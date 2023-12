Mais completa tradução

Chevrolet Onix ostenta seus melhores predicados na versão Premier

Desde o lançamento do hatch, a versão topo de linha tem a missão de expressar os melhores recursos do modelo

Produzido em Gravataí, no Rio Grande do Sul, o Onix adota a plataforma chinesa GEM. (Luiza Kreitlon/AutoMotrix)

Líder do mercado brasileiro de 2015 a 2020, o Chevrolet Onix teve sua produção duramente impactada pela escassez global de componentes eletrônicos – principalmente semicondutores – que aconteceu junto à pandemia de Covid-19. E perdeu posições no ranking de vendas.

Mas a competitividade do antigo líder do mercado nacional está sendo gradualmente retomada. Em 2023, de janeiro a setembro, o hatch compacto da Chevrolet teve 70.751 unidades vendidas e está na terceira posição no ranking.

Ficou atrás somente da picape Fiat Strada – que assumiu a liderança nacional de vendas desde 2021 –, com 86.638 unidades, e está em disputa acirrada com o concorrente Volkswagen Polo, com 71.928 unidades. Desde o lançamento do Onix, a versão topo de linha Premier tem a missão de expressar os melhores recursos do modelo.

Os faróis são afilados, e a configuração Premier incorpora projetores nos principais e nas luzes diurnas. (Luiza Kreitlon/AutoMotrix)

Produzido em Gravataí, no Rio Grande do Sul, o Onix adota a plataforma chinesa GEM, que estreou no Brasil em setembro de 2019 com o sedã Onix Plus – o hatch foi lançado dois meses depois. Com seus 4,16 metros de comprimento, 1,74 metro de largura, 1,47 metro de altura e 2,55 metros de distância de entre-eixos, ostenta uma grade ampla e um para-brisa bastante inclinado.

Os faróis são afilados, e a configuração Premier incorpora projetores nos principais e nas luzes diurnas no para-choque, assim como a iluminação de leds nas lanternas. As carenagens dos retrovisores externos são na cor da carroceria e os repetidores de seta ficam nos para-lamas.

Na traseira, as lanternas trapezoidais são protuberantes e há um aerofólio na parte superior da tampa do porta-malas, que tem 275 litros de capacidade. As rodas da Premier são de liga leve polidas de 16 polegadas e “calçam” pneus 195/55 R16.

Motor turbo flex

Motor entrega potência de 116 cavalos (com gasolina e etanol) a 5.500 rpm. (Luiza Kreitlon/AutoMotrix)

O motor 1.0 turbo flex com três cilindros e 12 válvulas do Onix Premier conta com sistema multiponto com bicos injetores pré-aquecidos, mas não tem injeção direta de combustível – uma tendência entre os propulsores de projetos mais recentes. Entrega potência de 116 cavalos (com gasolina e etanol) a 5.500 rpm e torque máximo de 16,3 kgfm com gasolina e 16,8 kgfm com etanol, sempre a 2 mil rpm.

Trabalha acoplado a uma transmissão automática de 6 velocidades com opção de troca manual de marchas na manopla. Para economizar combustível, o sistema start/stop desliga automaticamente o motor em paradas temporárias e religa assim que o motorista tira o pé do pedal do freio.

Na versão Premier, o Onix traz de série o multimídia MyLink, com tela de LCD “touchscreen” de 8 polegadas, integração sem fio com smartphones por meio do Android Auto e do Apple CarPlay, rádio AM/FM, função áudio streaming, Bluetooth para até dois celulares simultaneamente e entrada USB no console.

A tela incorpora os comandos para o controlador de velocidade, o computador de bordo e exibe as imagens da câmera de ré. Há carregador Wireless (sem fio) no console central e duas entradas USB para quem senta no banco traseiro. O Wi-Fi 4G nativo viabiliza conexão com a internet a bordo – o pacote gera uma mensalidade.

