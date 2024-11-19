Chinesa Zeekr lança modelo X, seu primeiro SUV elétrico no Brasil

O porte do Zeekr X é semelhante ao de SUVs médios como o Jeep Compass Crédito: Zeekr/Divulgação

Com um mês de atuação no Brasil, a Zeekr entra na fatia mais disputada do mercado automotivo nacional. A marca, que pertence à chinesa Geely, lança o SUV elétrico chamado apenas X e inicia uma disputa interna no grupo.

O modelo custa a partir de R$ 272 mil, preço que o coloca na mesma faixa do Volvo EX30 (de R$ 229.950 a R$ 299.950), com o qual divide plataforma. A montadora sueca foi comprada pela Geely em 2010.

O porte do Zeekr X é semelhante ao de SUVs médios como o Jeep Compass . O modelo chinês tem 4,43 m de comprimento e porta-malas com capacidade para 362 litros de bagagens.

A versão de entrada tem 272 cv de potência e, segundo a montadora, pode ir do zero aos 100 km/h em 5,6 segundos Crédito: Zeekr/Divulgação

Os comandos da cabine são acionados por meio da central multimídia com tela de 14,6 polegadas. Há poucos botões físicos no interior, que oferece bom espaço para os ocupantes. As forrações podem combinar preto e cinza ou azul e branco.

A Zeekr contou os LEDs usados nas luzes diurnas e nas lanternas traseiras: há 56 lâmpadas na frente e 229 atrás. Vincos diagonais cortam as portas, que trazem maçanetas embutidas.

Chamada Premium, a versão mais em conta tem 272 cv de potência e, segundo a montadora, pode ir do zero aos 100 km/h em 5,6 segundos. Já a opção Flagship R$ 298 mil) é equipada com dois motores que, combinados, geram 428 cv. O tempo de aceleração cai para 3,8 segundos nessa configuração, diz a montadora.

O Zeekr X custa a partir de R$ 272 mil, preço que o coloca na mesma faixa do Volvo EX30 Crédito: Zeekr/Divulgação

Ambas as versões do Zeekr X utilizam bateria de 66 kWh. A autonomia é de até 332 km seguindo o padrão adotado pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial). Pelo protocolo chinês, é possível rodar pouco mais de 400 km com uma carga completa.

Além do Volvo EX30, a lista de concorrentes diretos do novo SUV inclui o BYD Yuan Plus (R$ 229,8 mil) e o Peugeot e-2008 (R$ 269.990). Contudo, a versão Flagship se aproxima de outros modelos premium 100% elétricos, como o BMW iX1 (R$ 362.950) e o Mercedes EQA (R$ 399,9 mil).

O preço e a potência permitem ainda disputar mercado com modelos a gasolina ou híbridos de bom desempenho, a exemplo do Jeep Compass 2.0 turbo (a partir de R$ 266.990) e do Haval H6 GT (R$ 321 mil).