Jeep Compass fica mais barato, ganha nova versão e motor de 272 cv

Nova versão Blackhawk do Jeep Compass traz de linha uma série de recursos de segurança Crédito: Jeep/Divulgação

A Jeep anunciou a chegada da linha 2025 do Compass em grande estilo, trazendo uma série de novidades para o modelo, que chega às lojas ainda esta semana. A começar pela redução de preços. O novo modelo teve seus preços reduzidos em até R$ 20 mil comparado às versões atuais, trazendo mais equipamentos e tecnologia, principalmente relacionados à segurança.

Outra novidade é que o Compass ganha uma nova versão topo de linha, mais esportiva, a Blackhawk, que entra no lugar da Trailhawk, estreando o motor Hurricane, de 272 cv, que chegou por aqui na picape da Ram, a Rampage (empresa que faz parte do mesmo conglomerado que integra a Jeep).

Compass tem agora garantia de fábrica de cinco anos Crédito: Jeep/Divulgação

“Trouxemos para o modelo o motor Hurricane, o mesmo da Rampage, que traz mais esportividade e performance para o modelo. Além disso, estamos dando cinco anos de garantia para o Compass”, conta Hugo Domingues, vice-presidente da marca Jeep Stellantis América do Sul.

Segundo apresentação realizada pela empresa, o Compass passa a oferecer cinco anos de garantia de fábrica, estendendo-se também para as versões a partir do ano-modelo 2022. Ou seja, todos os Compass comprados a partir da linha 2022 terão a atual garantia estendida para mais um ou dois anos, a contar pelo ano da versão adquirida.

Essa garantia também será válida para modelos do Compass blindados, mas com uma condição: de que a blindagem seja feita na rede de concessionárias da Jeep, por meio da empresa certificada pela montadora.

“O Brasil é o país que mais blindam carros e o Compass está entre os mais blindados do país. Com isso, oferecemos o Compass com blindagem e certidões by Jeep com cinco anos de garantia, preço competitivo e financiamento integrado”, complementa Dercyde Gomes, head de Parts & Services Stellantis América do Sul.

Duas novas versões

Versão Trailhawk sai e dá lugar à esportiva Blackhawk Crédito: Jeep/Divulgação

A gama passa a ter sete versões: Sport e Longitude (equipados com motor T270 Turbo Flex), Limited (motor T270 ou TD350 Turbo Diesel), Série S (motor T270), e as estreantes Overland e Blackhawk, que serão equipadas com o motor Hurricane.

Posicionada no topo da gama, a versão Blackhawk recebe o novo motor Hurricane 2.0 turbo e traz elementos exclusivos de design. Para começar, ela se diferencia por apresentar tratamento escurecido em diversos pontos, como grade frontal, logotipos e rodas de 19 polegadas em liga leve, e as únicas a contar com pinças de freio na cor vermelha.

Aqui, para-lamas e saias laterais são na cor da carroceria, trazendo o mesmo conceito escurecido no interior do veículo, que traz revestimento do teto na cor preta. A versão traz acabamento em couro e suede, bancos elétricos, tanto para motorista como passageiro e abertura e fechamento do porta-malas eletrônico e com sensor de presença.

O modelo ganha ainda novas rodas com desenhos diferenciados, que podem ser de 18” ou 19”, dependendo da versão Crédito: Jeep/Divulgação

O recurso batizado de “performance pages” é mais um particular desta versão. Por meio dele o condutor tem acesso a uma série de dados da pista direto na tela do painel digital, como Força G, pressão na turbina, percentual de utilização da potência e torque, velocímetro (digital ou analógico) e conta-giros do motor.

Leve repaginada

O Compass ganhou algumas novidades em seu visual, mas não tão profundas. Começando pela grade frontal, que tem agora uma aplicação diferenciada para as versões Limited e Série S, além de um visual diferenciado para todas as equipadas com o novo motor Hurricane. Para as versões S, Overland e Blackhawk os para-lamas e as saias laterais vêm na mesma cor da carroceria.

