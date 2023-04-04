Renault muda categoria da minivan Espace e a transforma em SUV

Espace agora será um SUV, com opções de cinco e sete lugares Crédito: Renault/Divulgação

A já conhecida minivan da Renault acaba de ganhar uma nova categoria com a chegada de sua sexta geração. Apresentado na última quarta-feira (29) pela montadora, o Espace agora será um SUV, com opções de cinco e de sete lugares.

Sexta geração da minivan trocou de categoria e agora é SUV Crédito: Renault/Divulgação

A pré-venda começa na Europa a partir do segundo semestre deste ano e ainda não há previsão para a chegada do modelo no Brasil.

“O Novo Renault Espace assume uma posição de destaque na valorização da nossa gama de modelos. Ele mantém o DNA das cinco gerações anteriores, com um acabamento digno do topo de linha, conforto, espaço interno e luminosidade. Este modelo se transformou para satisfazer as novas expectativas dos clientes, com uma motorização híbrida de referência e uma experiência única proporcionada por seu sistema multimídia”, conta o CEO da marca Renault, Fabrice Cambolive.

De cara nova, o modelo ganhou, inclusive, uma opção de teto solar, bem maior do que se vê na maioria dos veículos no mercado, medindo mais de um metro quadrado. Disponível em versão híbrida, o novo Renault Espace chega à potência máxima de 200 cv e nível de consumo de 4,6 litros a cada 100 km.

Renault Espace - Detalhes externos

Isso, segundo a montadora, permite rodar até 1.100 km com um tanque cheio sem a necessidade de reabastecer. O modelo também tem baixa emissão de gases, de acordo com informações divulgadas pela Renault, de 104g de CO² por km.

Novas características

No seu interior, o Espace é modular e comporta cinco ou sete lugares. Seus bancos da segunda fila deslizam para a frente e podem ser dobrados para dar mais espaço, pincipalmente no porta-malas. Além disso, a sensação de espaço é ampliada por conta do teto panorâmico de vidro com, com dimensões de 1.330 mm de comprimento e 840 mm de largura.

O modelo conta ainda com painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas com toque. O head-up display, projetor de dados no para-brisa, tem 9,3 polegadas e a tela multimídia é de 12 polegadas. Na coluna de direção, o destaque fica para o volante multimídia ovalado, com comandos do veículos, como o seletor de marchas ou do modo de condução. As rodas podem ser de 19 ou 20 polegadas, estas no caso da versão topo de linha Esprit Alpine.

Renault Espace - Detalhes internos

Com base na plataforma CMF-CD utilizada e desenvolvida pela da aliança da qual fazem parte a Renault, Nissan e a MItsubishi, o Espace tem um chassi ajustado especificamente e 32 dispositivos avançados de assistência ao motorista (ADAS). Ao volante, ele disponibiliza o sistema Multi-Sense e a tecnologia 4Control Advanced com tração nas quatro rodas da Renault.