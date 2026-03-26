Ford cria edição do Explorer Hybrid personalizada para o papa Leão XIV

Publicado em 26 de março de 2026 às 18:20
- Atualizado há uma hora
A Ford produziu um Explorer Hybrid especialmente para o papa Leão XIV, com itens personalizados. Os detalhes exclusivos fazem referência ao Pontífice, que nasceu na mesma cidade onde fica uma das fábricas da montadora norte-americana, em Chicago – unidade, inclusive, em que o SUV é produzido.
Baseado na versão Platinum do Ford Explorer 2026, o novo “papamóvel” será usado por Leão XIV para deslocamentos no Vaticano. O trem de força híbrido exclusivo do modelo é equipado com motor V6 3.3 L e transmissão híbrida de 10 velocidades. A carroceria preta tem detalhes cromados e placas personalizadas com as inscrições “DA POPE” e “LEO XIV”.
Entre os detalhes exclusivos presentes no interior do veículo, estão etiquetas com a bandeira de Chicago nos bancos de couro, o skyline da cidade bordado no console central e um sistema de áudio capaz de sintonizar estações de rádio europeias. As soleiras exibem as skylines de Chicago e da Basílica de São Pedro, representando a jornada do Papa ao Vaticano.
O SUV foi entregue pelo CEO da Ford, Jim Farley, em fevereiro. O executivo levou uma foto e cartas manuscritas do pessoal da fábrica que trabalhou no carro. Em troca, o Papa abençoou vários rosários para serem levados à equipe.
“Ele notou e apreciou todos os toques pessoais. Até demos uma voltinha rápida de carro, e posso confirmar que o Santo Padre gosta de dirigir carros esportivos”, afirma Jim Farley.
Veja como ficou o novo Ford Explorer do papa Leão XIV
*Com informações da Ford.
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