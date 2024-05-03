Hyundai anuncia linha 24/25 do HB20 e Creta sem muitas novidades

Contrariando as expectativas de que a linha 2025 do Creta traria novidades no visual (polêmico) do SUV, a Hyundai divulgou, nesta quinta-feira (02), a linha 24/25 do modelo juntamente com o hatch HB20 e o sedã HB20S. Apesar de não trazer mudanças significativas na linha, alguns modelos ganharam itens de conveniência e conforto, segundo a montadora.
Começando pelo HB20. Tanto o hatch quanto o sedã ganharam novidades a partir da versão Comfort Plus TGDI AT. Esta recebe sensor de estacionamento traseiro, função one touch nos quatro vidros e rodas de liga leve de 16” com acabamento cinza.
Já a versão Limited Plus do HB20 passa a contar com iluminação no porta-malas, assim como a Comfort Plus MT, que recebe função one touch nos quatro vidros. A de entrada, o HB20 Sense ganha chave tipo canivete, alarme perimétrico e rodas de 15 polegadas.
A única diferença entre os dois modelos é que o sedã ainda inclui ajuste de profundidade e altura do volante.
Novidades no Creta
No Creta, as novidades ficam por conta da versão de entrada, a Comfort Plus, que recebe no modelo 2025 volante revestido em couro, alavancas para trocas de marcha no volante e chave presencial Smart Key com botão de partida.
Já na Platinum Safety, que a partir de agora será sempre oferecida com teto solar, também foi atualizada e passa a contar com sensor de estacionamento dianteiro.
Outra novidade é que o período de degustação gratuita do sistema de conectividade veicular Bluelink foi estendido de três para cinco anos. Esse período é válido a partir da data de compra do veículo, estendendo-se, de forma retroativa, a todos os modelos (Creta ou HB20) que foram adquiridos no ano passado, equipados com Bluelink.
Tabela de preços
HB20
- Motor 1.0 12V Flex Sense Plus manual: R$ 86.090
- Motor 1.0 12V Flex Comfort Plus manual: R$ 89.490
- Motor 1.0 12V Flex Limited Plus manual: R$ 93.490
- Motor 1.0 TGDI 12V Flex Comfort Plus automático: R$ 108.890
- Motor 1.0 TGDI 12V Flex Platinum Safety automático: R$ 119.390
HB20S
- Motor 1.0 12V Flex Comfort Plus manual: R$ 95.590
- Motor 1.0 12V Flex Limited Plus manual: R$ 99.990
- Motor 1.0 TGDI 12V Flex Comfort Plus automático: R$ 114.990
- Motor 1.0 TGDI 12V Flex Platinum Safety automático: R$ 125.890
Creta
- Motor 1.0 12V Flex Comfort Plus automático: R$ 140.090
- Motor 1.0 12V Flex Limited Safety automático: R$ 152.690
- Motor 1.0 12V Flex Platinum Safety automático: R$ 170.290
- Motor 1.0 12V Flex N Line: R$ 178.890
- Motor 2.0 16V Flex Ultimate: R$ 184.690