Novo GWM Haval H6 2026 estreia com visual renovado, mais tecnologia e ajustes feitos para o Brasil

Nova linha do utilitário traz mudanças dentro e fora da cabine com base em pesquisas e dados que mostram preferências dos motoristas; preços continuam os mesmos da linha anterior na maioria das versões

Filipe Turini Estagiário do Estúdio Gazeta / [email protected]

Publicado em 19 de novembro de 2025 às 16:32

O Haval H6 2026 ganhou um novo desenho frontal, evoluiu na conectividade, revisou suspensão e freios e manteve a estratégia de preços competitivos. Crédito: Ed Danessi/GMW/Divulgação

O GWM Haval H6 2026 chega às concessionárias com mudanças importantes, incluindo um novo desenho frontal, evoluções na conectividade e revisão das suspensão e freios com base em pesquisas, dados e feedbacks passados pelos proprietários brasileiros. A marca manteve a estratégia de preços competitivos na nova linha: a partir de R$ 223 mil na versão HEV2 e R$ 325 mil na topo de linha GT.

Com isso, o SUV segue mirando rivais da mesma faixa de preço, como BYD Song Plus (a partir de R$ 249.990) e Toyota Corolla Cross Hybrid (a partir de R$ 219.890).

Design repaginado e escolhas feitas para o consumidor brasileiro

Frontal H6 1 de 4

A mudança mais evidente está na dianteira das versões HEV2, PHEV19 e PHEV35. A grade passa a ter moldura mais marcada com blocos decorativos, acompanhados por novos DRLs verticais, lembrando os faróis da Mitsubishi L200 e Peugeot 208. É o mesmo conjunto apresentado na China, mas com adaptações pontuais para o mercado brasileiro.

Traseira H6 1 de 3

Na traseira, porém, a GWM seguiu outro caminho: enquanto o modelo chinês adota lanternas separadas, o H6 nacional preserva o conjunto integrado, que já era bem aceito pelos consumidores brasileiros. Os emblemas também passam a ser pretos em todas as versões (antes eram exclusivos da GT). A configuração GT, inclusive, é a única que não recebeu alterações no design externo.

Cabine mais prática e digital

Painel central revisado e novo volante são destaques na cabine do novo H6. Crédito: GWM/Divulgação

O interior do H6 foi amplamente revisado. O volante, que já foi alvo de críticas de motoristas, agora tem aro mais grosso, pegada mais firme e anatômica e base achatada. Os botões foram substituídos por dois seletores giratórios, que concentram diversas funções. O console central também mudou, perdendo o seletor giratório de marchas e ganhando um carregador por indução mais potente, com 50 W.

A grande novidade tecnológica da cabine é a central multimídia de 14,6”, que agora roda o Coffee OS 3. O sistema tem resposta mais rápida, menus reorganizados e barra inferior fixa, atendendo a pedidos dos donos do modelo anterior, pois a função desaparecia ao usar Android Auto ou CarPlay. A personalização funciona de forma semelhante à de um smartphone, inclusive com loja de aplicativos.

O painel digital de 10,25” e o head-up display de 9” seguem disponíveis, mas agora conseguem exibir rotas mesmo quando o motorista usa apps de terceiros, como o Waze. Para completar, as versões híbridas plug-in recebem um novo sistema de som premium com subwoofer e amplificador de 216 W.

As dimensões gerais do modelo seguem as mesmas: 4,68 m de comprimento, 1,88 m de largura, 1,73 m de altura e entre-eixos de 2,74 m. O porta-malas também permanece o mesmo, com capacidade maior nas versões HEV (560 litros) e volume reduzido nas PHEV (515 litros), devido ao posicionamento da bateria.

Motores híbridos evoluem, mas ainda sem opção flex

O Motor híbrido do H6 é um dos principais atrativos do SUV. Crédito: GMW/Divulgação

Toda a linha do H6 mantém o motor 1.5 turbo a gasolina, agora com intercooler a água, bomba de óleo variável e bomba d’água eletrônica, o mesmo conjunto usado no Wey 07, que melhora a eficiência térmica.

Nos híbridos plenos (HEV2), o sistema entrega 243 cv de potência e 540 Nm de torque. No PHEV19, a combinação com o motor elétrico dianteiro rende 326 cv, também com 540 Nm. Já os PHEV35 e GT utilizam dois motores elétricos, um dianteiro e outro traseiro, para atingir 393 cv e 772 Nm, além de contarem com tração integral.

