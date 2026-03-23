Nova montadora

Chinesa Jetour promete estudos para a produção local em sua estreia no Brasil

Modelos importados da China começaram a ser vendidos em março em 14 pontos de exposição, mas até o fim do ano, a meta é chegar a mais de 100 lojas, entre concessionárias e pontos de venda

Publicado em 23 de março de 2026 às 15:33 - Atualizado há uma hora

O Jetour S06 é um dos modelos que estrearam com a marca no país Crédito: Jetour/Divulgação

A montadora chinesa Jetour anunciou nesta quarta-feira, 18, o início de suas operações no Brasil, trazendo ao País um plano que, além da rede de concessionárias e serviços de pós-venda com cobertura nacional, inclui estudos para produção local no médio prazo.

O evento de lançamento da marca aconteceu na Oca do Ibirapuera, em São Paulo, onde também foram apresentados detalhes sobre a estruturação do negócio, que faz parte da expansão internacional da marca. Os carros, importados da China, começaram a ser vendidos neste mês em 14 pontos de exposição. Até o fim do ano, a meta é chegar a mais de 100 lojas, entre concessionárias e pontos de venda.

O portfólio começa com três utilitários esportivos híbridos - S06, T1 e T2 - com tecnologia plug-in - ou seja, a bateria do motor elétrico é recarregada na tomada.

A montadora também prevê uma estrutura dedicada à pesquisa e desenvolvimento (P&D), onde os carros serão adaptados às condições de uso e preferências do consumidor brasileiro, incluindo, futuramente, o uso do etanol em motores flex. A estrutura de pós-venda da Jetour conta, em Cajamar (SP), com um centro de distribuição das peças importadas da China, responsável por abastecer a rede de lojas.

A empresa considera que o Brasil, além de ter um dos maiores mercados do mundo, mostra uma adoção crescente de tecnologias híbridas, nas quais um motor elétrico auxilia o funcionamento do propulsor movido a gasolina.

A Jetour trouxe três modelos para o mercado brasileiro. A marca, que faz parte do grupo Chery, teve 623 mil unidades vendidas globalmente em 2025. Os primeiros carros foram lançados em 2018, sempre com carrocerias SUV e voltados para famílias que precisam de espaço.

Até agora, a empresa traz da China três modelos de utilitários esportivo com tecnologia híbrida: S06, o intermediário T1 e o maior, T2. Todos três têm em comum a tecnologia híbrida plug-in, conciliando o motor 1.5 turbo a um conjunto elétrico com recarga na tomada. A marca afirma que o alcance de seus utilitários é de até 1.200 quilômetros, aproximadamente.

Todos os modelos têm sete anos de garantia para o veículo e oito anos para o conjunto híbrido (baterias, motor e sistemas de alta tensão). Há assistência 24 horas gratuita disponível por dois anos a partir da entrega. A marca divulga que seu centro logístico de Cajamar (Grande São Paulo) tem um estoque de 90 mil peças para reposição, e algumas dessas são compartilhadas com modelos do grupo Chery, como os SUVs híbridos das linhas Tiggo (Caoa Chery), Omoda e Jaecoo.

O SUV S06

A opção mais em conta disponível atualmente é o utilitário esportivo S06, que custa a partir de R$ 199.990 e tem 315 cv de potência combinada Crédito: Jetour/Divulgação

A opção mais em conta disponível atualmente é o utilitário esportivo S06, que custa a partir de R$ 199.990 e tem 315 cv de potência combinada. Com estilo mais urbano, traz central multimídia com tela de 12,8 polegadas, seis airbags e pacote Adas (sigla em inglês para Sistema Avançado de Assistência ao Motorista).



Com 4,61 metros de comprimento, o SUV acomoda bem quatro ocupantes e é capaz de rodar 70 quilômetros no modo elétrico. A potência máxima de recarga é de 40 kW em estações DC, sendo possível abastecer a bateria de 19,4 kWh em cerca de meia hora.

Jetour T1

O Jetour T1 tem valor de R$ 249.900 e é um dos primeiros lançamentos da marca no Brasil Crédito: Jetour/Divulgação

O modelo intermediário da linha Jetour é o T1, que tem estilo mais voltado para o uso off-road, com modos de condução específicos para uso em terrenos de baixa aderência. A tração, contudo, é apenas dianteira. Por enquanto, a marca chinesa não vai trazer opções 4X4.

Trata-se de um SUV médio com 4,71 metros de comprimento, o que o coloca entre os maiores do segmento. Da mesma forma que o S06, seu destaque está no espaço interno para os ocupantes e suas bagagens. A distância entre os eixos é de 2,80 metros e o porta-malas tem 574 litros de capacidade, segundo a Jetour.

Com bateria maior, o T1 é capaz de rodar 88 km no modo puramente elétrico o sistema de recarga também aceita potência de 40 kW. O tanque de gasolina tem 70 litros de capacidade (10 litros a mais que o S06). O preço do T1 parte de R$ 249,9 mil, já equipado com frenagem autônoma, sensores que leem as faixas no asfalto e outros itens que fazem parte do pacote Adas.

Jetour T2

Preço do Jetour T2 começa em R$ 289,9 mil, com teto solar panorâmico e central multimídia com tela de 15,6 polegadas entre os itens de série Crédito: Jetour/Divulgação

Maior, mais caro e um pouco mais potente, o híbrido Jetour T2 vai disputar mercado entre os SUVs grandes, mas sem oferecer sete lugares. São 4,78 metros de comprimento, mas a distância entre os eixos é a mesma do T1 (2,80 metros). Dessa forma, não há grande diferença no espaço interno. Seu preço começa em R$ 289,9 mil, com teto solar panorâmico e central multimídia com tela de 15,6 polegadas entre os itens de série.

Também há possibilidade de recarga rápida em estações DC, e a bateria permite rodar 75 quilômetros sem queimar gasolina. O desenho remete diretamente ao SUV de luxo Land Rover Defender, modelo que é a principal referência de diversas marcas chinesas quando definem o estilo de seus utilitários.

Embora tenha o mesmo conjunto eletrificado do S06 e do T1, o T2 tem 320 cv de potência combinada 95 cv a mais). A aceleração do zero aos 100 km/h ocorre em 7,5 segundos, de acordo com a montadora chinesa.

*Com informações da Folhapress e Estadão Conteúdo.

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