O modelo ganha ainda novas rodas com desenhos diferenciados, que podem ser de 18” ou 19”, dependendo da versão. No caso das rodas de 19”, todas trazem a tecnologia seal inside, uma solução de mobilidade estendida que permite ao pneu continuar rodando sem perda de pressão do ar, prevenindo 85% dos casos de perfurações de até 5mm localizadas na banda de rodagem, segundo a montadora.

No caso das versões Longitude T270, o consumidor pode ainda optar pelo pacote Night Eagle, que inclui design externo com elementos escurecidos (rodas, friso lateral, moldura da grade, friso do rack de teto e logotipos) e disponibilidade da cor especial Sting Gray. Ainda há teto solar elétrico e panorâmico, que é de série nas versões S e Blackhawk, e opcional para as demais.

Novidades do Jeep Compass

Motor Hurricane

A grande novidade é a motorização que estreia também duas novas versões topo: a Overland e a Blackhawk. Ambas vêm equipadas com o motor Hurricane 2.0 turbo. São 272 CV de potência e 400 Nm (40,1 kgfm) de torque gerados pelo propulsor 2 litros de quatro cilindros em linha a gasolina, que permite ao modelo acelerar de 0 a 100 km/h em 6,3 segundos e a velocidade máxima é 228 km/h.

Atrelado ao motor Hurricane está também o sistema de Tração 4x4 Jeep Active Drive Low, que apresenta o eixo traseiro e a unidade de transferência de força (PTU) desconectáveis. Isso permite um alívio na transmissão quando a tração nas quatro rodas não é necessária, gerando economia de combustível – quando a tração 4x4 se faz necessária, ela é acionada instantaneamente.

O motor Hurricane tem 272 CV de potência e 400 Nm (40,1 kgfm) Crédito: Jeep/Divulgação

O sistema de tração conta, ainda, com um seletor de terrenos pelo qual o condutor tem os modos:

Auto/Standard, que detecta automaticamente a necessidade de acionamento da tração 4x4.

Snow, para utilização em terrenos de baixa aderência, como por exemplo grama molhada.

Sand/Mud, com calibração do acelerador otimizada para a performance em areia e lama.

Já as versões Sport, Longitude, Limited e Série S estão equipadas com o já conhecido motor T270 Turbo Flex, com 185 cv de potência e 270 Nm de torque, associado a um câmbio automático de seis velocidades. A ele está atrelado o Jeep Traction Control +.

Outra motorização é o TD350 Turbo Diesel com 170 cv de potência e 350 Nm de torque. Segundo a montadora, ele faz 10,3 km/l na cidade e 13,5 km/l na estrada. Ele está presente na versão Limited, que tem ainda sistema de tração 4x4 Jeep Active Drive Low e câmbio automático de nove velocidades com paddle shift que permite a troca de marchas pela borboleta no volante.

Saída dupla de escapamento nas versões com motor Hurricane Crédito: Jeep/Divulgação

Ainda traz seletor de terrenos, que permite distribuir o torque de forma seletiva entre os eixos da forma mais adequada para as condições de aderência do piso trafegado, e HDC (Hill Descent Control), que auxilia o motorista em descidas íngremes durante percursos off-road.

Tecnologia e segurança

Outra novidade é que a linha 2025 do SUV médio da Jeep passa a oferecer ADAS nível 2 com a adição do ADA (Assistente ativo de direção). É a combinação do uso do Lane Centering e do ACC. Essa combinação permite que o carro faça curvas de forma autônoma em vias sinalizadas enquanto mantém a velocidade pré-definida.

Além disso, todos os demais recursos ADAS que já eram oferecidos, segundo a montadora, foram recalibrados. Os recursos estão disponíveis como item de série desde a versão Longitude Flex. Apenas na versão Sport que é disponibilizado como opcional.

Ainda no quesito segurança, o modelo tem ainda até 7 airbags, sistema de detecção da pressão dospneus, TC (Controle de Tração), PBA (Panic Brake Assist), HSA (Assistente de partida em aclives), DST (Dynamic Steering Torque), ERM (Sistema Eletrônico Anticapotamento, TSC (Trailer SwayControl), ABS (Anti- lock Braking System) e ESC (Controle eletrônico de estabilidade).

