e estrada. A tecnologia MHEV segue a receita da Bio-Hybrid, lançada nos Fiat Pulse e Fastback no final de 2024 e posteriormente aplicada aos Peugeot 208 e 2008.

O sistema híbrido leve fornece energia mecânica e elétrica, operando em conjunto com o sistema elétrico convencional do veículo. Uma gestão eletrônica controla a atuação entre os modos de condução, otimizando eficiência, economia e disponibilidade de torque, com foco em maior conforto ao dirigir.

Isenções

No caso do Commander, as versões com MHEV também se beneficiam de algum tipo de isenção no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em seis Estados brasileiros, além da liberação do rodízio na cidade de São Paulo.

No interior, o modelo mantém acabamento premium Crédito: Jeep/Divulgação

“Um dos pilares da Jeep é a liberdade, e o Commander reforça essa ideia ao oferecer novas motorizações para todos os usos e necessidades. Há a híbrida leve e toda a potência da versão topo de linha Blackhawk, que agora pode ser bicombustível. Com isso, atendemos ao desafio de agregar mais valor ao modelo”, destaca Hugo Domingues, presidente da Jeep para a América do Sul.

Externamente, o novo Commander recebe acabamento em piano black em todas as opções de acabamento, trazendo mais sofisticação ao design. O conjunto é reforçado pelo sistema óptico com faróis em LED e pela grade frontal com as tradicionais sete fendas da Jeep.

No interior, o modelo mantém acabamento premium. A terceira fileira de bancos, quando rebatida, gera um assoalho completamente plano, com 661 litros de capacidade de carga, ampliando a versatilidade para viagens e uso familiar.

Todas as versões do Commander 2027 contam com tecnologia de condução semiautônoma ADAS de nível 2. O pacote inclui alerta de colisão com frenagem automática, monitoramento de ponto cego, alerta de tráfego cruzado, assistente de permanência em faixa e detector de fadiga do motorista, além de até sete airbags.

Todas as versões do Commander 2027 contam com tecnologia de condução semiautônoma ADAS de nível 2 Crédito: Jeep/Divulgação

Motorização

No topo da gama, o Commander traz, na variante Blackhawk, o consagrado motor Hurricane, com 272 cavalos de potência a 5.200 rpm e 40,8 kgfm de torque a 3 mil rpm, associado à transmissão automática de 9 marchas. O conjunto leva o SUV de zero a 100 km/h em sete segundos e à velocidade máxima de 220 km/h.

Os números são idênticos tanto na versão a gasolina quanto na bicombustível. O modelo mantém ainda a motorização turbodiesel na Overland, com 200 cavalos a 3.500 rpm e 45,8 kgfm a 1.500 rpm, também com câmbio automático de 9 marchas.

Nesse caso, a aceleração de zero a 100 km/h é feita em 9,7 segundos, com velocidade final de 205 km/h. As duas topo de linha contam com tração 4x4 Jeep Active Drive Low, seletor de terrenos, controle de descida em rampas e o sistema Off-Road Pages no painel de instrumentos.

Já o conhecido motor T270 turboflex da Stellantis equipa três opções do Commander: a de entrada Longitude, sem tecnologia híbrida leve, e as Limited e Overland, ambas com sistema MHEV. O T270 entrega 176 cavalos de potência a 5.750 rpm e 27,5 kgfm de torque a 2 mil rpm, sempre associado à transmissão automática de 6 marchas.

O conjunto acelera de zero a 100 km/h em 10,4 segundos e atinge velocidade máxima de 198 km/h. Nas versões Limited e Overland com tecnologia híbrida leve, o sistema recupera energia durante as desacelerações, regenerando a bateria de 48V. A assistência elétrica gera até 6,5 kgfm adicionais de torque para auxiliar o motor a combustão em acelerações e retomadas, contribuindo para maior eficiência energética, redução de emissões e mais conforto na condução.



O que cada versão oferece

Externamente, o novo Commander recebe acabamento em piano black em todas as opções de acabamento Crédito: Jeep/Divulgação

Com 4,76 metros de comprimento, 1,85 metro de largura, 1,68 metro de altura e 2,79 metros de entre-eixos, o Commander apresenta ainda 20,9 graus de ângulo de entrada, 23,2 graus de saída, 21,1 centímetros de altura livre do solo, 233 litros de porta-malas na configuração de sete ocupantes e tanque de combustível de 61 litros.

Na versão Longitude, os itens de série incluem rodas de 18 polegadas, ADAS de nível 2, seis airbags, abertura elétrica do porta-malas, bancos em couro preto, banco do motorista com ajuste elétrico, sistema de som com seis alto-falantes, ar-condicionado dual zone com saídas para as fileiras traseiras, centralização de faixa (Lane Centering), piloto automático adaptativo, sistema de estacionamento semiautônomo (Park Assist) e reconhecimento de placas de trânsito.

A Limited com tecnologia MHEV adiciona central multimídia de 10,1 polegadas com Adventure Intelligence Plus e Alexa in vehicle, sete airbags, monitoramento de ponto cego, carregador por indução, bancos premium em couro e suede na cor preta, acabamento frontal em suede com detalhes cromados e sistema de som Harman Kardon.

Jeep Commander 2027 Crédito: Jeep/Divulgação

A Overland, também com tecnologia híbrida leve, acrescenta câmera 360 graus, rodas de 19 polegadas, bancos em couro e suede marrom, banco do passageiro com ajuste elétrico, teto solar panorâmico, molduras inferiores pintadas, porta-malas com abertura elétrica hands free, banco do motorista com memória e pneus com tecnologia Seal Inside.



A Overland turbodiesel adiciona à Overland MHEV câmbio rotary shift, tração 4x4 Active Drive Low e sistema Jeep Off-Road Pages.

Já a topo de linha Blackhawk, com motor Hurricane, reúne todos os itens da Overland turbodiesel e acrescenta Performance Pages, pinças de freio vermelhas, acabamentos em preto, bancos com detalhes exclusivos e logotipos escurecidos.



Ficha técnica

Jeep Commander Overland T270 mais MHVE