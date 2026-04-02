Renault Koleos chega por R$ 289.990 para brigar com VW Tiguan e BYD Song; veja comparativo

O Renault Koleos já está disponível em pré-venda por preços a partir de R$ 289.990. Crédito: Renault/Divulgação

A Renault divulgou nesta quarta (1) o preço do Koleos, primeiro SUV híbrido da marca no Brasil, que já está em pré-venda e tem preços a partir de R$ 289.990 – podendo cair para R$ 279.990 com um usado na troca. Disponível na versão única Alpine, o utilitário esportivo já está sendo importado da Coreia do Sul e começará a ser entregue a partir do dia 17, segundo a montadora.

BYD Song Plus e Com o modelo, a Renault mira rivais do segmento de SUVs de médio-grande porte, como Volkswagen Tiguan Haval H6 HEV2 . Destes, o carro da Renault é o segundo mais caro, perdendo apenas para o Tiguan, mas é um dos maiores, com 4,77 m de comprimento, 2,82 m de entre-eixos, 1,88 de largura e 1,68 m de altura. O porta-malas tem capacidade de 431 litros (VDA).

Posicionado acima do Boreal , o Koleos conta com a tecnologia híbrida autocarregável (HEV), combinando um motor 1.5 turbo a dois motores elétricos, com bateria de 1,64 kWh de íon de lítio. Com este conjunto, ele entrega uma potência combinada de 245 cv e torque máximo de 32,6 kgfm.

A transmissão é automática DHT e a aceleração de 0 a 100 km/h é feita em 8,3 segundos. O consumo do modelo, quando abastecido a gasolina, é de 13,1 km/l na cidade e 12,1 km/l na estrada, segundo o Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV) do Inmetro.

O SUV tem uma lista ampla de itens de tecnologia embarcada, com três painéis de 12,3” de alta resolução que permitem controle por gestos, visualização das câmeras em tempo real e atualizações remotas do sistema. Um dos painéis, inclusive, fica no lado do passageiro, possibilitando acesso à navegação, dados do veículo e plataformas de streaming.

O visual do Koleos também é um dos destaques do veículo, que tem design externo inspirado na marca Alpine, time da Renault na Fórmula 1, e por dentro tem acabamento premium. Ele conta, ainda, com um head-up display, teto solar panorâmico, rodas de 20", faróis full-LED, entre outros itens.

Em segurança, estão disponíveis 29 sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS), câmera 360º com a função chassi transparente 540° e sete airbags.

Agora que foram divulgados todos os detalhes técnicos e o preço do modelo, é possível fazer um comparativo entre o Koleos e os principais rivais do segmento, que incluem híbridos e a combustão. Veja a seguir quais são os concorrentes do SUV no mercado, quanto custam e o que eles trazem em desempenho, tecnologia e segurança.

Volkswagen Tiguan

A terceira geração do Volkswagen Tiguan chega ao Brasil oficialmente em maio, com preços a partir de R$ 299.990. Crédito: Volkswagen/Divulgação

Preço: a partir de R$ 299.990

Motorização: motor 2.0 turbo a gasolina

Câmbio: automático de oito marchas

Potência e torque: 272 cv e 35,7 kgfm

Consumo (Inmetro): 8,9 km/l na cidade e 12,1 km/l na estrada (gasolina)

Dimensões: 4,69 m de comprimento, 2,79 m de entre-eixos, 1,86 m de largura e 1,69 m de altura

Porta-malas: 423 litros

Começando por outro modelo recém-lançado, a nova geração do Tiguan conta com um motor mais potente que o do Koleos e tem como diferencial a tração integral 4Motion. O conjunto mecânico permite uma aceleração de 0 a 100 km/h em 7,4 segundos.

Mesmo se tratando de um modelo a combustão, a expectativa é que o SUV da Volkswagen seja um dos principais rivais do Koleos, tendo em vista o nível de tecnologia e o porte semelhantes.

O modelo conta com mais de 12 sistemas ativos de segurança, entre eles o Emergency Assist, que conduz o carro para uma parada de emergência em caso de perda de consciência do condutor. Outro sistema disponível é o Travel Assist, que une o Lane Assist, o Front Assist e o Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC) para uma condução semi autônoma nível dois, freando, acelerando e mantendo o carro centralizado na faixa.

