Volvo XC70 tem 1.200 km de autonomia, mas é exclusivo para mercado chinês

Volv Car Brasil já demonstrou interesse de trazer SUV híbrido para o Brasil, caso ele se torne um produto global da marca sueca

Publicado em 4 de setembro de 2025 às 18:00 - Atualizado em 2 horas

O XC70 conta com um motor de combustão, que, combinado à bateria, estende a autonomia total para cerca de 1.200 km

A Volvo Cars apresentou o novo XC70, um SUV híbrido plug-in de longo alcance, projetado exclusivamente para o mercado chinês. O modelo se destaca por sua autonomia elétrica de mais de 200 km, a maior já registrada em um híbrido plug-in da marca. Construído sobre a nova plataforma Scalable Modular Architecture (SMA), o XC70 representa uma adição estratégica ao portfólio da Volvo, visando atender à crescente demanda por veículos eletrificados na China.

O XC70 conta com um motor de combustão, que, combinado à bateria, estende a autonomia total para cerca de 1.200 km, eliminando a necessidade de reabastecimento ou recarga por longos períodos. O carregamento da bateria é outro ponto de destaque, indo de 0 a 80% em 23 minutos.

A tecnologia de carregamento bidirecional permite que a bateria seja usada como fonte de energia para dispositivos externos. A produção do veículo já está em andamento, e a pré-encomenda já foi disponibilizada na China. Por outro lado, caso a empresa sueca transforme o SUV em um modelo gobal, a Volvo Car Brasil já demonstrou interesse em incluir o veículo em seu portfólio.

“Por enquanto, o XC70 só estará disponível para a China, mas, caso a Suécia abra a possibilidade de termos este carro aqui no Brasil, pretendemos trazer. Seria uma grande soma ao nosso portfólio atual, ao lado do XC60 e XC90, além dos elétricos (EX30, EX40, EC40 e EX90)”, afirma Marcelo Godoy, presidente da Volvo Car Brasil.

Identidade visual

O design do Volvo XC70 reflete a identidade visual da marca, com linhas que reforçam a abordagem escandinava Crédito: Volvo/Divulgação

O design do Volvo XC70 reflete a identidade visual da marca, com linhas que reforçam a abordagem escandinava. A dianteira exibe uma grade fechada em formato de escudo, similar aos modelos totalmente elétricos da Volvo, e uma grade de proteção ativa que se ajusta automaticamente para otimizar a aerodinâmica e o resfriamento. As lanternas traseiras verticais em formato de C se integram ao vidro traseiro.

O modelo conta com um chassi equilibrado, carroceria robusta e uma direção firme. As rodas de tamanho grande, a elevada distância em relação ao solo e a tração integral o posicionam para diferentes tipos de terreno.

Interior e tecnologia

A cabine do XC70 apresenta um design com materiais de alta qualidade e espaços de armazenamento. Os assentos são projetados para o conforto dos passageiros. O sistema multimídia oferece um assistente de voz com inteligência artificial, que possibilita controlar funções do carro, fazer chamadas e pesquisar informações online.

O painel de instrumentos conta com uma tela de 12,3 polegadas e um display central horizontal de 15,4 polegadas. A multimídia, de formato horizontal, permite que o motorista visualize o mapa de navegação e outras funções importantes simultaneamente. Um head-up display de realidade aumentada de 92 polegadas virtuais também está disponível. Funções como a climatização da cabine podem ser controladas remotamente por meio do aplicativo Volvo Cars.

As lanternas traseiras verticais em formato de C se integram ao vidro traseiro Crédito: Volvo/Divulgação

O XC70 é equipado com a tecnologia Safe Space, que, por meio de radares, câmeras e sensores, monitora o ambiente ao redor do veículo para auxiliar o motorista a evitar ou mitigar colisões. O modelo inclui recursos como alerta de abertura de porta, projetado para ajudar a evitar acidentes com ciclistas em ambientes urbanos, além de assistente automático de mudança de faixa, Park Pilot Assist e navegação ativa.

