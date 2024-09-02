Com preços a partir de R$ 449.990 Hyundai Palisade abre pré-venda nas lojas do ES

Depois que a Hyundai e a Caoa atualizaram a parceria para a venda de carros no Brasil, a montadora sul-coreana passou a coordenar todas as operações, da importação até a distribuição do portfólio de modelos da marca. O primeiro modelo a ser comercializado na nova rede da marca é o Palisade, SUV de oito lugares concorrente de Jeep Grand Cherokee e Land Rover Discovery.
O modelo foi lançado em 2018 no Salão do Automóvel de Los Angeles e a versão que será comercializada no Brasil será a Signature, disponível nas cores Branco Creamy Perolizado, Cinza Graphite Metálico, Azul Moonlight Perolizado e Preto Abyss Perolizado, com acabamento interno nas opções Preto e Off-White.
A pré-venda abriu no final de agosto e o modelo chega por aqui em versão única a partir de R$ 449.990. Segundo o diretor da Tai Motors, Paulo Henrique Daltin, o Palisade vai atender um público bastante específico dentro da gama da marca.
“O Palisade chega ao mercado para atender um público exigente, que busca um SUV de alto padrão, prezando por luxo, segurança, sofisticação, conforto, conveniência e tecnologia. Temos grandes expectativas em relação ao produto, que já é um sucesso de vendas em diversos mercados, como os Estados Unidos”, conta.
Para a supervisora de vendas Prime Hyundai Serra, Jaqueline Sperandio, o novo Hyundai Palisade se destaca com capacidade para oito ocupantes. “Ele se torna a escolha ideal para quem não abre mão de espaço. Acreditamos que, apesar de ser um produto de nicho, o Palisade atrairá quem procura um SUV de alto valor agregado, que oferece uma experiência inigualável em termos de conforto e espaço. É o carro perfeito para quem deseja o melhor para sua família, sem abrir mão do estilo e da exclusividade”, afirma.
O valor da reserva é de R$ 5.000, e as quantidades disponíveis para este primeiro lote são limitadas. Outro modelo confirmado para este ano é o Hyundai IONIQ 5, veículo 100% elétrico, cuja venda será anunciada nos próximos meses.
Robustez e luxo
No design externo, o Hyundai Palisade traz grade em cascata, conjunto óptico e assinatura luminosa em LED e rodas de liga leve de 20 polegadas, trazendo robustez à sua figura. O modelo tem 4.995 mm de comprimento, 1.975 mm de largura e 1.750 mm de altura. Além disso, ele tem 203 mm de altura do solo e 2.900 mm de entre-eixos.
Por dentro, o modelo, que concorre com outros carros do segmento premium, preza pelo conforto e luxo. As duas primeiras fileiras têm ajustes elétricos e dotadas de ventilação e aquecimento. O assento do motorista ainda conta com memória programável.
O sistema de ar-condicionado é automático de três zonas – duas para os bancos dianteiros e uma para os bancos traseiros. Além disso, o interior tem acabamento em couro dos assentos, volante e manopla de câmbio, além de dois tetos solares panorâmicos.
O painel de instrumentos e o sistema multimídia são integrados em uma estrutura flutuante e contam com telas de 12,3 polegadas cada. Para o motorista, o espelho retrovisor central digital usa uma câmera traseira. Outro destaque é a funcionalidade Head-up Display, que projeta as principais informações do painel no para-brisas.
O veículo também oferece dispositivo de carregamento rápido para smartphones, sistema de som com assinatura Infinity, quatro entradas USB e quatro entradas 12V.
Na segurança, o Palisade conta com sete airbags e traz o sistema de assistência ao motorista Hyundai SmartSense:
- Câmera 360º.
- Assistente de frenagem autônomo.
- Controle de cruzeiro adaptativo com função Stop&Go.
- Assistente de centralização e permanência em faixa.
- Câmera para monitoramento de ponto cego .
- Alerta de ocupante de banco traseiro.
O motor do Hyundai Palisade é um V6 de 3,8 litros a gasolina. Oferece 295 cavalos de potência a 6.000 rpm e torque máximo de 36,2 kgfm a partir dos 5.200 rpm, combinado com uma transmissão automática de oito marchas. O modelo tem tração integral AWD (All Wheel Drive), que monitora e distribui o torque específico necessário para cada roda.