Com preços a partir de R$ 449.990 Hyundai Palisade abre pré-venda nas lojas do ES

O Hyundai palisade é o primeiro modelo a ser comercializado na nova rede da marca Crédito: Hyundai/Divulgação

Land Rover Discovery. Depois que a Hyundai e a Caoa atualizaram a parceria para a venda de carros no Brasil, a montadora sul-coreana passou a coordenar todas as operações, da importação até a distribuição do portfólio de modelos da marca. O primeiro modelo a ser comercializado na nova rede da marca é o Palisade, SUV de oito lugares concorrente de Jeep Grand Cherokee

O modelo foi lançado em 2018 no Salão do Automóvel de Los Angeles e a versão que será comercializada no Brasil será a Signature, disponível nas cores Branco Creamy Perolizado, Cinza Graphite Metálico, Azul Moonlight Perolizado e Preto Abyss Perolizado, com acabamento interno nas opções Preto e Off-White.

A pré-venda abriu no final de agosto e o modelo chega por aqui em versão única a partir de R$ 449.990. Segundo o diretor da Tai Motors, Paulo Henrique Daltin, o Palisade vai atender um público bastante específico dentro da gama da marca.

Modelo tem espaço para oito lugares Crédito: Hyundai/Divulgação

“O Palisade chega ao mercado para atender um público exigente, que busca um SUV de alto padrão, prezando por luxo, segurança, sofisticação, conforto, conveniência e tecnologia. Temos grandes expectativas em relação ao produto, que já é um sucesso de vendas em diversos mercados, como os Estados Unidos”, conta.

Para a supervisora de vendas Prime Hyundai Serra, Jaqueline Sperandio, o novo Hyundai Palisade se destaca com capacidade para oito ocupantes. “Ele se torna a escolha ideal para quem não abre mão de espaço. Acreditamos que, apesar de ser um produto de nicho, o Palisade atrairá quem procura um SUV de alto valor agregado, que oferece uma experiência inigualável em termos de conforto e espaço. É o carro perfeito para quem deseja o melhor para sua família, sem abrir mão do estilo e da exclusividade”, afirma.

Na segurança, o Palisade conta com sete airbags e traz o sistema de assistência ao motorista Hyundai SmartSense Crédito: Hyundai/Divulgação

O valor da reserva é de R$ 5.000, e as quantidades disponíveis para este primeiro lote são limitadas. Outro modelo confirmado para este ano é o Hyundai IONIQ 5, veículo 100% elétrico, cuja venda será anunciada nos próximos meses.

Robustez e luxo

No design externo, o Hyundai Palisade traz grade em cascata, conjunto óptico e assinatura luminosa em LED e rodas de liga leve de 20 polegadas, trazendo robustez à sua figura. O modelo tem 4.995 mm de comprimento, 1.975 mm de largura e 1.750 mm de altura. Além disso, ele tem 203 mm de altura do solo e 2.900 mm de entre-eixos.

No design externo, o Hyundai Palisade traz grade em cascata, conjunto óptico e assinatura luminosa em LED Crédito: Hyundai/Divulgação

Por dentro, o modelo, que concorre com outros carros do segmento premium, preza pelo conforto e luxo. As duas primeiras fileiras têm ajustes elétricos e dotadas de ventilação e aquecimento. O assento do motorista ainda conta com memória programável.

O sistema de ar-condicionado é automático de três zonas – duas para os bancos dianteiros e uma para os bancos traseiros. Além disso, o interior tem acabamento em couro dos assentos, volante e manopla de câmbio, além de dois tetos solares panorâmicos.

SUV tem dois tetos solares panorâmicos Crédito: Hyundai/Divulgação

O painel de instrumentos e o sistema multimídia são integrados em uma estrutura flutuante e contam com telas de 12,3 polegadas cada. Para o motorista, o espelho retrovisor central digital usa uma câmera traseira. Outro destaque é a funcionalidade Head-up Display, que projeta as principais informações do painel no para-brisas.

O veículo também oferece dispositivo de carregamento rápido para smartphones, sistema de som com assinatura Infinity, quatro entradas USB e quatro entradas 12V.

O painel de instrumentos e o sistema multimídia são integrados em uma estrutura flutuante e contam com telas de 12,3 polegadas cada Crédito: Hyundai/Divulgação

Na segurança, o Palisade conta com sete airbags e traz o sistema de assistência ao motorista Hyundai SmartSense:

Câmera 360º.

Assistente de frenagem autônomo.

Controle de cruzeiro adaptativo com função Stop&Go.

Assistente de centralização e permanência em faixa.

Câmera para monitoramento de ponto cego .

Alerta de ocupante de banco traseiro.