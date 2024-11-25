Toyota lança Hilux e SW4 com novas versões e motor atualizado

Picape ganha novas opções com câmbio automático para versões de entrada Crédito: Toyota/Divulgação

Disponíveis na rede autorizada Toyota em todo território nacional, a picape Hilux e o SUV SW4 chegam à linha 2025 com atualizações na motorização, novos recursos de segurança e inédito programa de garantia Toyota 10.

Veja os preços e versões:

Tabela de preços - Hilux e SW4 Crédito: Toyota/Divulgação

Sem alterações visuais, a nova Hilux recebeu câmbio automático de seis velocidades nas versões destinadas ao trabalho: cabine chassi e cabine simples. Essas configurações visam atender uma crescente demanda do segmento de vendas diretas e complementam a linha que, desde o mês de agosto de 2024, oferece a configuração Power Pack AT.

Motorização

O motor turbodiesel 2.8L 16V tem 204 cv de potência e 42,8 kgfm de torque a 3.400 rpm nas versões com câmbio manual Crédito: Toyota/Divulgação

Os dois modelos passaram por atualizações nas motorizações para se adequarem às novas regulamentações de emissões Proconve L8, que entrarão em vigor a partir de janeiro de 2025.

Todas as versões receberam novo filtro de partículas diesel (DPF) capaz de reter e tratar resíduos gasosos que seriam emitidos ao meio-ambiente, além do tanque de ureia (Arla 32), aditivo capaz de reduzir as emissões de poluentes como o óxido de nitrogênio (NOx).

Disponível em todas as configurações de Hilux e SW4 2025, o motor turbodiesel 2.8L 16V tem 204 cv de potência e 42,8 kgfm de torque a 3.400 rpm nas versões com câmbio manual; quando associado à transmissão automática de seis marchas sequenciais, o conjunto tem 50,9 kgfm de torque a 2.800 rpm.

Equipamentos de série e itens de segurança

Itens como airbag de joelho para o motorista, bloqueio do diferencial traseiro e freios ABS seguem disponíveis em toda a linha Crédito: Toyota/Divulgação

Nas versões cabine chassi e cabine simples, a Hilux tem ar-condicionado, acendimento automático dos faróis, coluna de direção com regulagem de altura e profundidade.

Itens como airbag de joelho para o motorista, bloqueio do diferencial traseiro (com acionamento elétrico), freios ABS e sistema auxiliar EBD (distribuição eletrônica de força de frenagem) nas quatro rodas, assistência de subida (HAC), controle eletrônico de estabilidade (VSC), controle eletrônico de tração (A-TRC) e luz de frenagem emergencial automática seguem disponíveis em toda a linha Hilux.

Nas versões com cabine dupla, a Hilux ainda vem com mais quatro airbags (dois laterais e dois de cortina), totalizando 7 airbags, sistema universal Isofix para fixação de cadeirinha para crianças no banco traseiro, assistente de reboque e central multimídia com tela de 9 polegadas e espelhamento sem fio para Apple CarPlay e Android Auto.

Já a versão SR acrescenta ar-condicionado de duas zonas automático digital, computador de bordo e controle de velocidade de cruzeiro.

Na versão SRV, destaque para o conjunto ótico, com faróis e lanterna de LED, rodas de alumínio de 18 polegadas e interior com acabamento em couro e material sintético.

Nas configurações SRX e SRX Plus, a picape oferece sistema de monitor de visão 360º (Panoramic View Monitor – PVM), que dá suporte ao motorista na identificação de movimentos ao redor de todo o veículo, sistema de áudio premium JBL®, e pacote de segurança ativa Toyota Safety Sense (TSS) com:

Sistema de Pré-Colisão Frontal (PCS) que usa a câmera e o radar de ondas milimétricas para detectar veículos que circulam nas ruas e estradas e ao identificar a possibilidade de uma colisão, alerta o motorista por meio de avisos sonoros e visuais e ativa a assistência de frenagem, para evitar ou reduzir os danos;

Sistema de Alerta de Mudança de Faixa (LDA) que foi projetado para alertar o motorista ao detectar desvios de pista, quando as linhas divisórias são visíveis;

Controle de Cruzeiro Adaptativo (ACC) é um sistema semelhante ao cruise control, que permite a condução a uma velocidade constante predeterminada. O ACC usa o radar de ondas milimétricas montado na grade frontal e a câmera projetada a bordo para detectar veículos, calcular sua distância e ajustar a velocidade, para ajudar a manter uma distância predeterminada e segura.

Disponível nas configurações SRX Platinum (com cinco ou sete lugares), e Diamond, exclusivamente com sete lugares, o SW4 traz de série todos os equipamentos das opções topo de linha da Hilux. No caso da versão Diamond, o SUV oferece ainda um carregador por indução para smartphones e duas portas USB no console, proporcionando mais praticidade aos passageiros.

Todas as versões do SW4 contam com cintos de segurança de três pontos para todos os bancos, com pré-tensor e limitador de força para o condutor e o passageiro dianteiro, além de âncoras Isofix com amarração superior na segunda fileira. Fazem parte da lista de equipamentos sete airbags, sendo dois frontais, dois laterais, dois de cortina e um de joelho para o motorista.

Recursos de segurança conectados via aplicativo

Todas as versões do novo SUV recebem o sistema Toyota Serviços Conectados Crédito: Toyota/Divulgação

Para a linha 2025, a Hilux (a partir da versão SRV) e o SW4 (em todas as versões) recebem o sistema Toyota Serviços Conectados, que permite ao proprietário consultar status do veículo, histórico de viagens, lembrete para revisões, indicadores de consumo e diagnóstico de falhas sem nenhum custo adicional no aplicativo Toyota App.

Além disso, o proprietário pode contar com rastreamento e imobilização de veículo roubado, alertas remotos de limite de velocidade e acionamento do alarme, cerca geográfica – que permite determinar um perímetro de circulação a partir do qual é enviada uma notificação –, monitoramento aprimorado que aciona o cliente em caso de acidente e as autoridades caso não seja possível o contato, e contratar adicionalmente Wi-Fi para até oito dispositivos.

A Toyota, em parceria com a Toyota Corretora de Seguros e a Mitsui Sumitomo Seguros, disponibiliza também a modalidade de Seguro Conectado, que permite integrar as informações do veículo e do condutor à seguradora para a aplicação de benefícios e eventuais descontos de maneira personalizada.

Todos os clientes segurados terão isenção do valor da assinatura do pacote completo de serviços no Toyota App durante o período de cobertura. Além disso, os clientes que financiarem os veículos pelo Banco Toyota do Brasil terão acesso a todos os recursos conectados de segurança gratuitamente durante parte do período de financiamento.

Garantia estendida por até 10 anos

Modelos estreiam programa Toyota 10 e têm garantia de fábrica por até 10 anos Crédito: Toyota/Divulgação

A chegada da linha 2025 para Hilux e SW4 marca a estreia do Toyota 10 no país, um programa de extensão de garantia que permite prolongar a cobertura para até 10 anos. Sem nenhum custo adicional ao proprietário, o benefício é ativado automaticamente ao serem realizadas revisões programadas na rede autorizada Toyota após o término do período inicial de 5 anos de garantia de fábrica.

Essa cobertura adicional é renovável a cada 12 meses ou 10.000 km e contempla peças de carroceria, sistema de arrefecimento, componentes elétricos e eletrônicos, motor, transmissão e freios até o limite máximo de 60 meses (totalizando 120 meses quando somados à garantia inicial) e 200.000 km para uso particular ou 100.000 km para uso comercial – o que ocorrer primeiro.