Tecnologia do Jeep Compass

Por dentro, o Compass ganha sistema de áudio de alta qualidade com oito alto-falantes e subwoofer e os seguintes itens de tecnologia e conectividade:

Quadro de instrumentos 10,25” Full Digital e HD: de série a partir da versão Longitude.

Central multimídia de 10,1” com Adventure Intelligence Plus: tela Full HD com navegação embarcada de série e presença da Adventure Intelligence.

Espelhamento sem fio para Android Auto e Apple Carplay.

Carregador de celular sem fio.

A plataforma Adventure Intelligence Plus traz serviços conectados oferecido pela Jeep, que inclui controlar o veículo remotamente, além de oferecer assistência em tempo real, internet a bordo e navegação integrada. Na configuração “Plus” adiciona os seguintes recursos:

Teto solar elétrico e panorâmico Crédito: Jeep/Divulgação

⁠Send & Go: permite a seleção e envio de endereços, favoritos, histórico de pesquisas, estacionamento, postos de gasolina, concessionária e contatos, antes mesmo de acessar o veículo.

o Last Mile Navigation: caso não consiga chegar com o veículo até o destino final, o condutor pode terminar a navegação a pé́, orientado pelo smartphone.

Busca por pontos de interesse na nuvem.

Alexa in-vehicle : leva a assistente pessoal da Amazon para dentro do Jeep Compass.

Todos os clientes com veículos conectados terão 1 ano do serviço incluso, já que a funcionalidade está atrelada ao plano de Wi-Fi.

Primeiras impressões

PUNTA DEL ESTE, URUGUAI - Para o lançamento da linha 2025 do Compass a montadora disponibilizou a versão estreante Blackhawk para teste drive. O teste foi realizado em um circuito que envolveu estradas de asfalto, terra batida, alguns buracos na pista e vias urbanas.

Começando pela motorização, o Hurricane se encaixa muito bem no modelo, deixando-o mais ágil e com uma condução mais esportiva. Na estrada ele mostra todo o seu potencial em retomadas rápidas, velocidade constante e boa performance em ultrapassagens, já que os 272 cv de potência e 400 Nm de torque fazem toda a diferença aqui.

Pinças dos freios pintadas de vermelho na versão Blackhawk Crédito: Jeep/Divulgação

Não foi testado o veículo com carga total (isto é, cinco ocupantes mais porta-malas cheio), mas o motor Hurricane dá toda a aparência de estar dirigindo um veículo bem mais leve do que ele realmente é.

Isso pode ser, inclusive, um “problema” em vias urbanas, já que o motor pode uma acelerada mais forte e uma velocidade mais alta, por isso, é preciso ficar de olho no velocímetro ou usar o piloto automático para manter a velocidade constante para não desrespeitar leis de trânsito.

Por fora, ele tem poucas mudanças no visual, apenas alguns apliques pretos, os pneus de 19” novos, que contribuem para a boa performance do veículo e os apliques indicando a versão. Outro diferencial no visual é a grade diferenciada, que ao invés de elementos em formato de colmeia, tem linhas retas. As rodas também ostentam as pinças de freio vermelhas, deixando um ar mais esportivo para o veículo.

Diferenças visuais entre as versões estão na grade superior Crédito: Jeep/Divulgação

Por dentro, ele tem revestimento nos bancos exclusivo para a versão que mistura suede e couro, com o nome Blackhawk em evidência. Os bancos são de ajuste elétrico, um conforto a mais para quem dirige e também para o carona, além do carregador por indução, que conta com um sistema de resfriamento, impedindo o aquecimento do celular enquanto carrega.

O sistema multimídia é competente, com uma velocidade satisfatória e boa resolução, principalmente para as câmeras. O novo painel de controle também está mais intuitivo, facilitando a direção, onde é possível encontrar as informações desejadas a um toque de botão. Já o novo sistema de som é bem potente e deve agradar ouvidos mais exigentes.

