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D-SUV

Renault Koleos chega por R$ 289.990 para brigar com VW Tiguan e BYD Song; veja comparativo

Preço foi divulgado com o início da pré-venda do modelo, que começará a ser entregue aos compradores ainda em abril; veja como ele se sai comparado a competidores híbridos e a combustão no mercado brasileiro

Publicado em 02 de Abril de 2026 às 10:46

Gabriel Mazim

Gabriel Mazim

Publicado em 

02 abr 2026 às 10:46
Renault Koleos
O Renault Koleos já está disponível em pré-venda por preços a partir de R$ 289.990. Crédito: Renault/Divulgação
A Renault divulgou nesta quarta (1) o preço do Koleos, primeiro SUV híbrido da marca no Brasil, que já está em pré-venda e tem preços a partir de R$ 289.990 – podendo cair para R$ 279.990 com um usado na troca. Disponível na versão única Alpine, o utilitário esportivo já está sendo importado da Coreia do Sul e começará a ser entregue a partir do dia 17, segundo a montadora.
Com o modelo, a Renault mira rivais do segmento de SUVs de médio-grande porte, como Volkswagen TiguanBYD Song Plus e Haval H6 HEV2. Destes, o carro da Renault é o segundo mais caro, perdendo apenas para o Tiguan, mas é um dos maiores, com 4,77 m de comprimento, 2,82 m de entre-eixos, 1,88 de largura e 1,68 m de altura. O porta-malas tem capacidade de 431 litros (VDA).
Posicionado acima do Boreal, o Koleos conta com a tecnologia híbrida autocarregável (HEV), combinando um motor 1.5 turbo a dois motores elétricos, com bateria de 1,64 kWh de íon de lítio. Com este conjunto, ele entrega uma potência combinada de 245 cv e torque máximo de 32,6 kgfm.
A transmissão é automática DHT e a aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 8,3 segundos. O consumo do modelo, quando abastecido a gasolina, é de 13,1 km/l na cidade e 12,1 km/l na estrada, segundo o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) do Inmetro.
O SUV tem uma lista ampla de itens de tecnologia embarcada, com três painéis de 12,3” de alta resolução que permitem controle por gestos, visualização das câmeras em tempo real e atualizações remotas do sistema. Um dos painéis, inclusive, fica no lado do passageiro, possibilitando acesso à navegação, dados do veículo e plataformas de streaming.
O visual do Koleos também é um dos destaques do veículo, que tem design externo inspirado na marca Alpine, time da Renault na Fórmula 1, e por dentro tem acabamento premium. Ele conta, ainda, com um head-up display, teto solar panorâmico, rodas de 20", faróis full-LED, entre outros itens.
Em segurança, estão disponíveis 29 sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS), câmera 360º com a função chassi transparente 540° e sete airbags.
Agora que foram divulgados todos os detalhes técnicos e o preço do modelo, é possível fazer um comparativo entre o Koleos e os principais rivais do segmento, que incluem híbridos e a combustão. Veja a seguir quais são os concorrentes do SUV no mercado, quanto custam e o que eles trazem em desempenho, tecnologia e segurança.

Volkswagen Tiguan

Volkswagen Novo Tiguan
A terceira geração do Volkswagen Tiguan chega ao Brasil oficialmente em maio, com preços a partir de R$ 299.990. Crédito: Volkswagen/Divulgação
  • Preço: a partir de R$ 299.990 
  • Motorização: motor 2.0 turbo a gasolina
  • Câmbio: automático de oito marchas
  • Potência e torque: 272 cv e 35,7 kgfm
  • Consumo (Inmetro): 8,9 km/l na cidade e 12,1 km/l na estrada (gasolina)
  • Dimensões: 4,69 m de comprimento, 2,79 m de entre-eixos, 1,86 m de largura e 1,69 m de altura
  • Porta-malas: 423 litros
Começando por outro modelo recém-lançado, a nova geração do Tiguan conta com um motor mais potente que o do Koleos e tem como diferencial a tração integral 4Motion. O conjunto mecânico permite uma aceleração de 0 a 100 km/h em 7,4 segundos.
Mesmo se tratando de um modelo a combustão, a expectativa é que o SUV da Volkswagen seja um dos principais rivais do Koleos, tendo em vista o nível de tecnologia e o porte semelhantes.
O modelo conta com mais de 12 sistemas ativos de segurança, entre eles o Emergency Assist, que conduz o carro para uma parada de emergência em caso de perda de consciência do condutor. Outro sistema disponível é o Travel Assist, que une o Lane Assist, o Front Assist e o Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC) para uma condução semi autônoma nível dois, freando, acelerando e mantendo o carro centralizado na faixa.
Veja os principais itens de série:
  • Painel de instrumentos de 10,25”;
  • Central multimídia de 15”, com Apple CarPlay e Android Auto sem fio e assistente de voz;
  • Carregador de celular sem fio;
  • Rodas de 19”;
  • Faróis e lanternas full-LED
  • Ambient Light da Volkswagen, com 30 opções de cores e funções de segurança;
  • Teto solar panorâmico;
  • Pacote ADAS nível 2;
  • 6 airbags;
  • Porta-malas com função Easy Open & Close;
  • Bancos dianteiros com ajustes elétricos, função memória, aquecimento, ventilação e oito opções de massagem;
  • Sistema de som com 6 alto-falantes;
  • Lanternas traseiras IQ. Light com três configurações de animações para a função Coming & Leaving Home;
  • Seletor de Experiências, que permite o controle do volume, troca dos modos de condução e as novas experiências da cabine.