As baterias mantêm as mesmas capacidades: 19 kWh no PHEV19 e 34,6 kWh (chamada de 35 kWh) no PHEV35 e GT. O carregamento segue permitindo até 6,6 kW em AC e até 33 kW em DC nas versões com bateria maior.

As autonomias elétricas mudaram, por ajustes no padrão de testes do Inmetro, e agora são de 73 km no PHEV19 e 119 km no PHEV35 e GT.

Na versão GT, o Haval H6 acelera de 0 a 100 km/h em cerca de cinco segundos, enquanto nas versões HEV2 e PHEV19 o trajeto fica na faixa dos sete segundos.

A versão flex, prometida há tempos, só deve estrear em 2026, já como linha 2027.

Itens de segurança

O Haval H6 2026 conta com pacote de assistência ao motorista nível 2+. Crédito: Ed Danessi/GMW/Divulgação

O Haval H6 2026 oferece um dos pacotes de assistência ao motorista (ADAS) mais completos de sua categoria no Brasil. Segundo a fabricante, o veículo conta com pacote ADAS nível 2+, que inclui:

Frenagem autônoma de emergência com reconhecimento de pedestres e ciclistas.

Sensores de ponto cego e alerta de tráfego cruzado.

Controle de cruzeiro adaptativo com função Stop & Go.

Assistência de permanência em faixa e centralização automática na pista.

Câmera 360° ou visão de 540° do entorno, para apoio em manobras e estacionamento.

Seis airbags de série (frontais, laterais, cortinas) nas versões de entrada.

Doze sensores de estacionamento espalhados ao redor do veículo.

Suspensão, direção e freios

A versão HEV2 usa aro 18", enquanto as PHEV19, PHEV35 e GT mantêm as rodas aro 19". Crédito: GWM/Divulgação

A GWM revisou completamente as calibrações de suspensão dianteira (McPherson) e traseira (multi-link). Os amortecedores ficaram mais progressivos, e a marca acrescentou batentes mecânicos para reduzir batidas secas, um dos pontos mais criticados do H6 anterior. O sistema de freio agora usa um atuador eletrônico integrado, mais preciso que o antigo conjunto hidráulico. O pedal ficou com resposta mais previsível, especialmente em uso urbano.

As rodas variam por versão: a HEV2 usa aro 18", com um toque mais de conforto, enquanto as PHEV19, PHEV35 e GT mantêm as rodas aro 19", num toque mais esportivo e estético.



Preços e versões

O Haval H6 2026 chega em quatro versões:

HEV2 –R$ 223.000

Conjunto híbrido pleno (HEV) de 243 cv e 540 Nm, bateria de 1,6 kWh, tração dianteira, rodas aro 18".

O H6 HEV2 é a versão de entrada do SUV da GWM e entrega 243 cv de potência e 540 Nm de torque. Crédito: GWM/Divulgação

PHEV19 – R$ 248.000

Híbrido plug-in (PHEV) que entrega 326 cv e 540 Nm, com bateria de 19 kWh. Tem autonomia elétrica de 73 km e carregamento AC 6,6 kW. Mantém tração dianteira e rodas de 19".

O H6 PHEV19 é um híbrido plug-in que entrega 326 cv e 540 Nm, com bateria de 19 kWh. Crédito: GWM/Divulgação

PHEV35 – R$ 288.000

Híbrido plug-in com dois motores elétricos, que juntos entregam 393 cv e 772 Nm. Tem ainda tração integral, bateria de 34,6 kWh e autonomia elétrica de 119 km, além de carregamento rápido DC de até 33 kW.

Com bateria de 34,6 kWh, o H6 PHEV35 tem autonomia elétrica de 119 km. Crédito: GWM/Divulgação

GT (PHEV35) – R$ 325.000

Mesma mecânica do PHEV35 (393 cv, tração integral, 119 km elétricos), mas com visual esportivo exclusivo e calibração de resposta mais agressiva.

O H6 GT tem a mesma motorização da versão PHEV35, mas conta com um visual esportivo. Crédito: GWM/Divulgação

*Com informações da GWM.

