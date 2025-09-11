Toyota Hiace: van com mecânica de Hilux chega ao ES

Publicado em 11 de setembro de 2025 às 16:58
- Atualizado há uma hora
Com quase seis décadas de existência e mais de seis milhões de unidades vendidas em cerca de 150 países, chega ao país a “van da Hilux”, a Toyota Hiace. Montada na Argentina, o modelo inicialmente, será vendido no Brasil na versão minibus de 16 lugares, com preços partindo de R$ 364.990.
Inclusive, o modelo já está nas concessionárias da marca no Espírito Santo, que realizam, até sábado, 13, uma semana especial dedicada à apresentação da Hiace, que chega para competir com modelos tradicionais do mercado como Fiat Ducato, Mercedes-Benz Sprinter e Renault Master.
“A chegada da Hiace amplia o portfólio da marca, como também oferece a confiabilidade mecânica já reconhecida pela marca e condições que tornam o custo de aquisição mais acessível. A novidade também destaca a presença da Toyota no segmento de vans, com potencial de entregar a empresas e clientes, um modelo de excelência para a mobilidade coletiva”, comenta o diretor comercial da Kurumá, Phelipe Zacche. Neste primeiro momento, a Hiace será ofertada na versão Minibus com 15+1 lugares.
Toyota Hiace
Já as demais opções: furgão, ambulância e refrigerada/isolada, chegarão ao país a partir de novembro, segundo a Toyota. Um dos destaques é a sua altura, 2,28 m, abaixo do vão livre que costuma ser adotado para garagens de edifícios comerciais e residências (2,40 m).
Outro destaque é o seu conjunto mecânico, o mesmo da Hilux, apostando na robustez da picape que é líder de vendas no segmento de médias no país: câmbio automático de seis marchas com opção de trocas manuais. O motor 2.8 turbodiesel entrega 174 cv de potência a 3.400 rpm e torque de 45,8 kgfm já a partir de 1.600 rpm, com médias de consumo de 8,5 km/l na cidade e 9,8 km/l na estrada, segundo dados do Inmetro.
Já a suspensão adota a configuração McPherson com barra estabilizadora na dianteira e feixe de molas com amortecedores telescópicos na traseira, adaptados às necessidades de uso da van. O modelo traz cintos de segurança de três pontos para todos os ocupantes e três airbags (duplos frontais e um de joelho para o motorista), além de recursos de segurança ativa, como Assistente de Partida em Rampa (HAC) e Controles de Tração (TRC) e de Estabilidade (VSC).
Da 4ª à 6ª revisão, o valor é de R$ 1.199 cada, totalizando R$ 3.597 até os 60 mil km ou 6 anos de uso. A Toyota Hiace também é contemplada pelo Toyota 10, programa de extensão de garantia que permite estender a cobertura por até 10 anos, sem custos adicionais. O benefício é ativado automaticamente com a realização das revisões programadas na rede autorizada após o término dos 5 anos de garantia de fábrica.
