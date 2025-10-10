Chinês de luxo

GWM inicia pré-venda do SUV híbrido de seis lugares Wey 07 com 517 cv

Modelo marca a estreia do segmento de luxo da montadora chinesa no Brasil; reservas já estão abertas para o SUV por R$ 9 mil, e preço final deve ser divulgado no dia 23 de outubro

Filipe Turini Estagiário do Estúdio Gazeta / [email protected]

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 14:51 - Atualizado há uma hora

O novo SUV acelera de 0 a 100 km/h em 4,9 segundos e tem potência de 519 cv Crédito: GWM/Divulgação

A GWM Brasil iniciou nesta quinta-feira, 9, o período de pré-venda para o Wey 07, o SUV híbrido de luxo da marca e primeiro da linha Wey no país, que tem foco no segmento de luxo. Para garantir uma unidade, é necessário um depósito de R$ 9 mil, que pode ser feito pelo site da GWM, no Mercado Livre ou em concessionárias autorizadas. O anúncio oficial do preço de venda está marcado para o dia 23 de outubro.

O modelo é equipado com o sistema híbrido inteligente Hi4, que combina um motor 1.5 turbo com motores elétricos. A potência total do conjunto é de 517 cv, resultado que permite ao veículo uma aceleração de 0 a 100 km/h em 4,9 segundos, de acordo com a fabricante.

Wey 7 é equipado com um motor 1.5 turbo e motores elétricos Crédito: GWM/Divulgação

A cabine do Wey 07 possui espaço para seis ocupantes e entre-eixos de 3.050 mm, além de um painel digital de 12,3 polegadas e uma tela central de 14,6 polegadas. Esses sistemas são integrados a um som com 16 alto-falantes e ao aplicativo My GWM, que gerencia remotamente a climatização, o travamento das portas e o estado de carga da bateria.

Em termos de segurança, o SUV sai de fábrica com um pacote de condução semiautônoma classificado como nível 2+. Os recursos incluem controle adaptativo de cruzeiro, assistente de permanência em faixa, assistente de estacionamento e sistema de frenagem automática de emergência.

SUV sai de fábrica com um pacote de condução semiautônoma classificado como nível 2+ Crédito: GWM/Divulgação

A montadora disponibilizará o Wey 07 em seis opções de cor: Azul Cianita, Branco Pérola, Solar Gold, Preto Khalifa, Verde Esmeralda e Verde Turmalina.

*Com informações da GWM Brasil.

