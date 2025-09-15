SUV de 7 lugares

GWM fatura R$ 185 milhões após unidades do primeiro lote do Haval H9 esgotarem

SUV off-road da montadora, lançado oficialmente na última semana, teve seu lote com desconto totalmente vendido em 7 horas

Publicado em 15 de setembro de 2025 às 11:21 - Atualizado há 2 horas

SUV off-road da GWM, Haval H9, teve todo o lote de 600 unidades esgotadas em 7 horas, batendo a meta de vendas de setembro Crédito: GWM/Divulgação

A GWM parece ter acertado em sua estratégia de vendas para o SUV off-road Haval H9. Afinal, o modelo esgotou todo o primeiro lote de 600 unidades com desconto em cerca de sete horas após o início oficial das vendas do modelo de sete lugares da empresa. Comercializado a R$ 309 mil, o crossover contribuiu para um faturamento de R$ 185 milhões para a empresa neste primeiro momento.

Segundo a GWM, inicialmente, foram colocadas as 100 unidades programadas para o lançamento com esse valor, mas, pela velocidade das vendas, a montadora teve que disponibilizar mais 500 unidades com o preço promocional.

As vendas tiveram início às 9h e às 16h todas as unidades foram comercializadas, totalizando a cota prevista para a venda do mês de setembro. Agora, quem quiser comprar o Haval H9 precisará desembolsar um pouco mais, já que o preço de R$ 319 mil está em vigor.

O Haval H9 chega ao país em versão única, a Exclusive TD480. Ele vem equipado com motor 2.4L turbodiesel de 184 cv e 480 Nm de torque, associado à transmissão automática de 9 marchas desenvolvida pela GWM.

Juntamente com o Haval H9, a montadora lançou a picape Poer P30, também com motorização 2.4 turbo diesel de 184 cv, tração 4x4 e transmissão automática de 9 marchas. O modelo chega para competir no segmento das médias, dominado pela Toyota Hilux. A empresa é uma das principais fabricantes de picapes da China, embora este não seja um mercado tão significativo por lá como é aqui no Brasil e, principalmente, nos Estados Unidos.

Os dois modelos chegam ao país com garantia de fábrica de dez anos, mais uma vez competindo diretamente com a líder do segmento de médias no Brasil, já que a Toyota aumentou para dez anos o período de garantia de seus veículos.

Tanto o Haval H9 quanto a Poer P30 oferecem o prazo de 10 anos para motor, transmissão, eixos, freios, caixa de direção e ar-condicionado, assim como os concorrentes diretos Toyota SW4 e Hilux. Para os demais componentes, o prazo é diferente entre as duas marcas.

Na Toyota, itens como suspensão, volante, acabamentos internos, borrachas, cintos de segurança, painel de instrumentos e central multimídia têm garantia de três anos, enquanto na GWM, para os dois modelos, esse prazo sobe para cinco anos.

