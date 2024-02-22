Citroën C3 Aircross é o carro de 7 lugares mais barato do país; veja preços e equipamentos

O modelo vem de série com controle de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa e DRL com leds Crédito: Critroën/Divulgação

Enquanto a Chevrolet não anuncia os preços da nova Spin, cujo lançamento está previsto para o final de março, a Citroën se adiantou e divulgou, nesta quarta-feira (21), o preço de partida da versão de sete lugares do C3 Aircross, lançado no final do ano passado com apenas cinco assentos.

De acordo com a montadora, os preços partem de R$ R$ 117.990 na modalidade de venda on-line. Isso o torna o modelo com sete assentos o mais barato do país, uma vez que a atual versão da Spin parte de R$ 120.890 na configuração LT para quem adquirir com a configuração máxima de sete lugares.

O Aircross conta ainda com sistema de ventilação suplementar no teto de série em todas as versões Crédito: Critroën/Divulgação

Quanto ao C3 Aircross, a configuração máxima de lugares acrescentou R$ 5 mil a mais no preço da versão de entrada Feel Pack equipada com motor turbo 200 de até 130 cv, câmbio automático CVT de sete marchas com trocas sequenciais e três modos de condução.

O modelo vem de série com controle de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, luzes de rodagem diurna (DRL) com leds, direção elétrica, ar-condicionado com o exclusivo sistema de ventilação suplementar no teto e sistema multimídia Citroën Connect Touchscreen com tela de 10,25 polegadas com Android Auto e Apple Carplay sem fio e seis alto-falantes.

Bancos removíveis

Um diferencial da minivan da Citroën é a possibilidade de remover os bancos da terceira fileira Crédito: Critroën/Divulgação

Um diferencial da minivan da Citroën é a possibilidade de remover os bancos da terceira fileira, por meio de um mecanismo de acionamento que permite rebatê-los e/ou removê-los individualmente. Os assentos pesam aproximadamente 8 kg, segundo a montadora. O porta-malas comporta até 493 litros.

O Aircross conta ainda com sistema de ventilação suplementar no teto de série em todas as versões para contribuir com o conforto climático para os ocupantes da segunda e terceira fileira, com ajuste de velocidade individual e independente.

Ambas as configurações, de cinco e sete lugares, podem ser adquiridas com taxa 0% em até 24 vezes e todos os clientes terão direito às três primeiras revisões grátis, segundo a montadora.

Ficha Técnica

Citroën C3 Aircross 7 Feel Turbo 200 AT

Configuração de sete lugares tem preço diferenciado para venda on-line Crédito: Critroën/Divulgação

Motor Turbo 200 de até 130 cv

Câmbio automático CVT de sete marchas, com trocas sequenciais e três modos de condução

Citroën Connect Touchscreen de 10” com Android Auto e Apple Carplay sem fio com comandos no volante

Três entradas USB, incluindo duas para a segunda fileira

Monitoramento de pressão dos pneus

Controle de estabilidade e tração com assistente de partida em rampa

Luzes de condução diurna (DRL) com leds

Seis alto-falantes

Ar-condicionado

Banco do motorista com regulagem de altura

Vidros dianteiros e traseiros elétricos com função one touch

Rodas de 16” com pneus 205/65

Travas elétricas com acionamento por telecomando da chave

Alarme

Bocal do combustível com destravamento elétrico

Barras longitudinais no teto

Dois assentos na terceira fileira rebatíveis e removíveis

Sistema de ventilação no teto

Exclusivo logotipo 7 no porta-malas

Opcionais: Pack Protection (Protetor de cárter + protetor de soleira) e Pack Design (Embelezador da grade dianteira + protetor lateral de portas)

Preço: a partir de R$ 117.990 (venda on-line)

Citroën C3 Aircross 7 Feel Pack Turbo 200 AT

O porta-malas comporta até 493 litros Crédito: Critroën/Divulgação

Todos os itens da versão Feel mais:

Sensor de estacionamento traseiro

Rodas de liga-leve de 16”

Airbags laterais

Apoio de braço no banco do motorista

Retrovisores elétricos

Opcionais: Pack Protection (Protetor de cárter + protetor de soleira), Pack Comfort (Faróis de neblina + câmera de ré) e Pack Design (Embelezador da grade dianteira + protetor lateral de portas)

Preço: a partir de R$ 127.990

Citroën C3 Aircross 7 Shine Turbo 200 AT

Ambas as configurações, de cinco e sete lugares, podem ser adquiridas com taxa 0% em até 24 vezes Crédito: Critroën/Divulgação