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SUV premium

Com preços a partir de R$ 449.990 Hyundai Palisade abre pré-venda nas lojas do ES

Com oito lugares, modelo inaugura nova fase da marca no Brasil, que passa a trazer um portfólio maior de veículos a serem comercializados no país, incluindo lançamento do Ioniq 5
Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

02 set 2024 às 18:09

Publicado em 02 de Setembro de 2024 às 18:09

Hyundai Palisade 2025
O Hyundai palisade é o primeiro modelo a ser comercializado na nova rede da marca Crédito: Hyundai/Divulgação
Depois que a Hyundai e a Caoa atualizaram a parceria para a venda de carros no Brasil, a montadora sul-coreana passou a coordenar todas as operações, da importação até a distribuição do portfólio de modelos da marca. O primeiro modelo a ser comercializado na nova rede da marca é o Palisade, SUV de oito lugares concorrente de Jeep Grand Cherokee e Land Rover Discovery.
O modelo foi lançado em 2018 no Salão do Automóvel de Los Angeles e a versão que será comercializada no Brasil será a Signature, disponível nas cores Branco Creamy Perolizado, Cinza Graphite Metálico, Azul Moonlight Perolizado e Preto Abyss Perolizado, com acabamento interno nas opções Preto e Off-White.
A pré-venda abriu no final de agosto e o modelo chega por aqui em versão única a partir de R$ 449.990. Segundo o diretor da Tai Motors, Paulo Henrique Daltin, o Palisade vai atender um público bastante específico dentro da gama da marca.
Hyundai Palisade 2025
Modelo tem espaço para oito lugares Crédito: Hyundai/Divulgação
“O Palisade chega ao mercado para atender um público exigente, que busca um SUV de alto padrão, prezando por luxo, segurança, sofisticação, conforto, conveniência e tecnologia. Temos grandes expectativas em relação ao produto, que já é um sucesso de vendas em diversos mercados, como os Estados Unidos”, conta.
Para a supervisora de vendas Prime Hyundai Serra, Jaqueline Sperandio, o novo Hyundai Palisade se destaca com capacidade para oito ocupantes. “Ele se torna a escolha ideal para quem não abre mão de espaço. Acreditamos que, apesar de ser um produto de nicho, o Palisade atrairá quem procura um SUV de alto valor agregado, que oferece uma experiência inigualável em termos de conforto e espaço. É o carro perfeito para quem deseja o melhor para sua família, sem abrir mão do estilo e da exclusividade”, afirma.
Hyundai Palisade 2025
Na segurança, o Palisade conta com sete airbags e traz o sistema de assistência ao motorista Hyundai SmartSense Crédito: Hyundai/Divulgação
O valor da reserva é de R$ 5.000, e as quantidades disponíveis para este primeiro lote são limitadas. Outro modelo confirmado para este ano é o Hyundai IONIQ 5, veículo 100% elétrico, cuja venda será anunciada nos próximos meses.

Robustez e luxo

No design externo, o Hyundai Palisade traz grade em cascata, conjunto óptico e assinatura luminosa em LED e rodas de liga leve de 20 polegadas, trazendo robustez à sua figura. O modelo tem 4.995 mm de comprimento, 1.975 mm de largura e 1.750 mm de altura. Além disso, ele tem 203 mm de altura do solo e 2.900 mm de entre-eixos.
Hyundai Palisade 2025
No design externo, o Hyundai Palisade traz grade em cascata, conjunto óptico e assinatura luminosa em LED Crédito: Hyundai/Divulgação
Por dentro, o modelo, que concorre com outros carros do segmento premium, preza pelo conforto e luxo. As duas primeiras fileiras têm ajustes elétricos e dotadas de ventilação e aquecimento. O assento do motorista ainda conta com memória programável.
O sistema de ar-condicionado é automático de três zonas – duas para os bancos dianteiros e uma para os bancos traseiros. Além disso, o interior tem acabamento em couro dos assentos, volante e manopla de câmbio, além de dois tetos solares panorâmicos.
Hyundai Palisade 2025
SUV tem dois tetos solares panorâmicos Crédito: Hyundai/Divulgação
O painel de instrumentos e o sistema multimídia são integrados em uma estrutura flutuante e contam com telas de 12,3 polegadas cada. Para o motorista, o espelho retrovisor central digital usa uma câmera traseira. Outro destaque é a funcionalidade Head-up Display, que projeta as principais informações do painel no para-brisas.
O veículo também oferece dispositivo de carregamento rápido para smartphones, sistema de som com assinatura Infinity, quatro entradas USB e quatro entradas 12V.
Hyundai Palisade 2025
O painel de instrumentos e o sistema multimídia são integrados em uma estrutura flutuante e contam com telas de 12,3 polegadas cada Crédito: Hyundai/Divulgação
Na segurança, o Palisade conta com sete airbags e traz o sistema de assistência ao motorista Hyundai SmartSense:
  • Câmera 360º.
  • Assistente de frenagem autônomo.
  • Controle de cruzeiro adaptativo com função Stop&Go.
  • Assistente de centralização e permanência em faixa.
  • Câmera para monitoramento de ponto cego .
  • Alerta de ocupante de banco traseiro. 
O motor do Hyundai Palisade é um V6 de 3,8 litros a gasolina. Oferece 295 cavalos de potência a 6.000 rpm e torque máximo de 36,2 kgfm a partir dos 5.200 rpm, combinado com uma transmissão automática de oito marchas. O modelo tem tração integral AWD (All Wheel Drive), que monitora e distribui o torque específico necessário para cada roda.

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