Toyota Hiace: van com mecânica de Hilux chega ao ES

Fabricada na Argentina, van chega ao Brasil em versão minibus de 16 lugares para competir com modelos tradicionais do mercado

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 16:58 - Atualizado há uma hora

Toyota Hiace tem quase seis décadas de existência e mais de seis milhões de unidades vendida no mundo Crédito: Toyota/Divulgação

Com quase seis décadas de existência e mais de seis milhões de unidades vendidas em cerca de 150 países, chega ao país a “van da Hilux”, a Toyota Hiace. Montada na Argentina, o modelo inicialmente, será vendido no Brasil na versão minibus de 16 lugares, com preços partindo de R$ 364.990.

Inclusive, o modelo já está nas concessionárias da marca no Espírito Santo, que realizam, até sábado, 13, uma semana especial dedicada à apresentação da Hiace, que chega para competir com modelos tradicionais do mercado como Fiat Ducato, Mercedes-Benz Sprinter e Renault Master.

“A chegada da Hiace amplia o portfólio da marca, como também oferece a confiabilidade mecânica já reconhecida pela marca e condições que tornam o custo de aquisição mais acessível. A novidade também destaca a presença da Toyota no segmento de vans, com potencial de entregar a empresas e clientes, um modelo de excelência para a mobilidade coletiva”, comenta o diretor comercial da Kurumá, Phelipe Zacche. Neste primeiro momento, a Hiace será ofertada na versão Minibus com 15+1 lugares.

Já as demais opções: furgão, ambulância e refrigerada/isolada, chegarão ao país a partir de novembro, segundo a Toyota. Um dos destaques é a sua altura, 2,28 m, abaixo do vão livre que costuma ser adotado para garagens de edifícios comerciais e residências (2,40 m).

Outro destaque é o seu conjunto mecânico, o mesmo da Hilux, apostando na robustez da picape que é líder de vendas no segmento de médias no país: câmbio automático de seis marchas com opção de trocas manuais. O motor 2.8 turbodiesel entrega 174 cv de potência a 3.400 rpm e torque de 45,8 kgfm já a partir de 1.600 rpm, com médias de consumo de 8,5 km/l na cidade e 9,8 km/l na estrada, segundo dados do Inmetro.

Já a suspensão adota a configuração McPherson com barra estabilizadora na dianteira e feixe de molas com amortecedores telescópicos na traseira, adaptados às necessidades de uso da van. O modelo traz cintos de segurança de três pontos para todos os ocupantes e três airbags (duplos frontais e um de joelho para o motorista), além de recursos de segurança ativa, como Assistente de Partida em Rampa (HAC) e Controles de Tração (TRC) e de Estabilidade (VSC).

O modelo traz cintos de segurança de três pontos para todos os ocupantes e três airbags Crédito: Toyota Hiace

Da 4ª à 6ª revisão, o valor é de R$ 1.199 cada, totalizando R$ 3.597 até os 60 mil km ou 6 anos de uso. A Toyota Hiace também é contemplada pelo Toyota 10, programa de extensão de garantia que permite estender a cobertura por até 10 anos, sem custos adicionais. O benefício é ativado automaticamente com a realização das revisões programadas na rede autorizada após o término dos 5 anos de garantia de fábrica.

