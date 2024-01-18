Chevrolet adianta novidades e revela primeira imagem da nova Spin

Nova Spin deve ser apresentada dentro do BBB 24 até o final de março Crédito: Chevrolet/Divulgação

Um dos lançamentos mais aguardados da Chevrolet para este ano, finalmente deu as caras de forma oficial. A montadora divulgou nesta quinta-feira (18) as primeiras fotos oficiais da minivan Spin, trazendo novidades tanto no desenho externo quanto interno.

O modelo, já consagrado como uma das opções mais acessíveis quando o assunto é carro de sete lugares, faz parte de uma estratégia de lançamento de cinco outros veículos que a empresa fará este ano. Todos serão apresentados durante a edição do Big Brother Brasil (BBB) deste ano , sendo que a Spin está programada para “estrear” na casa mais vigiada do Brasil até final de março.

Com previsão para ser lançada no Brasil ainda no primeiro trimestre de 2024, a minivan (que a montadora apresentou em seu comunicado como crossover) ganha novidades no seu design, conteúdo e performance. Nas imagens divulgadas pela Chevrolet, a Spin traz novidades visuais, como a parte dianteira nova, com faróis full LED e um capô mais elevado, tendência entre os SUVs, aproximando-a levemente do design de seu principal concorrente, lançado no ano passado, o Citroën C3 Aircross

Buscando se posicionar como uma opção aos SUVs de sete lugares, a Spin ficou ligeiramente mais alta após ajustes na suspensão. Segundo a montadora, há mudanças também na calibração do conjunto propulsor e da direção.

“Mexemos inclusive na parte estrutural do novo Spin, mas mantendo as principais virtudes do crossover, como a versatilidade. O modelo continuará ofertado em versões de sete lugares e de cinco lugares, que se diferencia pelo maior porta-malas entre os veículos de passeio de produção nacional”, conta a diretora de Marketing de Produto da GM América do Sul, Paula Saiani.

Modelo ganha novo cluster digital integrado visualmente ao multimídia Crédito: Chevrolet/Divulgação

Novidades por dentro

O modelo também tem novidades internas. Na imagem divulgada, ela ganha novo cluster digital integrado visualmente ao multimídia, assemelhando-se com o painel encontrado na Montana , seguindo o atual conceito de cockpit da linha de veículos globais da marca.

Entre os recursos está OnStar com Wi-Fi nativo, atualização remota de sistemas eletrônicos do veículo e myChevrolet app com funcionalidades extras completam o pacote de conectividade. Sobre o sistema de segurança, a montadora não especificou quais recursos o veículo terá, mas adiantou que será “o conjunto de equipamentos de segurança mais abrangente da categoria”.