O Onix traz de série o multimídia MyLink, com tela de LCD “touchscreen” de 8 polegadas. (Luiza Kreitlon/AutoMotrix)

A lista de equipamentos de série inclui ar-condicionado digital automático, assistente de partida em aclive, seis airbags (duplo frontal, duplo lateral e duplo de cortina), computador de bordo, controle eletrônico de estabilidade e tração, controles do rádio e telefone no volante, direção elétrica progressiva, painel de instrumentos de 3,5 polegadas digital de TFT, sensor de estacionamento (dianteiro, lateral e traseiro), sistemas de fixação de cadeiras para crianças (Isofix e Top Tether) e de monitoramento de pressão dos pneus, acendimento automático dos faróis por meio de sensor crepuscular, abertura das portas por sensor de aproximação da chave e partida por botão.

Alerta de ponto cego, assistente de estacionamento automático, sistema de monitoramento da pressão dos pneus e sensores de estacionamento dianteiro e laterais também são de série na Premier Turbo.

A versão “top” do hatch compacto da Chevrolet tem preço sugerido inicial de R$ 114.590, na cor metálica Preto Ouro Negro. A sólida Branco Summit acrescenta R$ 900 e as outras opções metálicas Prata Shark, Vermelho Carmim, Cinza Drake ou Azul Seeker (a do modelo testado) somam R$ 1.650 à fatura.

O acabamento interno, com bancos em tecido que simula couro, pode ser nas cores Cinza Mid Ash Gray ou Caramelo Maple Sugar, ambas combinadas com Preto Jet Black.

Hatch tem 4,16 metros de comprimento, 1,74 metro de largura, 1,47 metro de altura e 2,55 metros de distância de entre-eixos. (Luiza Kreitlon/AutoMotrix)

Bons recursos

Nos revestimentos do Onix Premier, predominam os plásticos duros, mas com texturas em formas geométricas e alguns detalhes cromados (como nas maçanetas internas) que tentam reforçar o requinte. Um aplique com textura e cor diferenciada destaca os relevos no centro do painel.

A tela do multimídia de 8 polegadas oferece boa visibilidade e o sistema espelha as funções do celular de forma eficiente. O sistema de auxílio ao motorista OnStar reforça o conforto e a segurança e o Wi-Fi nativo amplia a qualidade da conectividade a bordo.

O volante do Onix tem um revestimento que simula couro e incorpora os comandos para o controlador de velocidade, o computador de bordo e o sistema multimídia. Oferece regulagem tanto de altura quanto de distância, o que facilita a tarefa de achar uma posição confortável para se dirigir.

No modelo testado, nas cores Preto Jet Black e Cinza Mid Ash Gray, os assentos são um tanto curtos, porém, os bancos têm revestimento em um tecido de bom padrão e dão razoável suporte às costas. O console central com descansa-braço proporciona um conforto adicional.

Competitividade do antigo líder do mercado nacional está sendo gradualmente retomada. (Luiza Kreitlon/AutoMotrix)

Quem anda no banco traseiro tem bom espaço para as pernas e para os ombros para dois adultos e uma criança. Falta uma saída de ar-condicionado para os passageiros de trás.

Conjunto consistente

Embora não tenha pretensões esportivas, o motor 1.0 turbo Ecotec, com três cilindros e 12 válvulas, de 116 cavalos (com gasolina e etanol) e torque de 16,3 kgfm com gasolina e 16,8 kgfm com etanol, é silencioso e viabiliza retomadas de velocidade convincentes.

Há um aerofólio na parte superior da tampa do porta-malas, que tem 275 litros de capacidade. (Luiza Kreitlon/AutoMotrix)

O câmbio automático de 6 marchas é bem escalonado, com discretos trancos. Não há borboletas atrás do volante para as trocas de marchas manuais, no entanto, elas podem ser feitas – de forma bem menos divertida, é verdade – por meio de uma tecla que fica na lateral do pomo da alavanca de câmbio.

Passando da posição “D” para a “L”, é possível usar o freio-motor em descidas, poupando os freios. O conjunto atende à proposta do Onix, que é circular com desembaraço tanto na cidade quanto na estrada.

