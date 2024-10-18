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Peugeot inicia as vendas do e-2008, que ganha novo visual e mais potência

SUV elétrico da montadora já havia sido apresentado antes do lançamento da versão a combustão, que também passou por mudanças estéticas e de motorização; veja equipamentos e preços
Yasmin Spiegel

Yasmin Spiegel

Publicado em 

18 out 2024 às 17:38

Publicado em 18 de Outubro de 2024 às 17:38

Peugeot E-2008 chega ao mercado com novo motor e visual
Peugeot e-2008 chega ao mercado com novo motor e visual Crédito: Peugeot/Divulgação
A Peugeot iniciou oficialmente as vendas do e-2008, versão elétrica do SUV compacto que passou por mudanças estéticas e de motorização, alinhando-se aos modelos que circulam na Europa. A versão 100% movida a bateria elétrica do utilitário urbano já havia sido apresentada ao mercado antes mesmo da versão a combustão. Ela chega ao mercado por R$ 259.990 e, assim como o 2008 a combustão, ganhou novo visual e motor com mais potência.
Por outro lado, o preço acaba deixando o e-2008 em desvantagem no mercado. Isso porque modelos maiores e mais potentes estão com um valor de comercialização menor, como o Volvo EX30 (R$ 229.950) e BYD Yuan Plus (R$ 235.800).
Segundo a montadora, o aumento de potência é de 15% na potência, passando de 135 cv para 158 cv e torque de 260 Nm. A capacidade da bateria também foi incrementada, saindo de 50 kWh para 54 kWh, o que gera mais autonomia para o modelo, pois aumenta o alcance da antiga versão, que era de 235 km, para 261 km de acordo com aferições do Inmetro.
O carro também possui carregador carregador trifásico de 11 kW (superior ao anterior, de 7,4 kW), o que permite uma recarga rápida de 80% em até 30 minutos nas estações de abastecimento de 100 kW. A Peugeot fez uma parceria com os serviços de carregamento da Zletric, que conta com 764 carregadores AC e 18 carregadores rápidos DC, onde os proprietários poderão recarregar sem custos.

Três modos de condução

Novo Pegeout já está disponível para venda
Novo Peugeot elétrico já está disponível para venda Crédito: Peugeot/Divulgação
Assim como na geração anterior, o modelo conta com o câmbio e-Toggle, que permite a mudança de condução com um seletor que oferece três modos de condução: Eco, Normal e Sport.
O novo e-2008 ainda traz de série o Peugeot Driver Assist, um pacote de dispositivos de auxílio ao motorista, que inclui assistências como alerta de ponto cego, piloto automático inteligente, detector de fadiga, entre outros.
O automóvel está disponível nas cores Cinza Selenium (metálica), Cinza Artense (metálica), Vermelho Elixir (metálica), Azul Vertigo (metálica) e Branco Okenite (perolizada).

Família (quase) completa

Com a chegada da nova versão elétrica do e-2008, a família 2008 está praticamente completa. Falta apenas a versão híbrida que, de acordo com apuração do Autoesporte, será lançada em maio de 2025.
*Yasmin Spiegel é aluna do 27º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. Este conteúdo foi produzido com a supervisão da editora adjunta de Motor Karine Nobre.

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