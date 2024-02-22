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À espera da nova Spin

Citroën C3 Aircross é o carro de 7 lugares mais barato do país; veja preços e equipamentos

O modelo chega em três versões com valores a partir de R$ 117.990 na modalidade de venda on-line

Publicado em 22 de Fevereiro de 2024 às 17:33

Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

22 fev 2024 às 17:33
Citroën C3 Aircross 7 lugares
O modelo vem de série com controle de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa e DRL com leds Crédito: Critroën/Divulgação
Enquanto a Chevrolet não anuncia os preços da nova Spin, cujo lançamento está previsto para o final de março, a Citroën se adiantou e divulgou, nesta quarta-feira (21), o preço de partida da versão de sete lugares do C3 Aircross, lançado no final do ano passado com apenas cinco assentos.
De acordo com a montadora, os preços partem de R$ R$ 117.990 na modalidade de venda on-line. Isso o torna o modelo com sete assentos o mais barato do país, uma vez que a atual versão da Spin parte de R$ 120.890 na configuração LT para quem adquirir com a configuração máxima de sete lugares.
Citroën C3 Aircross 7 lugares
O Aircross conta ainda com sistema de ventilação suplementar no teto de série em todas as versões Crédito: Critroën/Divulgação
Quanto ao C3 Aircross, a configuração máxima de lugares acrescentou R$ 5 mil a mais no preço da versão de entrada Feel Pack equipada com motor turbo 200 de até 130 cv, câmbio automático CVT de sete marchas com trocas sequenciais e três modos de condução.
O modelo vem de série com controle de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, luzes de rodagem diurna (DRL) com leds, direção elétrica, ar-condicionado com o exclusivo sistema de ventilação suplementar no teto e sistema multimídia Citroën Connect Touchscreen com tela de 10,25 polegadas com Android Auto e Apple Carplay sem fio e seis alto-falantes.

Bancos removíveis

Citroën C3 Aircross 7 lugares
Um diferencial da minivan da Citroën é a possibilidade de remover os bancos da terceira fileira Crédito: Critroën/Divulgação
Um diferencial da minivan da Citroën é a possibilidade de remover os bancos da terceira fileira, por meio de um mecanismo de acionamento que permite rebatê-los e/ou removê-los individualmente. Os assentos pesam aproximadamente 8 kg, segundo a montadora. O porta-malas comporta até 493 litros.
O Aircross conta ainda com sistema de ventilação suplementar no teto de série em todas as versões para contribuir com o conforto climático para os ocupantes da segunda e terceira fileira, com ajuste de velocidade individual e independente.
Ambas as configurações, de cinco e sete lugares, podem ser adquiridas com taxa 0% em até 24 vezes e todos os clientes terão direito às três primeiras revisões grátis, segundo a montadora.

Ficha Técnica

Citroën C3 Aircross 7 Feel Turbo 200 AT

Citroën C3 Aircross 7 lugares
Configuração de sete lugares tem preço diferenciado para venda on-line Crédito: Critroën/Divulgação
  • Motor Turbo 200 de até 130 cv
  • Câmbio automático CVT de sete marchas, com trocas sequenciais e três modos de condução
  • Citroën Connect Touchscreen de 10” com Android Auto e Apple Carplay sem fio com comandos no volante
  • Três entradas USB, incluindo duas para a segunda fileira
  • Monitoramento de pressão dos pneus
  • Controle de estabilidade e tração com assistente de partida em rampa
  • Luzes de condução diurna (DRL) com leds
  • Seis alto-falantes
  • Ar-condicionado
  • Banco do motorista com regulagem de altura
  • Vidros dianteiros e traseiros elétricos com função one touch
  • Rodas de 16” com pneus 205/65
  • Travas elétricas com acionamento por telecomando da chave
  • Alarme
  • Bocal do combustível com destravamento elétrico
  • Barras longitudinais no teto
  • Dois assentos na terceira fileira rebatíveis e removíveis
  • Sistema de ventilação no teto
  • Exclusivo logotipo 7 no porta-malas
  • Opcionais:  Pack Protection (Protetor de cárter + protetor de soleira) e Pack Design (Embelezador da grade dianteira + protetor lateral de portas)
  • Preço: a partir de R$ 117.990 (venda on-line)

Citroën C3 Aircross 7 Feel Pack Turbo 200 AT

Citroën C3 Aircross 7 lugares
O porta-malas comporta até 493 litros Crédito: Critroën/Divulgação
  • Todos os itens da versão Feel mais:
  • Sensor de estacionamento traseiro
  • Rodas de liga-leve de 16”
  • Airbags laterais
  • Apoio de braço no banco do motorista
  • Retrovisores elétricos
  • Opcionais: Pack Protection (Protetor de cárter + protetor de soleira), Pack Comfort (Faróis de neblina + câmera de ré) e Pack Design (Embelezador da grade dianteira + protetor lateral de portas)
  • Preço: a partir de R$ 127.990

Citroën C3 Aircross 7 Shine Turbo 200 AT

Citroën C3 Aircross 7 lugares
Ambas as configurações, de cinco e sete lugares, podem ser adquiridas com taxa 0% em até 24 vezes Crédito: Critroën/Divulgação
  • Todos os itens da versão Feel Pack mais:
  • 2 portas USB de recarga rápida para a terceira fileira
  • Rodas de liga-leve de 17” e pneus 215/60
  • Faróis de neblina
  • Câmera de ré
  • Bancos e volante com forração premium
  • Controlador de velocidade com limitador integrado
  • Skid plate frontal e traseiro
  • Grade do radiador na cor preto brilhante
  • Acabamento exclusivo traseiro na cor preto brilhante
  • Opcionais: Teto bitom Preto Perla Nera ou Branco Banquise, Pack Protection (Protetor de cárter + protetor de soleira) e Pack Design (Embelezador da grade dianteira + protetor lateral de portas)
  • Preço: a partir de R$ 136.590

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