Quando o motorista pisa fundo no acelerador, a reação não é tão imediata porque a injeção não é direta. Há um pequeno “delay” ao pisar no acelerador quando é preciso de um pouco de potência para subidas e ultrapassagens. Contudo, o turbo logo “mostra serviço” e o hatch embala de forma resoluta.

Disponibilizado já a partir dos 2 mil giros, o torque máximo de 16,3 kgfm dá ao motor a força necessária para reagir sempre com agilidade. Mesmo sendo um motor de três cilindros – arquitetura que tradicionalmente vibra um pouco mais em comparação às de quatro cilindros –, o Onix tem um isolamento acústico eficiente.

As rodas da Premier são de liga leve polidas de 16 polegadas e “calçam” pneus 195/55 R16. (Luiza Kreitlon/AutoMotrix)

A direção com assistência elétrica é progressiva e bem balanceada. A suspensão tem um ajuste rígido e oferece estabilidade em curvas feitas em velocidades mais altas, embora a carroceria incline nas mais fechadas.

O conjunto da suspensão apresenta um desempenho satisfatório, absorvendo muito bem aos impactos. Os freios param o veículo com eficiência quando solicitados – contam com discos na frente e tambores atrás, auxiliados pelo ABS e pelo controle eletrônico de frenagem (EBD).

Uma atração da versão Premier é o assistente de estacionamento automático, que encontra vagas disponíveis e faz as manobras de forma automática. Para utilizar o sistema, é preciso ativá-lo em um botão localizado no console e informar na central multimídia qual tipo de vaga se está procurando, que podem ser paralelas ou perpendiculares.

Na traseira, as lanternas trapezoidais são protuberantes. (Luiza Kreitlon/AutoMotrix)

Pelos sensores, o sistema localiza uma vaga adequada. Ao ser encontrada, aparecem instruções na tela da central multimídia para serem seguidas pelo motorista. A partir desse momento, o sistema assume o controle do volante, fazendo as manobras com o auxílio do condutor, que deve controlar o freio e o acelerador – e prestar atenção para não atingir nenhum obstáculo.

Ficha Técnica

O Onix foi líder do mercado brasileiro de 2015 a 2020. (Luiza Kreitlon/AutoMotrix)

Chevrolet Onix Premier

Motor: turbo, dianteiro, transversal, três cilindros e 12 válvulas, 999 cm³, flex

turbo, dianteiro, transversal, três cilindros e 12 válvulas, 999 cm³, flex Potência: 116 cavalos (com gasolina e etanol) a 5.500 rpm

116 cavalos (com gasolina e etanol) a 5.500 rpm Torque: 16,3 kgfm com gasolina e 16,8 kgfm com etanol, sempre a 2 mil rpm

16,3 kgfm com gasolina e 16,8 kgfm com etanol, sempre a 2 mil rpm Transmissão: tração dianteira, com câmbio automático de 6 velocidades com trocas manuais

tração dianteira, com câmbio automático de 6 velocidades com trocas manuais Suspensão: dianteira independente tipo MacPherson, com barra estabilizadora, e traseira semi-independente, com eixo de torção

dianteira independente tipo MacPherson, com barra estabilizadora, e traseira semi-independente, com eixo de torção Rodas e pneus: liga leve de 16 polegadas com pneus 195/55 R16

liga leve de 16 polegadas com pneus 195/55 R16 Direção: do tipo pinhão e cremalheira, com assistência elétrica progressiva

do tipo pinhão e cremalheira, com assistência elétrica progressiva Freios: discos ventilados na dianteira e tambores na traseira, com ABS e EBD

discos ventilados na dianteira e tambores na traseira, com ABS e EBD Tanque de combustível: 44 litros

44 litros Porta-malas: 275 litros

275 litros Dimensões: 4,16 metros de comprimento, 1,74 metro de largura, 1,47 metro de altura e 2,55 metros de distância de entre-eixos

4,16 metros de comprimento, 1,74 metro de largura, 1,47 metro de altura e 2,55 metros de distância de entre-eixos Peso: 1.113 quilos

1.113 quilos Preço: R$ 114.590 na cor metálica Preto Ouro Negro. A versão avaliada, na cor Azul Seeker (metálica), custa R$ 116.240