BYD Song Plus

BYD Song Plus 2027
A linha 2027 do BYD Song Plus agora tem motor turbo e entrega 239 de potência combinada. Crédito: BYD/Divulgação
  • Preço: a partir de R$ 249.990
  • Motorização: motor 1.5 turbo a gasolina + um motor elétrico
  • Potência e torque: 239 cv e 22,4 kgfm
  • Consumo (Inmetro): 15 km/l na cidade e 11,2 km/l na estrada (gasolina)
  • Autonomia modo elétrico (Inmetro): 99 km
  • Dimensões: 4,77 m de comprimento, 2,76 m de entre-eixos, 1,89 m de largura e 1,67 m de altura
  • Porta-malas: 552 litros
O SUV híbrido plug-in da BYD passou por melhorias na linha 2027, incluindo um motor 4 cv mais potente que a versão anterior, mas ainda abaixo da motorização do Koleos. No entanto, o modelo entrega um consumo melhor e um porta-malas de capacidade superior diante do concorrente francês.
Segundo o ciclo NEDC, a autonomia combinada do Song Plus pode chegar a 1.150 km, graças ao pacote de baterias também maior, que passou de 18,3 kWh para 26,6 kWh na atual. A aceleração de 0 a 100 km/h pode ser feita em 8,1 segundos e a tração é dianteira.
Agora, o modelo também oferece carregamento rápido, podendo ser carregado de 30% para 80% em 55 minutos, com a inclusão do DC (corrente contínua).
Entre os itens de segurança, estão seis airbags e sistema ADAS 2, que inclui controle de cruzeiro adaptativo com função Stop & Go, alerta de colisão frontal, frenagem automática de emergência, assistentes de permanência e mudança de faixa e monitoramento de ponto cego.
Veja os principais itens de série:
  • Painel digital de 12,3”;
  • Central multimídia flutuante de 15,6” com Apple CarPlay e Android Auto;
  • Head-Up Display
  • Carregador de celular sem fio;
  • Faróis e lanterna traseira full-LED;
  • Câmera 360º;
  • Pacote ADAS nível 2;
  • 6 airbags;
  • Rodas de 19";
  • Teto solar panorâmico;
  • Luz ambiente configurável;
  • Bancos dianteiros com ajuste elétrico e ventilação;
  • Acesso por NFC e bluetooth via celular;
  • Sistema de som premium com 10 alto-falantes;
  • Bancos traseiros com ar-condicionado de regulagem independente e opção de reclinar.

GWM Haval H6 HEV2

Adição de DRLs verticais é a principal mudança visual no novo design do H6
O Haval H6 HEV2 combina um motor 1.5 turbo a um motor elétrico, entregando uma potência combinada de 243 cv. Crédito: Ed Danessi/GMW/Divulgação
  • Preço: a partir de R$ 223.000
  • Motorização: motor 1.5 turbo a gasolina + um motor elétrico
  • Potência e torque: 243 cv e 55 kgfm
  • Consumo (Inmetro): 14,7 na cidade e 11,4 km/l na estrada (gasolina)
  • Dimensões: 4,70 m de comprimento, 2,73 m de entre-eixos, 1,88 m de largura e 1,73 m de altura
  • Porta-malas: 560 litros
Modelo mais barato da lista, a versão HEV do Haval H6 também supera o Koleos em economia de combustível, mas tem uma lista de itens mais enxuta do que o SUV da Renault. A aceleração dele é de 8,1 segundos e a tração é dianteira.
Um centímetro mais largo e cinco centímetros mais alto do que o Koleos, o H6 também oferece um porta-malas maior, de 560 litros.
As tecnologias de assistência ao motorista presentes no modelo incluem alerta e frenagem de emergência autônoma, sistema ativo de estacionamento, alerta e frenagem autônoma de tráfego cruzado enquanto o carro está na marcha à ré, entre outros.
Veja os principais itens de série:
  • Painel digital de 10,25”;
  • Central multimídia de 14,6”, com Apple CarPlay e Android Auto sem fio;
  • Head-Up Display;
  • Carregador de celular por indução;
  • Teto solar panorâmico;
  • Câmera 540º com função capô invisível + 8 visualizações;
  • Pacote ADAS nível 2;
  • 6 airbags;
  • Rodas de 18";
  • Sistema de som com 8 alto-falantes;
  • Abertura do porta-malas com o sistema "free-hands";
  • Bancos dianteiros com ajuste elétrico e ventilação e ajuste de lombar para o motorista.
*Preços consultados no dia 01/04/2026.

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