A versão Blackhawk é uma boa adição à gama do Compass, principalmente para os amantes de velocidade e boa performance na pista. Quanto à performance em terrenos mais acidentados, não é possível dar um veredito, já que não houve esse tipo de teste, mas nos buracos das vias, ele mostra ser um carro estável e confortável, com boa suspensão, deixando o rodar mais leve para seus passageiros.

Versões Jeep Compass

Jeep Compass Sport | Motor T270 Turbo Flex

A/C Dualzone

Apple Carplay e Android Auto sem fio

Bancos em tecido

Central Multimídia de 8,4”

Faróis Full LED com assinatura em LED

Lanternas em LED

Quadro de instrumentos de 7”

Rodas de liga leve de 18”

Sensor de chuva e crepuscular

USB dianteiro e traseiro A+C

Opcionais: bancos em couro, teto solar elétrico e panorâmico, Pacote High Tech – ADAS L2 (ADA; ACC; AHB; DDT; LDW; FCW+PEB; TSR); Quadro de instrumentos de 10,25” e Central Multimídia de 10,1”.

Preço: a partir de R$ 179.990

Jeep Compass Longitude |Motor T270 Turbo Flex

Jeep Compass Longitude tem motor T270 Turbo Flex Crédito: Jeep/Divulgação

Todos os itens da versão Sport

Central multimidia 10,1” com comando de voz avançado e GPS

Quadro de instrumentos de 10,25”

Pacote ADAS Nível 2 com assistente ativo de direção; piloto automático adaptativo com Stop&Go; comutação automática dos faróis; detector de fadiga do motorista, aviso de mudança de faixas; aviso de colisão frontal com frenagem de emergência com detecção de pedestres e ciclistas; e rde placas de trânsito.

Novas rodas de 18”

Novo sistema de som Premium Beats

Bancos e volante em couro

Opcionais: teto solar elétrico e panorâmico, Pacote Night Eagle (Design escurecido + Adventure Intelligence + Alexa in-vehicle + Wireless Charger + Park Assist + Rebatimento automático dos retrovisores + retrovisor eletrocrômico)

Preço: a partir de R$ 196.990

Jeep Compass Limited | Motor T270 Turbo Flex ou TD350 Turbo Diesel

O Compass Limited tem duas opções de motorização Crédito: Jeep/Divulgação

Todos os itens da versão Longitude

Novo Adventure Intelligence Plus

Nova Alexa in-vehicle

Novas rodas em liga leve de 19”

7 airbags

Banco elétrico para o motorista

Rebatimento automático dos retrovisores externos

Retrovisor eletrocrômico

Teto pintado de preto

Carregador sem fio

Somente para motorização TD350: Tração 4x4 com seletor de terrenos e HDC + Câmbio AT9

Opcional: teto solar elétrico e panorâmico

Preço: a partir de R$ 216.990 (T270 Turbo Flex) ou a partir de R$ 249.990 (TD350 Turbo Diesel 4x4)

Jeep Compass Série S | Motor T270 Turbo Flex

Todos os itens da versão Limited

Novas rodas de 19”

Detecção de tráfego cruzado traseiro

Monitoramento de pontos cegos

Park Assist + sensor dianteiro

Pintura das partes plásticas na cor da carroceria

Revestimento interno do teto em preto

Teto solar panorâmico

Preço: a partir de R$ 236.990

Jeep Compass Overland | Novo motor Hurricane 2.0T Gasolina

A versão Overland também estreia no Compass Crédito: Jeep/Divulgação

Todos os itens da versão Longitude

7 airbags

Adventure Intelligence Plus

Alexa in-vehicle

Banco elétrico para o motorista

Pintura das partes plásticas na cor da carroceria

Rebatimento automático dos retrovisores externos

Partida remota

Retrovisor eletrocrômico

Revestimento interno do teto em preto

Rodas em liga leve de 19”

Teto pintado de preto

Carregador sem fio

Opcional: teto solar elétrico e panorâmico

Preço: a partir de R$ 266.990

Jeep Compass Blackhawk | Novo motor Hurricane 2.0T Gasolina

A versão Blackhawk é a topo de linha do Compass Crédito: Jeep/Divulgação