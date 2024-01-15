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Lançamentos

BBB 24: conheça 6 modelos da Chevrolet que podem aparecer no reality

A casa mais vigiada do Brasil também será palco de novidades automotivos da Chevrolet, que promete apresentar novidades até o final do programa
Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

15 jan 2024 às 15:41

Publicado em 15 de Janeiro de 2024 às 15:41

Chevrolet Spin
A minivan Chevrolet Spin vai ganhar uma repaginada este ano e estrear no BBB 24 Crédito: Chevolet/Divulgação
Pelo segundo ano consecutivo, a Chevrolet vai trazer novidades da marca para o Big Brother Brasil (BBB), começando pela minivan Spin, que chega este ano reformulada. A empresa, que completa 99 anos no Brasil em 2024, está fazendo uma investida na marca  com diversas novidades de lançamentos, que devem aparecer no programa.
No ano passado, a Chevrolet estreou no BBB depois do fim da parceria com a Fiat (presente desde a primeira edição do programa). A montadora apresentou a nova versão da Montana, a Tracker, a S10, a Equinox e a Silverado, que retornou ao país importada pelo México e foi o grande prêmio da médica Amanda Meirelles, vencedora da edição passada do reality.
A marca fez parte de ativações como as provas de definição dos líderes e dos anjos, além de ter implementado ações de reforço em redes sociais. “A Chevrolet tem como objetivo seguir se conectando ao público também por meio de ações relacionadas ao entretenimento. O patrocínio ao Big Brother Brasil ainda possibilita amplificar a divulgação dos principais lançamentos de produto para 2024”, afirma Chris Rego, diretora-executiva de Marketing da GM América do Sul.

Veja os modelos da Chevrolet que devem dar as caras no BBB 24:

Spin

A minivan da Chevrolet volta reformulada, de cara nova e mais moderna para poder competir com o rival Citroën C3 Aircross, lançado no ano passado, mas que ainda deve anunciar a versão de sete lugares este ano. Segundo a montadora, a Spin ganhará novidades no design, conteúdo e performance.

S10

Chevrolet Colorado 2024
A S10 deve ganhar uma repaginada par ficar mais parecida com a sua gêmea Colorado (foto) Crédito: Chevolet/Divulgação
A picape média da Ford vendeu 25.967 unidades no ano passado, ficando em 10º lugar como a picape mais vendida (segunda mais vendida entre as médias, atrás apenas da Toyota Hilux), de acordo com levantamento da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). E está sendo aguardada, para este ano, uma reestilização do modelo, que deve dar as mesmas características de design da irmã americana, a Colorado.

Blazer EV

Chevrolet Blazer EV é destaque entre os SUVs elétricos
O SUV elétrico Blazer é uma das apostas da Chevrolet este ano Crédito: Divulgação/Chevrolet
O SUV 100% elétrico da Chevrolet, que no passado tinha mais semelhanças com a S10, volta todo repaginado. Deixando para trás o motor a combustão, ele chega com mais cara de um SUV do Camaro e com uma performance tão empolgante quanto: potência de 288 cv com 212 kW e torque combinado de 451 Nm.

Equinox EV

Chevrolet Equinox EV 2024
O Equinox EV é considerado o carro de entrada da Chevrolet pra interessados em fazer a transição elétrica Crédito: Chevolet/Divulgação
Uma das promessas da Chevrolet para 2022, a versão elétrica do SUV Equinox deve ficar para este ano e pode estar entre as novidades que serão apresentadas durante o BBB 24. O modelo é vendido como a versão de “entrada” da marca nos EUA para interessados em fazer a transição para um veículo elétrico (os preços partem de US$ 34.995, cerca de R$ 170 mil em conversão direta) e tem potência de 213 cv.

Trailblazer

Chevrolet Trailblazer 2024
Trailblazer é um dos modelos da Chevrolet que pode dar as caras no BBB 24 Crédito: Chevolet/Divulgação
Outro SUV que pode aparecer no reality é o Trailblazer, mas este a combustão. Nos EUA ele tem duas motorizações: 1.2 Turbo de 134 cv e 1.3 Turbo de 155 cv. O modelo também é equipado com câmbio CVT para ambos os propulsores ou automático de 9 velocidades para a motorização 1.3 com tração AWD.

Tracker RS

Chevrolet Tracker RS 2024
O Tracker RS foi o prêmio da prova de resistência da primeira semana do reality Crédito: Chevrolet/Divulgação
O SUV compacto, na versão RS, já apareceu neste final de semana como prêmio da prova de resistência, vencida pela fisioterapeuta Deniziane Ferreira, primeira líder da semana do programa. O modelo, apesar de ter uma pegada mais esportiva, tem o mesmo motor turbo de 133 cv e transmissão automática AT6 da versão topo de linha Premier.

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