Veja os principais itens de série:

Painel de instrumentos de 10,25”;

Central multimídia de 15”, com Apple CarPlay e Android Auto sem fio e assistente de voz;

Carregador de celular sem fio;

Rodas de 19”;

Faróis e lanternas full-LED

Ambient Light da Volkswagen, com 30 opções de cores e funções de segurança;

Teto solar panorâmico;

Pacote ADAS nível 2;

6 airbags;

Porta-malas com função Easy Open & Close;

Bancos dianteiros com ajustes elétricos, função memória, aquecimento, ventilação e oito opções de massagem;

Sistema de som com 6 alto-falantes;

Lanternas traseiras IQ. Light com três configurações de animações para a função Coming & Leaving Home;

Seletor de Experiências, que permite o controle do volume, troca dos modos de condução e as novas experiências da cabine.

BYD Song Plus

A linha 2027 do BYD Song Plus agora tem motor turbo e entrega 239 de potência combinada. Crédito: BYD/Divulgação

Preço: a partir de R$ 249.990

Motorização: motor 1.5 turbo a gasolina + um motor elétrico

Potência e torque: 239 cv e 22,4 kgfm

Consumo (Inmetro): 15 km/l na cidade e 11,2 km/l na estrada (gasolina)

Autonomia modo elétrico (Inmetro): 99 km

Dimensões: 4,77 m de comprimento, 2,76 m de entre-eixos, 1,89 m de largura e 1,67 m de altura

Porta-malas: 552 litros

O SUV híbrido plug-in da BYD passou por melhorias na linha 2027, incluindo um motor 4 cv mais potente que a versão anterior, mas ainda abaixo da motorização do Koleos. No entanto, o modelo entrega um consumo melhor e um porta-malas de capacidade superior diante do concorrente francês.

Segundo o ciclo NEDC, a autonomia combinada do Song Plus pode chegar a 1.150 km, graças ao pacote de baterias também maior, que passou de 18,3 kWh para 26,6 kWh na atual. A aceleração de 0 a 100 km/h pode ser feita em 8,1 segundos e a tração é dianteira.

Agora, o modelo também oferece carregamento rápido, podendo ser carregado de 30% para 80% em 55 minutos, com a inclusão do DC (corrente contínua).

Entre os itens de segurança, estão seis airbags e sistema ADAS 2, que inclui controle de cruzeiro adaptativo com função Stop & Go, alerta de colisão frontal, frenagem automática de emergência, assistentes de permanência e mudança de faixa e monitoramento de ponto cego.

Veja os principais itens de série:

Painel digital de 12,3”;

Central multimídia flutuante de 15,6” com Apple CarPlay e Android Auto;

Head-Up Display

Carregador de celular sem fio;

Faróis e lanterna traseira full-LED;

Câmera 360º;

Pacote ADAS nível 2;

6 airbags;

Rodas de 19";

Teto solar panorâmico;

Luz ambiente configurável;

Bancos dianteiros com ajuste elétrico e ventilação;

Acesso por NFC e bluetooth via celular;

Sistema de som premium com 10 alto-falantes;

Bancos traseiros com ar-condicionado de regulagem independente e opção de reclinar.

GWM Haval H6 HEV2

O Haval H6 HEV2 combina um motor 1.5 turbo a um motor elétrico, entregando uma potência combinada de 243 cv. Crédito: Ed Danessi/GMW/Divulgação

Preço: a partir de R$ 223.000

Motorização: motor 1.5 turbo a gasolina + um motor elétrico

Potência e torque: 243 cv e 55 kgfm

Consumo (Inmetro): 14,7 na cidade e 11,4 km/l na estrada (gasolina)

Dimensões: 4,70 m de comprimento, 2,73 m de entre-eixos, 1,88 m de largura e 1,73 m de altura

Porta-malas: 560 litros

Modelo mais barato da lista, a versão HEV do Haval H6 também supera o Koleos em economia de combustível, mas tem uma lista de itens mais enxuta do que o SUV da Renault. A aceleração dele é de 8,1 segundos e a tração é dianteira.

Um centímetro mais largo e cinco centímetros mais alto do que o Koleos, o H6 também oferece um porta-malas maior, de 560 litros.

As tecnologias de assistência ao motorista presentes no modelo incluem alerta e frenagem de emergência autônoma, sistema ativo de estacionamento, alerta e frenagem autônoma de tráfego cruzado enquanto o carro está na marcha à ré, entre outros.

Veja os principais itens de série:

Painel digital de 10,25”;

Central multimídia de 14,6”, com Apple CarPlay e Android Auto sem fio;

Head-Up Display;

Carregador de celular por indução;

Teto solar panorâmico;

Câmera 540º com função capô invisível + 8 visualizações;

Pacote ADAS nível 2;

6 airbags;

Rodas de 18";

Sistema de som com 8 alto-falantes;

Abertura do porta-malas com o sistema "free-hands";

Bancos dianteiros com ajuste elétrico e ventilação e ajuste de lombar para o motorista.