Citroën C3 Aircross é SUV de 7 lugares com promessa de ser mais barato

Proposta do projeto, que utiliza a tecnologia da variante da plataforma CMP, foi fazer um produto acessível Crédito: Citroën/Divulgação

A Citroën lançou, nesta quinta-feira (27), o novo C3 Aircross, SUV compacto de sete lugares que chega para rivalizar em um segmento onde o Chevrolet Spin reina sozinho como o modelo mais barato (a partir de R$ 133.290 na versão 1.8 L Premier automática). A previsão é de que o modelo chegue no segundo semestre.

O projeto é global, mas o centro de desenvolvimento do grupo na América do Sul, em Betim (MG), foi responsável pelo projeto, que utiliza a tecnologia da variante da plataforma CMP (Common Modular Platform), com a proposta em ser um produto acessível, com uma terceira fileira com bancos individuais removíveis e um porta-malas, que segundo a montadora, é o maior da categoria.

“Estamos muito animados com a revelação do Novo SUV Citroën C3 Aircross. Ele foi especialmente projetado com e para os nossos consumidores, que buscam um SUV compacto sob medida para a sua família, acessível e capaz de unir força, design marcante e tecnologia, com espaço muito espaço", avalia a vice-presidente da Citroën para a América do Sul, Vanessa Castanho.

Modelo chega para rivalizar com o Chevrolet Spin Crédito: Citroën/Divulgação

Projeto C-Cubed

Este é o segundo dos três modelos do projeto C-Cubed, que começou com o lançamento do novo C3, no ano passado e o terceiro, provavelmente, será um sedã compacto. No design, o modelo traz a mesma robustez vista na nova versão do compacto. Sua dianteira é dividida por duas linhas retas, que formam um “Y” nas extremidades e se aproximam em direção ao centro do carro, formando o Duplo Chevron que identifica todos os modelos da Citroën.

Esses traços reforçam o para-choque proeminente, com um estilo que “abraça” o carro. Essas características continuam pelo capô elevado com vincos longitudinais e nos para-lamas alargados, que ficam ainda mais destacados pelos arcos pretos em torno das caixas de roda. O modelo vem equipado com luzes de condução diurna de LEDs e tem 1,80 metro de largura

Na lateral, o Citroën C3 Aircross tem portas traseiras mais amplas, projetadas para otimizar o acesso à segunda e terceira fileira de assentos. Integradas ao design, elas carregam as fortes linhas de caráter do modelo da dianteira até a traseira, passando pelas janelas na coluna C que criam uma área envidraçada.

Os traços laterais que percorrem os mais de 4,32 metros de comprimento vão ao encontro da lanterna, com um design que identifica ser um veículo da marca francesa, avançando em direção ao para-lama traseiro. Os conjuntos ópticos são unidos por um elemento visual na tampa do porta-malas, conferindo o estilo robusto do SUV. Esses elementos continuam no para-choque, que une forma e função em uma peça que protege o modelo ao mesmo tempo em que destaca o vão-livre de 200 mm.

Espaço interno

O destaque do modelo é o seu amplo espaço interno, que pode acomodar até sete passageiros. Para o motorista, ele tem à sua frente um quadro de instrumentos digital com tela customizável de 7” e tela multimídia equipada com Citroën Connect Touchscreen de 10 polegadas. Além disso, o veículo conta com uma série de recursos de segurança, como airbags frontais, laterais e de cortina, freios ABS com EBD, controle eletrônico de estabilidade, entre outros.

Seu sistema de entretenimento e conectividade inclui tela touchscreen de 10 polegadas. Crédito: Citroën/Divulgação

O novo modelo é equipado ainda com um sistema de ventilação no teto, buscando mais conforto aos ocupantes dos bancos traseiros, que são beneficiados pelo entre-eixos de 2,67 metros, o que garante, segundo a montadora, mais espaço para as pernas dos passageiros nessa posição.

Os dois bancos da terceira fileira são individuais e removíveis. Cada um pesa cerca de 8kg e podem ser usados os dois, somente um ou serem retirados completamente, ampliando o porta-malas, que pode chegar a até 489 litros de volume pelo padrão VDA.

Â© Arnaud Taquet @ ContinentalProductions Crédito: Citroën/Divulgação

Segundo a Citroën, o automóvel chega ao mercado com um preço bastante competitivo, tornando-se uma opção interessante para as famílias que buscam um SUV espaçoso e completo. Valores oficiais ainda não foram divulgados.