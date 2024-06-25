Kia Carnival ganha repaginada com cara de SUV e chega por R$ 649.990

A Kia Carnival manteve o mesmo motor de 272 cv a combustão e tem garantia de 5 anos sem limite de quilometragem Crédito: Kia/Divulgação

A Kia Carnival, minivan de oito lugares da montadora coreana, está de volta ao Brasil. O modelo ganhou uma repaginada dando ares de SUV em sua quarta geração, chegando importada ao país, ainda mais cara do que a geração anterior (que era comercializada a R$ 544.990 ). Ela manteve o mesmo motor de 272 cv a combustão (sem previsão de outro tipo de motorização) e será comercializada em versão única a R$ 649.990. A garantia é de cinco anos sem limite de quilometragem.

“Após um período de ruptura de oferta da Carnival no mercado brasileiro, estamos felizes em poder anunciar a normalização de sua comercialização” afirma José Luiz Gandini, presidente da Kia Brasil.

Sem concorrentes no país, ela rivaliza possivelmente com modelos de sete lugares e vans de transporte, mas mesmo assim, não há modelos com a mesma capacidade de lotação e nem o mesmo espaço. “Mais moderna e atualizada, a Carnival continuará a atender com excelência nossos clientes que necessitam de amplo espaço para até oito pessoas e mais bagagens”, complementa

O modelo agora traz uma nova grade frontal, com design lapidado e assertivo, justaposto por detalhes intrincados e dos faróis em forma de cubo que são acentuados pelas luzes diurnas.

Na traseira, a placa foi reposicionada na parte inferior da tampa traseira, enquanto os contornos das lanternas traseiras acrescentam profundidade. Complementam o novo design externo as novas rodas de liga leve aro 19" com acabamento diamantado, que exibem uma variedade de ângulos geométricos.

“O desenho da Carnival apresenta um conceito focado em dois pontos essenciais. Primeiro, como uma minivan com um ótimo design exterior que se assemelha a um SUV premium; segundo, o espaço interior maximizado para satisfazer às necessidades de nossos clientes e talvez até mesmo surpreendendo-os com experiências mais intuitivas e positivas”, explica Karim Habib, vice-presidente sênior e chefe da Kia Global Design.

Com apenas a primeira fileira de assentos em uso, a Carnival oferece um porta-malas de até 2.827 litros Crédito: Kia/Divulgação

A Carnival tem uma distância entre-eixos 30 mm mais longa (3.090 mm), 10 mm mais larga (1.995 mm), aumentando o espaço interno. Assim, o comprimento total da Carnival cresce 40 mm para 5.155 mm, com um balanço traseiro 30 mm mais longo (1.130 mm), criando mais espaço para os passageiros da terceira fileira.

Com apenas a primeira fileira de assentos em uso, a Carnival oferece um porta-malas de até 2.827 litros (VDA, configuração de três filas), com 627 litros disponíveis para uso atrás dos assentos da terceira fileira (até as bordas superiores das costas dos bancos).

No Brasil, a Carnival tem até seis opções de escolha de cores externas - branco neve, cinza pantera, preto aurora, azul cromo, prata envelhecida e prata marfim – e, internamente, em duas combinações de cores, sendo preto com marrom.

Painel de instrumentos digital

A Carnival ganhou novo desenho por dentro também. Os controles de entretenimento e climatização, agora com comandos comutáveis em tela sensível ao toque única, alinhados horizontalmente no painel central, têm um design minimalista.

Em posição de destaque está o conjunto de duas telas, em formato panorâmico e curvo, sendo o painel de instrumentos totalmente digital de 12,3 polegadas e a tela de infoentretenimento também de 12,3 polegadas integrados em um único painel.

Seu sistema de entretenimento é agora também compatível com conexão via Apple CarPlay e Android Auto sem fio (ou por USB). Há ainda portas USB C (2) no console dianteiro para carregamento de equipamentos eletrônicos, sendo uma para transmissão de dados, e porta USB C no encosto do banco dianteiro, enquanto tomadas auxiliares de energia 12V (console central e porta-malas) servem como fontes de energia adicionais.

Conforto para todos

O motor da minivan de luxo é o Lambda III MPi seis cilindros (V6) a gasolina de 3,5 litros, que gera até 272 cv e 332 Nm de torque. Ele ganha novo sistema integrado de gerenciamento térmico (ITM) que ajuda no controle da temperatura de operação do motor. A transmissão é automática de oito velocidades.

A Carnival tem uma distância entre-eixos 30 mm mais longa (3.090 mm), 10 mm mais larga (1.995 mm) Crédito: Kia/Divulgação

O novo sistema de suspensão totalmente independente e uma gama de medidas de contenção de ruído, vibração e aspereza (NVH) foram projetados para oferecer mais estabilidade e conforto, segundo a montadora.

Uma nova configuração de direção com assistência elétrica acionada por motor montada na coluna substitui o sistema do modelo anterior, resultando em uma resposta um pouco mais direta às entradas de direção, com uma relação de direção 5,6% mais rápida. O novo sistema também permite muitas das novas tecnologias de assistência ao motorista da Carnival, que dependem de um motor elétrico de direção assistida.

Ainda no quesito conforto, a van recebeu uma ampla gama de medidas de isolamento acústico e isolamento. Isso inclui novos materiais de isolamento em torno dos quatro arcos das rodas, uma cobertura completa da parte inferior da carroceria para reduzir o ruído do vento e da estrada e um isolamento mais adequado entre o compartimento do motor e o compartimento do passageiro.

A entrada de ar também foi remodelada para reduzir o ruído do motor em altas velocidades, enquanto novas travessas no piso da cabine reduzem o ruído de vibração por meio da carroceria.

Segurança

A nova Carnival apresenta uma gama de sistemas de segurança passiva e ativa e de assistência ao motorista. Ela vem equipada com oito airbags e os novos sistemas avançados de assistência ao motorista (ADAS) da Kia.

As tecnologias disponíveis incluem:

Assistente para prevenção de colisão frontal (FCA - Front Collision-avoidance Assist) com frenagem de emergência e detecção de veículos, pedestres, ciclistas e cruzamentos.

Assistente ativo para prevenção de colisão por ponto cego incluindo saídas paralelas (BCA - Blind-spot Collision-avoidance Assist) incluindo saídas paralelas.

Monitor de ponto cego (BVM – Blind spot View Monitor) com visualização no painel digital de instrumentos.

Assistente de farol alto (HBA - High Beam Assist).

Piloto automático adaptativo (SCC - Smart Cruise Control) com Pare e Siga em congestionamentos.

Assistente de centralização na faixa de rodagem (LFA - Lane Following Assist).

Assistente de permanência na faixa de rodagem (LKA - Lane Keep Assist).

Câmeras de visão 360° (SVM - Surround View Monitor ).

Outra adição foi assistente de saída em segurança (SEA - Safe Exit Assist), que evita a abertura das portas traseiras deslizantes se o sistema detectar um carro se aproximando por trás em qualquer um dos lados.

O assistente ativo de prevenção de colisão traseira em tráfego cruzado (RCCA - Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist) ajuda a evitar colisões com veículos que cruzam atrás dos lados esquerdo e direito da Carnival durante a marcha à ré.

Com informações da Kia.

Ficha Técnica

Kia Carnival

No Brasil, a Carnival tem até seis opções de escolha de cores externas Crédito: Kia/Divulgação