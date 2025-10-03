Modalidade em alta

Venda de consórcio de veículos cresce e já soma R$ 141,90 bi em oito meses

Resultados do setor de automotores acompanharam as demais categorias, que registrou marcas inéditas de janeiro a agosto de deste ano; número de contemplações também cresceu no período

Publicado em 3 de outubro de 2025 às 15:14 - Atualizado há uma hora

Vendas de consórcios cresceram em 2025, com muitos optando por essa modalidade como forma de adquirir um veículo. Crédito: Shutterstock

O sistema de consórcios brasileiro atingiu marcas inéditas em agosto de 2025, com 3,32 milhões de adesões nos primeiros oito meses do ano – 11,4% a mais que no mesmo período de 2024 –, segundo a Associação Brasileira de Administradores de Consórcios (Abac). Das cotas vendidas, 2,35 milhões foram de veículos automotores, entre leves, pesados e motos. Um aumento de 7,5% comparado ao mesmo período do ano passado.

De janeiro a agosto de 2025, o volume de créditos comercializados do setor de automotores somou R$ 141,90 bilhões, com aumento de 13,2% na comparação anual. Este valor representa 45,2% do total comercializado no mesmo período em todos os setores, que foi de R$ 313,72 bilhões.

Além disso, o número de contemplações – ou seja, consorciados que tiveram possibilidade de comprar bens – no setor de automotores de janeiro a agosto de 2025 chegou a 1,01 milhão, alta de 1,6% em relação ao mesmo período do ano passado.

“Com parcelas mais acessíveis e sem cobrança de juros, o consórcio tem atraído um número crescente de consumidores dispostos a abrir mão do financiamento tradicional”, destaca o diretor do Grupo Contauto, Gabriel Rizk.

O consórcio é uma modalidade de crédito no qual um grupo de pessoas se junta para pagar um bem – cada um arcando com uma parte do valor –, funcionando como uma espécie de financiamento em grupo.

Ao longo do período de pagamento das parcelas, os participantes podem ser contemplados em um sorteio e receber o bem antes do fim das mensalidades, mas precisam continuar pagando as prestações mesmo após a contemplação.

Diferentemente do financiamento tradicional, que consiste em pegar uma quantia emprestada e depois pagar o valor com juros, o consórcio não tem cobrança de juros. No entanto, a modalidade pode incluir taxas de administração que podem chegar a até 25%.

Contemplações de veículos leves já superam 500 mil em 2025

Os veículos leves têm o maior volume de participantes ativos do sistema de consórcios em 2025. Crédito: Shutterstock

Nos primeiros oito meses do ano, o maior setor em volume de participantes ativos do sistema foi o consórcio de veículos leves, que cresceu 9,4%, totalizando 5,14 milhões de consorciados. As vendas avançaram 6,8% na soma de cotas, enquanto os negócios decorrentes aumentaram 11,5%, considerando, inclusive, a alta de 16% do tíquete médio – valor gasto, em média, por cada participante.

No acumulado de janeiro a agosto, foram comercializadas mais de 1,26 milhão de cotas. O setor, que inclui automóveis, picapes e utilitários, também teve avanços nos demais indicadores, principalmente nos créditos concedidos em contemplações de janeiro a agosto, que registrou um aumento de 18,6% sobre o mesmo período do ano passado.

Segundo a ABAC, os créditos concedidos nas mais de 506 mil contemplações de veículos leves foram, potencialmente, injetados no mercado nacional, propiciando 32,1% de participação nas comercializações internas.

De acordo com levantamento da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), o total de veículos leves comercializados no Brasil chegou a 1,58 milhão neste período.

Cotas de motocicletas aproximam-se do milhão

Consórcio de motocicletas teve um aumento superior a 9% nas adesões de janeiro a agosto de 2025. Crédito: Shutterstock

De janeiro a agosto, o consórcio de motocicletas registrou 9,4% de aumento nas adesões e chegou a 960,72 mil cotas vendidas. Os negócios decorrentes avançaram 20,2% e o crescimento do tíquete médio de agosto, que ficou em 7,7%, contribuiu para a evolução das comercializações.

Segundo a ABAC, o acumulado de quase 440 mil contemplações no período correspondeu, potencialmente, a 31,1% das compras do mercado interno, que totalizou 1,41 milhão de unidades comercializadas, segundo dados da Fenabrave. O percentual correspondeu a uma moto a cada três vendidas no país.

No entanto, apesar da soma de participantes ativos ter crescido no oitavo mês, as contemplações e os créditos concedidos tiveram quedas de 10,3% e 2,1%, respectivamente, em comparação ao mesmo período em 2024.

Tíquete médio de veículos pesados cresceu quase 110% em agosto

Apesar do crescimento do número de consorciados, as vendas de cotas de veículos pesados diminuíram 17,4% de janeiro a agosto de 2025. Crédito: Shutterstock

Nos primeiros oito meses do ano, os negócios realizados em consórcios de veículos pesados cresceram 13,7% em relação a 2024, indo de R$ 29,51 bilhões para R$ 33,54 bilhões, em razão do forte aumento de 109,5% do tíquete médio de agosto. Enquanto as vendas de cotas acumuladas de janeiro a agosto caíram 17,4%, as contemplações e a liberação de créditos no período cresceram.

Este setor, que reúne caminhões, tratores, implementos rodoviários e agrícolas, anotou um avanço de 8,6% em participantes ativos no mês.

Os 25,7 mil consorciados contemplados, somente de caminhões, acumulados de janeiro a agosto, estimados em 41%, corresponderam a potencial compra de 26,1% do mercado interno, que totalizou 98,47 mil unidades vendidas, incluindo as potenciais contemplações, considerando os dados da Fenabrave. O percentual equivale a um caminhão a cada quatro comercializados internamente no país.

