Peugeot inicia as vendas do e-2008, que ganha novo visual e mais potência

Peugeot e-2008 chega ao mercado com novo motor e visual Crédito: Peugeot/Divulgação

Por outro lado, o preço acaba deixando o e-2008 em desvantagem no mercado. Isso porque modelos maiores e mais potentes estão com um valor de comercialização menor, como o Volvo EX30 (R$ 229.950) e BYD Yuan Plus (R$ 235.800).

Segundo a montadora, o aumento de potência é de 15% na potência, passando de 135 cv para 158 cv e torque de 260 Nm. A capacidade da bateria também foi incrementada, saindo de 50 kWh para 54 kWh, o que gera mais autonomia para o modelo, pois aumenta o alcance da antiga versão, que era de 235 km, para 261 km de acordo com aferições do Inmetro.

O carro também possui carregador carregador trifásico de 11 kW (superior ao anterior, de 7,4 kW), o que permite uma recarga rápida de 80% em até 30 minutos nas estações de abastecimento de 100 kW. A Peugeot fez uma parceria com os serviços de carregamento da Zletric, que conta com 764 carregadores AC e 18 carregadores rápidos DC, onde os proprietários poderão recarregar sem custos.

Três modos de condução

Novo Peugeot elétrico já está disponível para venda Crédito: Peugeot/Divulgação

Assim como na geração anterior, o modelo conta com o câmbio e-Toggle, que permite a mudança de condução com um seletor que oferece três modos de condução: Eco, Normal e Sport.

O novo e-2008 ainda traz de série o Peugeot Driver Assist, um pacote de dispositivos de auxílio ao motorista, que inclui assistências como alerta de ponto cego, piloto automático inteligente, detector de fadiga, entre outros.

O automóvel está disponível nas cores Cinza Selenium (metálica), Cinza Artense (metálica), Vermelho Elixir (metálica), Azul Vertigo (metálica) e Branco Okenite (perolizada).

Família (quase) completa

Com a chegada da nova versão elétrica do e-2008, a família 2008 está praticamente completa. Falta apenas a versão híbrida que, de acordo com apuração do Autoesporte, será lançada em maio de 2025.